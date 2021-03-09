Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Лучше бы сдержали свои амбиции главнюков.
Ага.
Сдерживает парочка.
А недавно ТУ-160 Америку сдерживали.
Клоунада для лохтората.
А новый глава Пентагона шлёт Шойгу пиво а он в ответ хорошую рыбу.
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