У Тацита оказывается, что уже батавы так же ссорятся с родственниками и уходят со своих земель – и вот здесь начинается сочинительство и запутывание исторических данных – но родственники зовутся уже не свевами, а хаттами (которые, к слову, располагают на тех же самых территориях). Цитата:

Происходит дублирование событий. Одна и та же история, но разные персонажи! Подобный «ход конём» неоднократно использовался в написании истории человечества. Кто пишет нам эту «историю»?

При этом, вместе с нарисовавшимися батавами, Тацит упоминает об уже знакомых нам усипетах и тенктерах, которые (вот совпадение!!) так же как и батавы являются ловкими наездниками и с малых лет приучены к лошадям, которых они как и рабов получают по наследству:

Тацит зачем-то сознательно делит неделимое. Именно у него, а не у Цезаря, батавы становятся племенем, изгнанным с родных мест. Хотя по Цезарю мы знаем, что это изгнанное «племя» являлось союзом совсем других людей – усипетов и тенктеров.

Более того, Тацит «населяет» Рейн от устья к изгибу не малым количеством разных иных племён. Посудите сами: батавы, усипеты, тенктеры, вангионы, трибоки, неметы, убии, маттиаки – восемь племён (!) на территории в 160 километров. (Источник: Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах.Т.1. Анналы. Малые произведения. Л., Наука, 1969. Перевод А.С.Бобовича.) Ну что бы было понятно – все 8-мь племён можно было объехать на велосипеде за 8-мь/9-ть часов.



При этом Тацит даже не упоминает на этих территориях менапиев, которые согласно Цезарю, жили по обоим берегам Рейна! Что это? Исторический подлог? Уверена в этом на 120%! И далее по повествованию вы поймёте, почему я так считаю и убедитесь в этом сами. Итак! Первым историческим чаромутом в истории батавов можно считать Тацита. О вилтах и славянах, понятно, ни пол слова.

А ещё Тацит о-о-очень подробно и скрупулёзно описывает восстание батавов, начавшееся в 69 году. Так детально не было описано ни одно восстание «варваров», а случались они с закономерной регулярностью по всем оккупированным римлянами землям. История, кстати не сохранила ни одного реального имени ни одного батавского вождя или царя. Даже предводитель вышеуказанного восстания вошёл в анналы под римским прозвищем Юлиус Цивилиус.



Кстати, Цивилиус служил батавом в римской армии, он был легионером. То есть, он был военным, он был батавом! Описывать восстание нет смысла. Но я хочу остановиться на нескольких важных деталях.

Моё отношение к тем, кого прозвали «батавами» – неоднозначно. Но, читая Тацита, у меня сложилось очень высокое и крайне уважительное отношение к этому парню по имени Юлиус Цивилиус. Он действительно достоин уважения.

Бывший, к слову, одноглазым, римский легионер, не только поднял народы/племена против негодяев, рабовладельцев и кровососов. Он сумел людей организовать, воодушевить и одержал ряд блистательных побед! Этот незаурядный человек был прекрасным оратором, отлично знал психологию людей, умел быстро ориентироваться в новых условиях.



И если бы не предательства… Хотя любопытно, что нам так и не известна судьба этого вождя. Книга Тацита обрывается на мосту… Цивилиус встречается с римским военно-начальником на мосту для переговоров…, и всё… Книга обрывается. Очередная случайность?

Тацит передаёт потрясающие слова Цивилиуса, сказанные вождём перед одним из племён:

Живя много лет на западе, меня не покидает таже самая мысль – люди здесь живут в рабстве, лицемерно называемой мирной, благополучной жизнью…. Две тысячи лет прошло, а суть порабощения не изменилась…

Потрясающие слова были сказаны союзниками Юлиуса Цивилиуса, теми самыми тенктерами, из которых и стали набирать когда-то батавов-воинов. Их слова, обращённые к убиям (давним римским приспешникам), ещё раз подтверждают факт единства всех племён проживавших на землях, так называемой, Европы и об их искусственном разделении на галлов и германцев по условному пограничному барьеру – реке Рейн. Внимательно прочтите это обращение.

То есть, смотрите, что получается! Тенктеры говорят, что убии, стряхнувшие дурман удовольствий, с помощью которых римляне удерживают людей (ой, где то я уже это слышала…), смогут именоваться отныне своим собственным именем , а не римской кличкой (что подтверждает факт того, что римляне навязывали местному населению не характерные для них названия); не будут платить деньги, ради того, что бы собираться в месте; получат назад и небо и землю, которую будут обрабатывать ПО ОБОИМ БЕРЕГАМ РЕКИ, как это делали в старину НАШИ ПРЕДКИ (!) и о чём даже ещё помнят тенктеры, хотя они и были вынуждены уйти из родовых земель.

Предки обрабатывали землю по обоим берегам Рейна! Не было никакого деления на галлов/кельтов и германцев! Был один на-род, с общим перво-предком! И это были слово-родичи!

