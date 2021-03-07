Парамаханса Йогананда
Раджарси Джанакананда
Доктор Льюис
Часть 1. Рождество в йоге, Христос, гуру
(Парамаханса Йогананда)
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Как легко мы можем перестать быть сонастроенными с Богом во время медитации.
Мы должны всегда смотреть, во время медитации, на наше духовное стремление, чтобы наш ум не терял сонастроеннности с Богом и не играл с мыслями.
Пожалуйста встаньте, и я дам вам молитву:
Из глубины сна,
Поднимаясь по винтовой лестнице пробуждения
Мы должны шептать:
Бог, Христос, Гуру.
Бог — пища, и когда вы прерываете свой пост
Ночного разделения с Ним,
Вкусите Его и мысленно повторяйте:
Бог, Христос, Гуру.
Не имеет значения, куда вы идете, внимание вашего ума
Всегда должно быть направлено на Бога;
И в сражении активной деятельности пусть вашим боевым кличем
Всегда остаётся:
Бог, Христос, Гуру.
Когда вопят неистовые бури испытаний
И заботы воют на вас,
Топите их шумы в громком воспевании:
Бог, Христос, Гуру.
Когда ваш ум ткёт мечты
Нитями воспоминаний,
Тогда вышивайте на этой волшебной ткани:
Бог, Христос, Гуру.
Каждую ночь, в момент глубочайшего сна,
Когда ваш духовный мир раскрывается и зовёт: Радость, Радость, Радость!
И ваша радость приходит навечно, всё громче звуча,
Всегда внутренне пойте: Бог, Христос, Гуру.
Пробуждаясь, принимая пищу, работая, мечтая, пребывая во сне,
Служа, медитируя, воспевая, божественно любя,
Пусть ваша душа постоянно мурлычет, неслышно для других:
Бог, Христос, Гуру.
Пусть это событие празднования светского дня Рождения Христа, будет великим событием для вас.
Пожалуйста сядьте все теперь и я очень коротко расскажу вам.
Конечно вы узнали меня по голосу. Ещё раз объясню — Парамаханса Йоганада, говорит в уединении из своей комнаты наверху со всеми вами. Я всегда хотел посмотреть, как будут осуществляться дела в моё моё физическое отсутствие. И поэтому я дал Святому Лину поручение, являющееся моими горячим пожеланием, чтобы он осуществил его.
Он прожил образцовую жизнь и выполнил все условия моих духовных идеалов наилучшим образом.
Поэтому я счастлив, хотя моё физическое тело не там, мой дух всегда с вами, и мой голос также сейчас с вами, говорящий вам из моего сердца, моей души, моего духа. Я был счастлив ощутить как чудесно празднование духовного дня рождения Христа было проведено Святым Лином при содействии Доктора Льюиса.
Я счастлив, что все вы присоединились в Едином Духе. Когда я медитировал с вами, мне показалось что прошло всего 3 минуты. Я был очень, очень счастлив. Небесный Отец исполнил все мои желания, касательно организации. Личных желаний у меня нет. Я закончил их давным-давно. Много воплощений назад. Я ценю превыше всего чем владею, только букет душ. Я не забочусь о тех кто приходит и уходит. Как Иисус сказал — Тот кто следует за мною, следует не за мною, но за Тем, кто послал меня. Тот кто будет чтить эго, потеряет Бога. Тот же кто всегда помнит, как Святой Лин постоянно делает и другие истинные ученики ордена, что за вами стоит линия гуру, Христа и Бога. Такие души как Святой Лин и другие, которые будут как он, почувствуют связь Гуру.
Духовность не может быть куплена на рынке.
Когда у вас есть маленькое желание Бога, Бог посылает вам книги и учителей. Когда у вас сильное желание, Бог посылает вам гуру.
И эту линию гуру вы должны уважать, если хотите оказаться там.
