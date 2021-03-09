…О Таците и его «Истории» нужно сказать отдельно . Это ещё один автор на которого (помимо Цезаря) активно ссылаются историки, пишущие о батавах. Но если Цезарь любил преувеличить и передёрнуть факты в свою пользу, то Тацит предпочитал до фантазировать там, где он не обладал достоверными сведениями. И самый яркий тому пример – его версия местоположения батавского острова. Батавы, пишет он

То есть, он что-то слышал и читала, что остров батавов по осени может превращаться в озеро… И тем ни менее, определяет место положения острова между двумя рукавами Рейна, которые расходясь из одной точки образуют остров-треугольник с ребром в 35 километров (между крайними городами Хук ван Холланд – Hoek van Holland и Катвайк ан Зей – Katwijk aan Zee). Континентальный остров шириной в 35 (!) км, у Тацита вдруг стал омываться с одной стороны океаном! Но это противоречит данным Цезаря. И это большая залепа! Но не последняя.



У Тацита оказывается, что уже батавы так же ссорятся с родственниками и уходят со своих земель – и вот здесь начинается сочинительство и запутывание исторических данных – но родственники зовутся уже не свевами, а хаттами (которые, к слову, располагают на тех же самых территориях). Цитата:

Происходит дублирование событий. Одна и та же история, но разные персонажи! Подобный «ход конём» неоднократно использовался в написании истории человечества. Кто пишет нам эту «историю»?

При этом, вместе с нарисовавшимися батавами, Тацит упоминает об уже знакомых нам усипетах и тенктерах, которые (вот совпадение!!) так же как и батавы являются ловкими наездниками и с малых лет приучены к лошадям, которых они как и рабов получают по наследству:

Тацит зачем-то сознательно делит неделимое. Именно у него, а не у Цезаря, батавы становятся племенем, изгнанным с родных мест. Хотя по Цезарю мы знаем, что это изгнанное «племя» являлось союзом совсем других людей – усипетов и тенктеров.

Более того, Тацит «населяет» Рейн от устья к изгибу не малым количеством разных иных племён. Посудите сами: батавы, усипеты, тенктеры, вангионы, трибоки, неметы, убии, маттиаки – восемь племён (!) на территории в 160 километров. (Источник: Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах.Т.1. Анналы. Малые произведения. Л., Наука, 1969. Перевод А.С.Бобовича.) Ну что бы было понятно – все 8-мь племён можно было объехать на велосипеде за 8-мь/9-ть часов.



При этом Тацит даже не упоминает на этих территориях менапиев, которые согласно Цезарю, жили по обоим берегам Рейна! Что это? Исторический подлог? Уверена в этом на 120%! И далее по повествованию вы поймёте, почему я так считаю и убедитесь в этом сами. Итак! Первым историческим чаромутом в истории батавов можно считать Тацита. О вилтах и славянах, понятно, ни пол слова.

А ещё Тацит о-о-очень подробно и скрупулёзно описывает восстание батавов, начавшееся в 69 году. Так детально не было описано ни одно восстание «варваров», а случались они с закономерной регулярностью по всем оккупированным римлянами землям. История, кстати не сохранила ни одного реального имени ни одного батавского вождя или царя. Даже предводитель вышеуказанного восстания вошёл в анналы под римским прозвищем Юлиус Цивилиус.



Кстати, Цивилиус служил батавом в римской армии, он был легионером. То есть, он был военным, он был батавом! Описывать восстание нет смысла. Но я хочу остановиться на нескольких важных деталях.

Моё отношение к тем, кого прозвали «батавами» – неоднозначно. Но, читая Тацита, у меня сложилось очень высокое и крайне уважительное отношение к этому парню по имени Юлиус Цивилиус. Он действительно достоин уважения.

Бывший, к слову, одноглазым, римский легионер, не только поднял народы/племена против негодяев, рабовладельцев и кровососов. Он сумел людей организовать, воодушевить и одержал ряд блистательных побед! Этот незаурядный человек был прекрасным оратором, отлично знал психологию людей, умел быстро ориентироваться в новых условиях.



И если бы не предательства… Хотя любопытно, что нам так и не известна судьба этого вождя. Книга Тацита обрывается на мосту… Цивилиус встречается с римским военно-начальником на мосту для переговоров…, и всё… Книга обрывается. Очередная случайность?

