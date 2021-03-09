Ремонт авианосца “Адмирал Кузнецов”
Текущий ход работ по ремонту и модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов". Вернуться в строй корабль должен в 2022-м году.
Он же в феврале.
PS. Кстати, Индия объявила, что будет строить новый авианосец для расширения своего влияния в Индийском океане и для противостояния усиливающемуся морскому могуществу Китая.
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Кузя невмирущий
Основная роль его теперь – сохранение уровня подготовки лётчиков палубной авиации. Надеюсь, аэрофинишёры заменят.