Иисус сказал — кто мой Отец и Мать и брат и сестра, но тот кто любит Бога. Я никого не узнаю. Я узнаю их в метафизическом мире, что все являются братьями. Но те кто любят Бога, я знаю, что они мои братья и сестры. Я не интересуюсь теми кто приходит сюда за небольшим волшебством, а затем уходит. Я интересуюсь теми, кто приходит не на пол пути, но на весь путь и ломает дверь Божественного молчания. И это то почему Бог не говорит. И Бог не будет говорить многие года, даже если вы будете честно следовать за Ним. Он мог бы, но только тогда, когда Он убедиться, что вы не ищите его ради волшебства и славы, но ищите его Вечно. Тогда Он отворит дверь. И никто не может сказать, когда он отворит дверь. Даже Иисус Христос сказал — То что отец мой ведает, я не ведаю.
Неуклонно вы должны следовать по пути Самореализации. Этого величайшего Ордена мудрости и реализации, который когда-либо был послан в мир. Он основан на высочайших принципах баланса медитации и активной деятельности.
Бог дал вам чувство голода, вы не можете сидеть без дела. Те кто думают, что пришли сюда только медитировать, они ошибаются. Потому что иначе Бог не дал бы им чувства голода.
Всюду люди работают, но они забывают Бога. Мы работаем в идеальных условиях в наших центрах, с сознанием Бога в нашей лоне. Только работа для Бога. И работайте телом, пока не станете мастером. И затем когда вы будете медитировать, то не будете клевать носом. Если вы овладеете своим телом с помощью практики йоги и Крийя Йоги, тогда ваше тело будет устойчивым и подходящим храмом Бога.
И помните, даже если Бог не отвечает, Он всегда за вашим сознанием. Как Святой Антоний, это отличный пример.
Каждый день думайте об этом примере. В течение десятков и десятков лет и воплощений святой Антоний искал Бога.
Святой Антоний был в гробнице в Египте. И когда он очень сильно развился, он начал видеть, что спутники сатаны стали приходить туда в форме шакалов и собак, чтобы покусать его, они говорили ему, что Бога нет и только злая сила управляла миром.
Он так боялся, и он жил не на витаминах, а на одном куске хлеба с водой, на них он прожил все сто двадцать пять лет. Но он осознал Бога, помните это. Посмотрите, какая у него была решимость. Воплощения он не находил Его, и он сидел в гробнице в течение многих лет. Он закончил свою активную деятельность в предыдущей жизни. Итак он шел за Богом.
И однажды, когда ни одно видение и помеха не смогли отвратить Святого Антония, пришел сам сатана и сказал: «Теперь, я покажу тебе, что я Владыка мира, и я собираюсь уничтожить тебя, и нет ни Бога, ни Христа». И он начал ломать гробницу. И в этот момент, Антоний так боялся и не знал что делать. Он сказал: «Нет, я не оставлю Бога!». Как раз в тот момент появился Христос.
И сатана — не что иное, как испытание Бога.
И так вспомнив, прямо в тот момент, переполненный горем, воплощениями молитвы и тех лет отделения Бога, Антоний воскликнул:
«Господи, Господи, почему ты не пришел раньше. Я прошел через такую великую агонию?». Тогда Христос сказал: «Антоний, я точно так же был с тобой».
И помните это.
Не требуй, чтобы Бог явился вам, потому что вы медитируете десять лет. Он никогда не появится. Он разочаровал многих святых, которые воплощениями медитировали на Него.
Но как только нет требования, кроме безусловной любви и фразы: «Ты знаешь, что я молюсь. Ты знаешь, что я люблю, и не важно, придешь ты ко мне или нет, я буду ждать тебя».
Помните, историю, как человек страдал от жажды. Он хотел выпить целое озеро, но обнаружил что не может выпить более трёх стаканов воды. И что было бы с вами, если бы Бог пришел? Вы бы не были способны принять Его.
Ваше тело и ум должны быть готовы и расширены как океан Бога. Чаша вашего сознания должна быть как Христос, тогда Бога можно воспринять. Тогда Бог автоматически войдет в вас.
Поэтому те кто нетерпелив, приходят на несколько месяцев и уходят. Я ими не интересуюсь. Это то почему святые и мастера создают понятие внутреннего круга и внешнего круга. Люди внешнего круга приходят и уходят, едят, когда у нас праздненство посмотрите как много людей приходит, потом они уходят. У нас было 15 сотен на последнем праздненстве. Но как многие из них снова вернулись?