Тацит передаёт потрясающие слова Цивилиуса, сказанные вождём перед одним из племён:

«Ну а вы, треверы, вы, рабские души, какой награды ждёте вы за пролитую кровь, кроме изнурительной службы, бесконечных поборов, порок, казней и барских капризов?.. Если мы наберёмся мужества и поднимемся на врага, мы приведём свободу на наши земли, если же разобьют нас, то все останется как сейчас, хуже не будет». «Он вёл с галлами тайные переговоры, убеждая их сбросить, наконец, рабство, лицемерно называемое мирной жизнью, в котором они изнывают уже столько лет». Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах.Т.1. Анналы. Малые произведения. Л., Наука, 1969. Перевод А.С.Бобовича

Живя много лет на западе, меня не покидает таже самая мысль – люди здесь живут в рабстве, лицемерно называемой мирной, благополучной жизнью…. Две тысячи лет прошло, а суть порабощения не изменилась…

Потрясающие слова были сказаны союзниками Юлиуса Цивилиуса, теми самыми тенктерами, из которых и стали набирать когда-то батавов-воинов. Их слова, обращённые к убиям (давним римским приспешникам), ещё раз подтверждают факт единства всех племён проживавших на землях, так называемой, Европы и об их искусственном разделении на галлов и германцев по условному пограничному барьеру – реке Рейн. Внимательно прочтите это обращение.

«Тенктеры, обитавшие на другом берегу Рейна, послали своих представителей в совет колонии (Агриппинова колония – столица убиев, – прим. автора), и самый свирепый из них передал решение своего племени в следующих словах: «Мы благодарим наших общих богов и величайшего среди них — Марса за то, что они вернули вас в семью германских народов и разрешили снова называться германским именем.



Прежде реки и земли были в руках римлян, они ухитрились отнять у нас даже самое небо; они не давали нам собираться для обсуждения наших дел, а если и разрешали, то на условиях, невыносимых для людей, живущих ради войны, — безоружными, полуголыми, под наблюдением конвоиров и за деньги. …



И мы, и вы будем обрабатывать земли по обоим берегам реки , как в старину это делали наши предки … Вернитесь к установлениям предков, к нашим древним верованиям, откажитесь от удовольствий, с помощью которых римляне вернее, чем оружием, удерживают людей в подчинении. Забудьте о рабстве, станьте опять прямыми и честными, и вы будете равны другим народам…». (Источник: Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах.Т.1. Анналы. Малые произведения. Л., Наука, 1969. Перевод А.С.Бобовича.

То есть, смотрите, что получается! Тенктеры говорят, что убии, стряхнувшие дурман удовольствий, с помощью которых римляне удерживают людей (ой, где то я уже это слышала…), смогут именоваться отныне своим собственным именем , а не римской кличкой (что подтверждает факт того, что римляне навязывали местному населению не характерные для них названия); не будут платить деньги, ради того, что бы собираться в месте; получат назад и небо и землю, которую будут обрабатывать ПО ОБОИМ БЕРЕГАМ РЕКИ, как это делали в старину НАШИ ПРЕДКИ (!) и о чём даже ещё помнят тенктеры, хотя они и были вынуждены уйти из родовых земель.

Предки обрабатывали землю по обоим берегам Рейна! Не было никакого деления на галлов/кельтов и германцев! Был один на-род, с общим перво-предком! И это были слово-родичи!

Жестокие битвы славян-вилтов за свои земли, принудили римлян принять факт поражения, что

«… привело к тому, что [римское] господство, которое не хотело остановиться на берегах Океана, принуждено было найти себе предел на берегу Рейна». Люций Анней Флор «Из истории римского народа». ДРЕВНИЕ ГЕРМАНЦЫ СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ Составлен Б. Н. ГРАКОВЫ М , С. П. МОРАВСКИМ и А. П. НЕУСЫХИНЫМ Вводная статья и редакция А. Д . УДАЛЬЦОВА Москва 1937

Возвращаясь к Юлиусу Цивилиусу, хочу подчеркнуть – Юлиус был римским легионером, он служил батавом в римской армии. Другими словами – он принадлежал к воинскому подразделению, формировавшемуся на острове Батава. Цивилиус был батавом.



Бывший легионер подымает изначально на борьбу с Римом не народ, а своих товарищей по оружию – таких же как он батавов, набранных в армию среди местного населения и принуждённых воевать со своими же сородичами. Это было восстание хорошо организованных и дисциплинированных солдат к которым одномоментно присоединились племена и народы, лежавшие рядом с островом Батава, откликнувшихся на призыв сбросить рабовладельческий, кровососущий режим Рима.



Это восстание потому и было таким успешным в первые месяцы и таким реально устрашающим для империи, что родилось оно среди воинов батавов, то есть в недрах военной организации, во главе с опытным лидером-ветераном.

Подводим черту под вышесказанным.

