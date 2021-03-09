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Демонстрация “сдерживания России”

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Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии. Демонстрируют "сдерживание России".



















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6612268.html
Метки: авиация, бомбардировщики, Видео, нато, норвегия, Россия, США, фотографии, холодная война
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