Касательно внешнего круга — мастера вообще не обращают на него внимание исключая тех, как я говорю: я предпочитаю душу толпе и я люблю толпы душ. И вы не должны смотреть на тех кто приходит и уходит. Не интересуйтесь ими. Выбросите их из головы. Смотрите только на такие душу как Святой Лин, он в течении 19 лет следовал всему что я говорил, и он не следит и не ожидает результата. Вы тоже можете так.
Часть 2 Как работать и медитировать
И в это социальное празднование Рождества Христова, то к чему я вас призываю — проводите свои медитации ночью, не важно насколько усердно вы работали, никогда не ложитесь спать, без того чтобы уделить Богу глубочайшее внимание.
Вы не умрёте, Святой Антоний не умер. Так почему вы должны умереть? Умрите за Бога если это нужно. Выглядел ли я когда-либо за все эти годы с тех пор, как приехал, с 1920 года, обеспокоенным телом? Нет, я работал для Бога. Ничего другого я не знал. Я никогда не общался с теми кто колебался, с теми кто пытался потратить моё время, но общался с теми которые являлись величайшими преданными Бога.
Итак, вы должны смотреть на пример Святого Лина, доктора Льюиса и некоторых других, которые давно участвуют в этой работе, и обладают чувством присутствия Бога. Итак я говорю — те кто были последними станут первыми. Касательно слов Кришны, что только один из тысячи ищет меня, и только один из тысячи ищущих знает меня. Последний будет первым. Нас намного больше. Процент далеко, далеко впереди. Намного выше. Но проблема с мальчиками в основном в том, что у них слишком много искушений и они поддаются искушению, нет сопротивления. Леди в большей безопасности. Хотя периодически они падают, искушенные другими. Но главное в том, самое главное — иметь это решительное желание. У нас его нет. Мастер всегда говорит: «Врата всегда открыты, когда ты хочешь идти, иди». Такой великий Мастер, и я видел, как они оставили его, потому что он не льстил им. Он не устраивал их воображение. Я единственный кто остался с ним и три маленьких мальчика, которые ничего не значили. Но посмотрите что он сделал — сделал мне. Он не хотел учеников. освобожденные Мастера не хотят ничего кроме Бога. Они не поклоняются своим эго. Но посмотрите, что он сделал, обратив меня, он обратил миллионы людей в этом мире. Так же и вы должны.
Те, кто истинны, не уступают сексуальному искушению, не искушайтесь вином или желанием денег и развивайте любовь к Богу, чтобы я видел в ваших глазах, что вы пьяны Богом.
И не говорите «Вот когда у меня будет Бог», когда вы говорите — «Вот когда у меня будет Бог» — вы не преданный. Горите «Он есть у меня, Он есть у меня, Он слушает меня. Мой Возлюбленный всегда со мной. Он двигает моими руками. Он переваривает пищу через меня. Он дует ветром вокруг меня. Без Него вы бы не могли прожить ни одной секунды. Бог ласкает вас ветром, даёт Вам жизнь через солнце. Он в пище, которую вы собираетесь съесть. Он в радости и лицах всех людей вокруг вас. Он Единый, Один Единственный во всех, ваших так называемых родственниках, которых вы считаете своими. Он Единственный, кто воспитывал вас как отец, мать и ваши родные. Он единственный родственник. Все вокруг — только марионетки. Вот почему Иисус сказал: «Тот, кто оставляет отца, мать, друзей, мужа, жену — все, ради меня, у него будет во сто крат и гонения, и потом жизнь вечная. Потому что люди скажут: миллионы людей … вы говорите им, а они будут смеяться над вами. Но когда призывает смерть, забирая мужей, забирая жен, все деньги потеряны, где тогда их собственность? Где все те, кто говорили им «О я буду вечно любить тебя». Луна смеётся над ними и говорит: «Вы лжете, потому что никто никому не принадлежит».