Количество усипетов и тенктеров, ставших прообразом батавов, было в разы завышено Цезарем. Не могла толпа людей в 430 тысяч человек с детьми, женщинам, стариками, обозами и скотом три года бродить по Европе. Об этом же проговаривается греческий историк Аппиан, перепутав жертвы «варваров» (усипетов-тенктеров) с 400 тысяч на 4 тысячи.



Этих людей было мало, а после истребления римскими негодяями, они вообще перестали являть собой угрозу для Рима. Их было так мало, что их поселили на острове (и/или в его окрестностях). Для тех, кто не знает: территория Голландии приблизительно равна территории Рязанской области. Голландия ма-а-аленькая страна.



Могло ли такое количество людей стать прародителями голландцев? Нет. Последующие события (читайте античных историков) указывают на то, что усипеты и тенктеры растворились в местном населении. Слились с менапиями, канифатами, фризами и другими племенами.

Как мы выяснили, Батава – это не название племени, а название острова. Тех, кого поселили на данном острове стали называть батавами. А не наоборот. Остров Батава находился в течении реки Рейн. Он располагался тактически в очень удобном военно-стратегическом месте, позволяя контролировать большие территории «германцев» на западе, севере и востоке от Рейна.

Остров стал важным стратегическим пунктом для римской армии. Призванных из окрестных племён на этот остров «варваров», стали именовать по названию этого участка земли – батавами. Батав – это не название племени/народа! Батав – это воин, янычар римской империи. Именно по этому надгробные камни с упоминанием «я батав» встречаются по всей Европе, но ни одного подобного не найдено в «Батавии». Они здесь не жили, – их здесь формировали и обучали военному делу.

Был только один случай в истории, где батавы показали себя как положительные герои – Батавское восстание 69 года под предводительством Цивилиуса. Во всех остальных случаях это были пираты (о чём упоминает грек Луциус Кассиус Дио) и коллаборационисты. Предатели, одним словом. Итак, батав – это наименование воинской организации, где служили «варвары», но не наименование народа. Отсюда вытекает вопрос: могли ли батавы быть предками голландцев?



Нет. Полк особого назначения, формирующийся в военном лагере на острове и состоящий из одних мужчин не мог стать прародителем никакого народа. Незаконнорождённые дети от солдат в счёт не идут.

Красной чертой через всё моё повествование можно провести фразу Страбона из «Географии»:

«Последние, менапии, поблизости от устьев (Рейна и Мааса, – прим. автора) живут на обоих берегах реки в болотах и лесах, деревья в которых невысоки, но густы и цепки». ДРЕВНИЕ ГЕРМАНЦЫ СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ Составлен Б. Н. ГРАКОВЫ М , С. П. МОРАВСКИМ и А. П. НЕУСЫХИНЫМ Вводная статья и редакция А. Д . УДАЛЬЦОВА Москва 1937

В устьях рек Рейн, Маас и Шельда жили Славяне-Вилты, которые в античной историографии, с какого-то перепугу, получают наименование «менапии». Помимо этого прозвища, им придаются и другие всевозможные чуждые наименования, с целью отвлечь от них внимание, как от славянского на-рода, – родо образующего на территориях, так называемой, Европы. (Помимо менапиев, Славян называют канифатами, моринами, белгами, беловаками и т.д.).

Голландские хроники подтверждают, что именно Славяне-Вилты были предками голландцев. Вот преинтереснейшее замечание (записанное мелкими буковками!), которое я нашла в книге, изданной в 1725 году «Batavia Sacra of kerkelijke historie en oudheden van Batavia» (Batavia sacra, of kerkelijke historie en oudheden van Batavia, behelzende de … – Hugo Franciscus Heussen ).

Цитата: «Deze landstreek is volgens Buchelius, in zijne aantekeningen over Heda, p. 191, het regte Holland geweest, en wordt van Heda forntijds genoemt de Provincie der Wilten. Want Heda, die het uit de Kronyken van zijn vaderland heeft, is van gevoelen dat de Wilten en de Slaven omtrent Dordrecht en Vlaardingen , dicht aan de Maaskant, gewoont hebben».= «Это территория, согласно Бушелиусу (Buchelius), переиздавшему под своей редакцией Хеду (Heda), та что являлась Голландией, она называлась согласно Хеда в те времена Провинция Вилтен. Так как Хеда, написавший Хронику своей родины, полагал, что Вилты и Славяне около Дордрехта и Влаардингена, близко к берегу Маас, жили».

А Дордрехт, основанный славянином по имени Дорех, обратите внимание, располагается у самого западного угла, так называемого, острова батавов.

Аэрнут ван Бушел (Aernout van Buchel по латински Arnoldus Buchelius) (1565 – 1641) был голландским историком, специализировавшимся в генеалогии и геральдике.