Жестокие битвы славян-вилтов за свои земли, принудили римлян принять факт поражения, что

Возвращаясь к Юлиусу Цивилиусу, хочу подчеркнуть – Юлиус был римским легионером, он служил батавом в римской армии. Другими словами – он принадлежал к воинскому подразделению, формировавшемуся на острове Батава. Цивилиус был батавом.



Бывший легионер подымает изначально на борьбу с Римом не народ, а своих товарищей по оружию – таких же как он батавов, набранных в армию среди местного населения и принуждённых воевать со своими же сородичами. Это было восстание хорошо организованных и дисциплинированных солдат к которым одномоментно присоединились племена и народы, лежавшие рядом с островом Батава, откликнувшихся на призыв сбросить рабовладельческий, кровососущий режим Рима.



Это восстание потому и было таким успешным в первые месяцы и таким реально устрашающим для империи, что родилось оно среди воинов батавов, то есть в недрах военной организации, во главе с опытным лидером-ветераном.

Подводим черту под вышесказанным.

Количество усипетов и тенктеров, ставших прообразом батавов, было в разы завышено Цезарем. Не могла толпа людей в 430 тысяч человек с детьми, женщинам, стариками, обозами и скотом три года бродить по Европе. Об этом же проговаривается греческий историк Аппиан, перепутав жертвы «варваров» (усипетов-тенктеров) с 400 тысяч на 4 тысячи.



Этих людей было мало, а после истребления римскими негодяями, они вообще перестали являть собой угрозу для Рима. Их было так мало, что их поселили на острове (и/или в его окрестностях). Для тех, кто не знает: территория Голландии приблизительно равна территории Рязанской области. Голландия ма-а-аленькая страна.



Могло ли такое количество людей стать прародителями голландцев? Нет. Последующие события (читайте античных историков) указывают на то, что усипеты и тенктеры растворились в местном населении. Слились с менапиями, канифатами, фризами и другими племенами.

Как мы выяснили, Батава – это не название племени, а название острова. Тех, кого поселили на данном острове стали называть батавами. А не наоборот. Остров Батава находился в течении реки Рейн. Он располагался тактически в очень удобном военно-стратегическом месте, позволяя контролировать большие территории «германцев» на западе, севере и востоке от Рейна.

Остров стал важным стратегическим пунктом для римской армии. Призванных из окрестных племён на этот остров «варваров», стали именовать по названию этого участка земли – батавами. Батав – это не название племени/народа! Батав – это воин, янычар римской империи. Именно по этому надгробные камни с упоминанием «я батав» встречаются по всей Европе, но ни одного подобного не найдено в «Батавии». Они здесь не жили, – их здесь формировали и обучали военному делу.

Был только один случай в истории, где батавы показали себя как положительные герои – Батавское восстание 69 года под предводительством Цивилиуса. Во всех остальных случаях это были пираты (о чём упоминает грек Луциус Кассиус Дио) и коллаборационисты. Предатели, одним словом. Итак, батав – это наименование воинской организации, где служили «варвары», но не наименование народа. Отсюда вытекает вопрос: могли ли батавы быть предками голландцев?



Нет. Полк особого назначения, формирующийся в военном лагере на острове и состоящий из одних мужчин не мог стать прародителем никакого народа. Незаконнорождённые дети от солдат в счёт не идут.

Красной чертой через всё моё повествование можно провести фразу Страбона из «Географии»:

В устьях рек Рейн, Маас и Шельда жили Славяне-Вилты, которые в античной историографии, с какого-то перепугу, получают наименование «менапии». Помимо этого прозвища, им придаются и другие всевозможные чуждые наименования, с целью отвлечь от них внимание, как от славянского на-рода, – родо образующего на территориях, так называемой, Европы. (Помимо менапиев, Славян называют канифатами, моринами, белгами, беловаками и т.д.).

Голландские хроники подтверждают, что именно Славяне-Вилты были предками голландцев. Вот преинтереснейшее замечание (записанное мелкими буковками!), которое я нашла в книге, изданной в 1725 году «Batavia Sacra of kerkelijke historie en oudheden van Batavia» (Batavia sacra, of kerkelijke historie en oudheden van Batavia, behelzende de … – Hugo Franciscus Heussen ).

Цитата: «Deze landstreek is volgens Buchelius, in zijne aantekeningen over Heda, p. 191, het regte Holland geweest, en wordt van Heda forntijds genoemt de Provincie der Wilten. Want Heda, die het uit de Kronyken van zijn vaderland heeft, is van gevoelen dat de Wilten en de Slaven omtrent Dordrecht en Vlaardingen , dicht aan de Maaskant, gewoont hebben».=

«Это территория, согласно Бушелиусу (Buchelius), переиздавшему под своей редакцией Хеду (Heda), та что являлась Голландией, она называлась согласно Хеда в те времена Провинция Вилтен. Так как Хеда, написавший Хронику своей родины, полагал, что Вилты и Славяне около Дордрехта и Влаардингена, близко к берегу Маас, жили».