Мы все пришли от Бога. Мы странники.
И только когда мы любим Бога, мы становимся братьями и сестрами, потому что это отношение имеет место в будущей жизни. Человеческие отношения не имеют места.
И так как вы сегодня празднуете социальное день Рождения Христа, и я передаю проведение этого праздника Святому Лину при поддержке доктора Льюиса.
Я очень очень счастлив напомнить вам, что наша Самореализация обладает одной мыслью: культивировать Бога в сердце в уединении и медитации, и пока вы работаете. Если вы думаете, что усердно трудитесь: вы не годитесь. Если вы работаете для Возлюбленного, Бога и Мастеров, и гуру, вы не никогда не заметите времени, как я. Все эти года которые я работал, я никогда не жаловался. Я сказал: да, как я радуюсь и как я рад работать для Него. Я не мог работать для себя. И Если бы Он дал мне весь мир, я не мог бы работать для себя. И я работаю для вас всех, для тех кто держится за моего Бога, за моего Отца и за моих гуру.
И пусть в эти дни, вы следуете примеру Христа и гуру, как если бы вы не знали, никого кроме Отца, примеру кого вы будете следовать, и которые скажут — избегайте этого мира и сперва обретите главное. Молоко не может плавать на воде оно смешается. Сперва обретите Бога. «Ищите же прежде Царство Божие». Когда вы пропитаетесь Богом. Когда ваши глаза будут насыщены Им, вы не скажете: «Когда у меня будет Бог?». Любить его Он никогда не отвергает. Мы отвергаем Его.
Вы находитесь на чертовом колесе иллюзии и постоянно вращаетесь, спрыгните с него.
Способ сделать это — работать для Бога.
И ранее у вас небыли такой возможности, которую общество Самореализации вам даёт. Вы живете намного лучше чем средней жизнью.
У вас очень великая, хорошая карма. Бог не допустил бы здесь паразитов, которые ненадолго пришли ради волшебства. Он выбросит их. Я не выбрасываю их. Божественная Мать говорит мне. Но те, кто верны. Те, кто любит Бога, те, кто доходит до конца не за то, чтобы показать свою значимость, а за любовь Бога; они обретут Его. Следуй примеру Христа. Как он удалился на гору, и затем всегда работал для людей, проповедуя Бога.
И по этому случаю, я желаю вам очень благословенного Рождества. Полного благословенного присутствия Бога. И пока у вас не будет такого сознания, помните — не спите слишком много — ночь, это единственное время которое у вас есть в этом мире, чтобы создать любовь к Богу. И ночь вы должны посвящать вашей Крийя йоге и углублению медитации, чтобы весь рабочий день, вы были пьяны Богом. Это то как я провожу свою жизнь.
Мои ум и тело усердно работают, но я не знаю об этом, так как опьянен Богом. Тогда всё в удовольствие. Но без работы, божественного служения, вы никогда там не окажитесь. Как вы не окажитесь там и без медитации. Медитация означает, что вы медитируете на Бога в уединении, и так же медитируете на Бога во время активной деятельности. Потому что это тоже медитация.
Если вы делаете что-то без мыслей о Боге — это не хорошо. Если вы работаете ради денег, это не работа для Бога. Когда вы работаете не за деньги, то работаете ради Бога, гуру и Христа. Когда вы работаете с мыслями о Боге.
Я был так взволнован, когда строил эти здания, и Бог посещал меня. Великий свет приходил, даже пока здания ещё строились. Вы не представляете через какую радость я прошел. И та маленькая работа, которую, я выполнил для моего Господа, моего Отца, моего Бога и моих гуру, я очень благодарен за всё. Я никогда не жаловался. Думать о Боге во время дел, так же хорошо, как медитировать. И вы должны глубоко медитировать вне деятельности, ночью. Не спите слишком много.
В Рождество Христово желаю
И в этот день светского Рождества Христова, я желаю, чтобы вы духовно медитировали в обеих стадиях — вы духовно медитровали несколько часов только на Христа и Бога — эта духовная фаза вашей жизни. И затем в светское Рождество — думайте о Нём, это будет фаза с мыслями о Боге во время дел. Вот почему эти две фазы представляют высший путь существования.