В 1643 году он издаёт под своей редакцией книгу историка Вильгельмуса Хеда (Wilhelmus Heda (1460 – 1525)), написанную ещё в 1521 году «История епископов» («Historia episcoporum Ultraiectensium»), где автор утверждает, что то, что сейчас называется Голландией, ещё в его времена (или он застал те времена) звалось Провинция Вилтен, так как там жили Вилты и Славяне.



Книга Вильгельмуса Хеды, увы, пока не отсканирована и не выложена в интернет, но она находится в открытом доступе и её можно заказать почитать в студенческом зале Утрехтского Архива (studiezaal van Het Utrechts Archief).

Сарказм заключается в том, что никто не знает о её существовании и её содержании. И я бы не знала, если бы не заставила себя прочесть малюсенькие буковки в конце главы из книги начала 18-го века…..

Факты в догонку

Есть ещё ряд исторических и археологических доказательств, подтверждающих факт того, что батавы были просто подразделением в римской армии, набранным из местного населения.

Упоминание о батавах у античных авторов связано всегда с их участием в военных походах римских оккупантов или с упоминаем их как телохранителей значимых персон. Нет ни одного упоминания об их внешности или об их традициях. Не одного!!!

Зато батавы учувствуют в Зарейнских походах римлян с 12 по 17 годы, принуждая к покорности своих братьев «германцев». Они ходят в 43 году, при императоре Клавдии, с легионерами завоёвывать Британию.



Принимают участие в борьбе императоров за трон в 68-69 годах («Год четырёх императоров»). Служат в личной конной гвардии римских тиранов. Как воины они чрезвычайно ценятся среди римлян, которые называют их храбрейшими среди «германцев».

Интересная и немаловажная деталь. Если предположить, что батавы были местным племенем и жили на указанных территориях, и, в тоже время, активно участвовали в римских завоеваниях , а значит романизировались, – то после них должны были остаться в Голландии захоронения с каменными плитами на римский манер.



То есть воины, возвращаясь на родину и переняв традиции хозяев, хотели быть погребены в земле своих предков, но с римской пышностью. Но вот ведь оказия… Подобные плиты с надписями "батав" находят по всей Европе (Риме, на Балканах, В Венгрии, Австрии, Франции, Южной Германии), но не одной ещё не было найдено собственно в Голландии. При этом в стране находят огромное количество просто римских надгробных плит 1-3-го веков. Но, опять же, ни одной зафиксированной надписи о том, что камень стоял на могиле батава. Разве такое возможно?

Показательно, что многие римские надгробия и их детали находят в реках ("утопленники"). Выясняется, что их использовали для укрепления берегов или как основание для постройки мостов (например на реке Маас). Это к слову, об отношении местного населения к оккупантам и работорговцам, пусть уже и к мёртвым. (Источник: «Grafmonumenten», Margje Vermeulen-Bekkering en Titus A.S.M. Panhuysen ) .

В Голландии, около города Толсума (Tolsum) найдена интересная восковая дощечка – цера, относящаяся к 29-му году н.э., с упоминанием батава. Но эта находка сделана за 180 километров от, так называемой, Батавии. На самом севере, во Фрисландии. Батавы, вроде как, здесь не жили!

Как выяснилось из надписи на табличке – свидетелями и поручителями в некоем двухстороннем гражданском договоре были римские легионеры, один из которых и был Bataaf. Во как! Поручителями были легионеры! Почему из двух солдат, принадлежность к некоему племени зафиксировано только у одного?



Почему другой не удостоился чести быть записанным под именем своего родового племени? Ответ очевиден. Речь идёт не о принадлежности к роду, а о принадлежности к военному подразделению, участие в котором выделяло этого солдата среди других легионеров. Итак, дощечка была найдена там, где батавов никто никогда не селил. Персона, названная батавом, являлась легионером римской армии.

Ещё одна преинтереснейшая находка. В 1988 году в местечке Элст (Elst), что действительно лежит в условном районе проживания батавов, между реками Нижний Рейн и Ваал (Neder Rijn – Waal), археолог-любитель в придорожном канале (!) нашёл бронзовую пластинку.



Пластинка сильно повреждена, но согласно голландским историкам в ней так же идёт речь о батаве. Суть записи от 98-го года сводится к следующему: пластина-диплом выдана ветерану римской армии, всаднику, батаву, после 25 лет достойной службы с присуждением римского гражданства и выдаче денежного пособия и/или участка земли.



И что? А то, что и здесь батав – это ветеран римской армии, бывший всадник, легионер! Более подробную информацию о римском «дипломе» можно найти на сайте музея «ФалкХоф» в Наймегене (Museum Het Valkhof in Nijmegen)