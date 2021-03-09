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Ремонт авианосца “Адмирал Кузнецов”

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Текущий ход работ по ремонту и модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов". Вернуться в строй корабль должен в 2022-м году.







Он же в феврале.





PS. Кстати, Индия объявила, что будет строить новый авианосец для расширения своего влияния в Индийском океане и для противостояния усиливающемуся морскому могуществу Китая.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6613325.html
Метки: авианосцы, адмирал кузнецов, Россия, флот, фотографии
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