Деятельность для Бога, и медитация на Бога без деятельности.
И теперь я передаю проведение этого события самому достойному из моих учеников, святому Линну при поддержке доктора Льюиса. Да благословит вас всех Господь, на очень, и очень благословенное Рождество, чтобы вы каждый день чувствовали Христа внутри себя.
Часть 3. Самое большое благословение
Святой Линн
Я знаю, что это было радостью для всех нас, получить благословение Мастера, данное Им нам сегодня напрямую. Он говорит с нами, дает нам молитвы. Запись одной из его песен позволяет нам чувствовать Его присутствие. И это присутствие должно ощущаться не только сегодня, но каждый день и всё время. Потому что это присутствие приносит вам луч Божественной Жизни. Нет более великого благословения, которому бы кто-либо мог порадоваться, чем благословения быть в Луче Света Бога, принесённого нам Мастером.
Мастер осуществляет для нас и всех, кто последует за ним, такое же духовное служение. Он приносит нам то же самое спасение, которое Иисус дал как служение и спасение своим последователям.
Иисус в том же луче Света, к которому Мастер приводит нас, как к Божественному Сознанию, Сознанию Христа. Рождение Христова Сознания в нашем сознании — вот то что мы ищем. И мы получаем это в луче Света, который наш Мастер и великие Мастера и Иисус нам приносят.
И это хорошо как для вас так и для всех, осознать, что присутствие Мастера должно чувствоваться. Мы должны почитать Свет, который он приносит нам, потому что это свет Бога. И правильно сказать: мы не можем быть в Божественном Сознании, мы не можем реализовать нашего Единства с Богом, пока не расширимся, пока с готовностью не расширимся и не приложим усилия для того чтобы расширить наше сознание для принятие Бога, через Его луч Света, благословения, которому мы радуемся через Мастера.
Мы конечно же хотели бы чтобы Мастер присутствовал здесь сегодня, но в его физическое отсутствие, нам действительно повезло, услышать его слова, и действительно почувствовать его присутствие, потому что он с нами в Духе, и если вы настроитесь на него, вы обнаружите, что чувствуете это присутствие.
Вы должны чувствовать это присутствие, если хотите осознать свое единство с Христом. Христос является Сознанием в Божьем Творении. Он единственный сын.
Бог дал это Сознание миру, Вселенной, которую Он создал, и без этого Сознания мы не знали бы, что мир существует или что мы сами существуем.
И что нам тогда делать с нашим сознанием? Что нам с этим делать? Что с ним происходит, когда мы теряем силу чувственного восприятия? Восприятие, в котором мы живем в этом мире. Это возможно. Это предписание вашего творения, что:
Вы должны иметь большее сознание, чем сознание чувственного восприятия, потому что чувственное восприятие заканчивается телом.
И если у вас нет сознания за пределами сознания чувственного восприятия, вещей мира, то когда вы покинете мир, что у вас останется, когда вы уйдёте?
Вам здесь была предоставлена возможность получить от Мастера это благословение возрождения вашего сознания Единства с Богом, и вы будете наслаждаться этим не только в будущем, но вы можете наслаждаться этим здесь и сейчас, как блаженством Бога, Радостью Бога, Мудростью Бога,
Итак, я рад, что у нас сегодня есть свидетельство присутствия Учителя в физическом звуке, чтобы мы могли лучше почувствовать его присутствие и лучше открыть свои умы и сердца, чтобы получить его благословения. Доктор Льюис сейчас поговорит с нами, и я уверен, что вам понравится сообщение, которое он должен донести до нас.
Dr.Lewis.
