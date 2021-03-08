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Сокращение населения стран Восточной Европы 1991-2019

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Статистика и графики Всемирного Банка на тему сокращения населения стран Восточной Европы с 1991 по 2019-й год.
Стоит отметить, что при "проклятых коммунистах", во всех бывших республиках бывшего СССР, а также в социалистической Польше, шел устойчивый прирост населения. Но затем настали "времена свободы и демократии" и понеслась…

















Графики от Ильи Бегуна https://t.me/begunini_blog/267

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6609844.html
Метки: белоруссия, всемирный банк, геноцид, Демография, демократия, Депопуляция, Латвия, литва, польша, прибалтика, Россия, социология, ссср, Украина, эстония
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 37914 33256
    Вячеслав час назад

      Паразитам показалось уж больно замедленное сокращение белого населения, вот они и затеяли какую-то пандемию… И не врачи забили об этом тревогу, а именно – марионетки-политики…

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