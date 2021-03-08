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Радикальные суфражистки

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Радикальные британские суфражистки боровшиеся за расширение прав женщин.
Фото сделаны полицией в 1914-м году.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6610875.html
Метки: 1914, Британия, британская империя, женщины, история, права человека, феминизм
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 997 810
    Нехресть 21 мин. назад

      Самое смешное что такие “женщины” мало какому мужику понравятся. Даже если верно правишо “страшных женщин небывает, бывает мало водки”, но лично мне столько не выпить. И вот вопрос для размышления, не стали ли они суфражистками изза банального хронического недоёба?

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