Свет Христа
Спасибо, Святой Линн. Я обдумывал, так как перед тем как спуститься сюда я прочитал в Библии — о том каким образом мы должны быть объединены в содружестве. Мы принадлежим организации Содружество Самореализации, которая как вы знаете является крупнейшей организацией и она растёт. Но это не настоящий путь самореализации. Настоящий путь в том, что мы объединены в сообщество, через сознание Христа, которое в каждом из нас. И в том послании, которое я читал говорилось — что мы объединяемся вместе во Христе, в Его сознании, через свет Христа, который, когда мы его видим то понимаем, что у нас есть вечная жизнь, и мы будем не только сегодня, или на этой недели, или в этом году, но будем навечно. Теперь это не является тем что мы не осознаем, не пониманием. Я привык думать, что Общество Самореализации — это физическая организация, но она не такая. Именно это вечное делает общество Самореализации настолько уникальным. Когда вы видите этот свет, вы знаете что вы вечны. И я думаю, что если каждый из нас осознает это, то будет медитировать более глубоко. И мы будем признательны как самой организации, так как будем знать, что обаладаем Мастером вселенной с нами. Он дал нам силу и возможность работать и сделать эту организацию такой какой она должна быть, организацией тех, кто осознает Христа внутри.
Одна из мыслей которая ко мне пришла такая: в этом великом свете Христа, все пророки, все великие в этом Свете, и мы едины с Христом, с великим Бабджи-Кришной, с Лахири Махасая, со Шри Юктешваром и с нашим собственным Гуру, который является лучом, находящимся всегда с нами, и он приносит этот свет Христа в каждого из нас.
Мы ни о чём не должны волноваться, единственное,
что нам надо сделать — это осознать, кто мы есть и что у нас есть,
и что нам очень очень повезло, и мы благословлены возможностью быть в такой организации как Самореализация.
И я знаю, что если каждый из нас осознает это, что мы ничто иное как гармония, ведь мы исполняем волю Бога, через Свет Христа который в каждом из нас.
Итак, я подхожу к последней мысли, которую хочу прочесть вместе с вами: Мастер обладает полнотой великой мудрости, и он знает, что он делает, потому Божественный поток течет через него, поток Христа течет через него, и поток Великих Мастеров течет через него, как это было сделано для управления этой организацией через Святого-Линна.
В настоящем это стало огромной работой, и это будет ещё большая работа, так как организация продолжает развиваться. Теперь ему нужна помощь каждого из нас, и если каждый из нас будет регулярно медитировать и объединять своё сознание с Бесконечным Светом Бога, мы сможем оказать ему наше стопроцентное сотрудничество, чтобы он мог достичь максимального успеха, чтобы он мог исполнить волю Мастера, и тем самым мы спасем много, много душ, подняв их из иллюзии в великий свет Христа.
И я хочу сейчас сказать, что сделаю все возможное, чтобы помочь Святому-Линну. Я буду короток, но то что я хочу сказать — я постараюсь сделать всё что смогу, и если каждый из нас так постарается, и даст ему стопроцентную поддержку, то я знаю, что мы порадуем не только Святого Лина, но порадуем Мастера, стоящего за каждым из нас.
Спасибо.
Часть 4. Христово Сознание
Я думаю, что ответственность всегда смиряет дух, дух любого. Я наслаждаюсь Сознанием, которое пришло ко мне через Мастера. Я живу в этом сознании, это Христово Сознание, никто не должен был говорить мне что это Христово Сознание, я знаю, что это Сознание Христа, так как испытал это. Я не завишу ни от чьих слов.
И когда я медитирую, и Мастер становится мной. Я чувствую, я вижу Мастера, я вообще не являюсь собой. Этим утром, когда я медитировал с мальчиками, Шри Юктешварджи пришел ко мне таким же образом. Шри Юктешварджи был единственным сознанием которое у меня было, сознанием которое мы должны чувствовать. Часть его пришла в мои чувства. И это сознание забрало все идеи об индивидуальности, все идеи о том что я как индивид имею калу-либо важность, и всё подобное.
Я не могу иметь никакого значения как личность.
Если бы я попытался быть личностью и утверждать свою важность и свою силу как личность, то я определённо не имел бы силы и света Бога для служения. Потому что прямо в тот момент когда индивидуальное эго выступает вперёд, Бог уходит назад, можете быть уверены в этом. Вы просто не можете иметь эгоистичных отождествлений со своей индивидуальностью, и Бога в одно и тоже время. Это просто несовместимо с Божьим творением. Идея эгосознания — это полностью результат злоупотребления силой Бога, Божественной Жизнью, которую Он дал нам. И у меня есть ответственность принести это сознание в умы, в сердца тех кто приходит сюда, и поклоняется Мастеру, чтобы принять это. У меня нет желания. Надеюсь, у меня никогда не будет желания чего-либо для себя. Если бы у меня они были, то, вероятно, должны бы были быть удовлетворены, и в результате я бы испытал некоторое заблуждение, чтобы получить это удовлетворение.
Я страдал от великой иллюзии в этой жизни.
Я дам себе волю рассказать вам о многом, не как о себе, но как о своем опыте. Пожалуйста не думайте, что я говорил о себе, потому что мне не нравится идея думанья о себе. Много вещей было желанными в этой жизни. Многие из этих вещей были удовлетворены, реализованы в такой степени, которая превзошла все мои ожидания тех времен, когда ко мне пришло желание о них. И как только каждое желание удовлетворялось, я все больше ощущал потребность в том, чего у меня не было. Что это такое? — думал я, прежде чем встретил Мастера. Что заставляет меня чувствовать, что я не могу быть удовлетворен, я не могу быть доволен, я не могу быть счастливым, у меня не получается достигнуть того, что я думал, что получу при реализации определенных амбиций. Почему эти достижения приносят мне большее несчастие? Каждый из вас в той или иной степени имел тот же опыт, нет никакой разницы.
Мы все созданы по Его образу, по подобию Божьему,
И пока мы не вернемся к Нему и не найдем свою завершенность с Ним, в Нем мы не будем удовлетворены; мы не сможем быть счастливыми. Мы всегда будем чувствовать, что многое было обещано, но мало в итоге получилось в удовлетворении желаний. И поэтому я прошу милость Бога, Духа через Мастера и Великих Мастеров говорить, если я говорю, чтобы они говорили через меня, а не чтобы я когда-либо говорил, у меня нет желания говорить. У меня нет желаний чего либо для себя, кроме как увеличения, расширения моего сознания Христа, Бога, Жизни с Сознанием Мастера. У меня нет желаний получения чего-либо от других. У меня нет желания навязывать что-либо кому-либо из вас. Я ничего не прошу, я не ищу ничего, кроме Этого Света, который приходит через Сознание, которое человек получает, когда открывает себя, чтобы принять луч Света, который Мастер и линия Мастеров помогают до нас ниспустить. Это, конечно, позволяет понять, насколько скромным он должен быть. Это заставляет вас думать о смирении великих и о том, насколько они великие. И что они все должны значить для нас. И вы знаете, у всех нас есть возможность, если мы примем это, понять, что эти благословение принесут нам. Но мы никогда не сможем сделать этого, пока с готовностью не захотим получить, и если вы не захотите получить, у вас никогда не будет единства с Богом.
Вы должны сами приложить усилия. Вы должны сделать так много. Но иначе вы никогда не получите этого. И как мы можем иметь в союзе с Богом какое-либо чувство несоответствия представлений о желаниях, чего-либо для личных амбиций или удовлетворения, если мы являемся только этим единством, только этим одним Духом, и мы принимаем наше смирение перед этим Духом. Как мы можем иметь какое-либо несоответствие в идеях если мы все это принимаем и следуем этому? И это то, что представляет каждый Мастер. Вы можете проследить за жизнью любого Мастера, любого, кто достиг мастерства. И помните, что Мастер — это не тот, кто пытается овладеть кем-то другим, прежде всего он хозяин самого себя. Такого его жизнь. Он Мастер самого себя. И вы обнаружите абсолютное благородство, абсолютное смирение, абсолютное бескорыстие в каждом из Мастеров. Они все одно. У них возможно есть разница в степени раскрытия создания и в достижении, но тот кто развил самоконтроль, полный самоконтроль, он приготовил себя для принятия, и когда он открывает себя для принятия, с этим полным самоконтролем, Бог изливается на него. Бог уже там. Всё что надо сделать — осознать.
Но если человек не желает принять в свое сознание этот луч Божьего Света, который проникает через инструменты Бога, Мастера. Он никогда не получит спасения. Он будет перерождён, испытает, раз за разом все эти кармические условия, и наработает больше кармы, чем способен отработать. 45 Поэтому я прошу всех вас принять мое смирение. Я ваш слуга, и я надеюсь, что каждый из вас будет не моим слугой, а слугой Божьим, слугой Света, который Мастер приносит нам и в этом служении помогайте себе достичь Самореализации и помогайте другим достичь Самореализации. Все эти мелочи, которые, по нашему мнению, были достойны борьбы, ссор, наших расстроенных чувств, на которые они повлияли: они ничего не стоят для вас, они только накидывают, как сказал бы Мастер: покрывало на вас. Вам лучше уйти от этих вещей.
Но, это не значит, что мы должны, как думают некоторые, внешне уходить. Я бы хотел остаться в Энсинитасе, не быть с кем-либо кроме детей Бога, теми кто в Духе, и пришли сюда ни с чем иным, как с Духом Божьим. Я хотел бы быть там и не иметь ничего другого, никакой другой ответственности, но, кажется, есть дальнейшая ответственность. И что это за ответственность? Я мог бы быть там один. Мне не нужно что-нибудь еще. Если бы это ни было волей Бога, и я ни должен бы быть чьим-то слугой.
Но я должен помогать другим.
Это невозможно для меня, как это было невозможно и для Мастера. Мастер хотел бы отправиться в Гималаи, быть вдали от всей этой суматохи и неприятностей и всего, что он испытывает здесь, но он не мог этого сделать. Это не путь Божьего Творения. Мы слуги детей Божьих, и мы должны служить им. Не физически, не их прихотям, не вещам этого мира, но мы должны служить им духовно, чтобы помочь им любым возможным способом, дать им осознать свое единство с Богом, что они дети Божьи и помочь им раскрыть их умы и сердца, для принятия Бога. Вот ответственность. Какая ещё работа есть у нас здесь, кроме, как помогать другим жаждущим Бога душам познать Его. И это все. Думайте об этом, медитируйте на это. И это все. Старайтесь быть смиренным, милым, прекрасным, любящим ребенком Божьим. Если в наших сердцах есть Божья любовь, и мы ее проявляем, как мы можем быть кем-то другим, а не ни сладостными, прекрасными, красивыми, добрыми, смиренными, слугами друг другу. Мы не можем быть другими. Но мы не должны навязываться и позволять себе быть использованными … как Мастер говорит быть половиками. Нам не нужно этого делать. Это бы значило бросать жемчуг перед свиньями, мы так не делаем. Но всякий, кто действительно искренне жаждет Бога, за его спасение ради спасения, получит его, если будет приложено усилие, и человек смиренно получит смиренный дух, этот Свет и готовность быть слугой.
Связь с Христианской церковью
Я думаю, что, возможно, большинство из нас в западном мире были связаны с церковью. Мы пытались найти наше спасение. Мы пытались понять, что Бог желает, чтобы мы поняли, и мы пытались понять слова Иисуса. Это всегда беспокоило меня; то, что мучило меня больше всего на свете: почему существует конфликт даже в религии? Почему так трудно понять смысл Библии? Я не понимал этого до того, как встретил Мастера. Все это было тайной для меня. Я просто не мог понять. Я пытался. Я никогда не вступал в церковь, потому что не был уверен, что церковь могла бы дать мне то, что мне нужно в религии. Но после того как я встретил Мастера, так же как вы все. Когда я встретил Мастера и побыл с Мастером то время которое он провел в Канзас сити, когда приезжал туда в 1932 году, проводя лекции, занятия.
За тот период времени я осознал, что всю свою жизнь я пытался найти — пытался найти способ постижения Себя. Пытался найти способ понять какое послание оставил мне Иисус. Я нашел его, потому что развил веру. Теперь я понимаю, когда читаю слова Иисуса, что Иисус имел в виду. Я даже могу чувствовать каждое действие Иисуса, и что побудило его сказать то, что Он сказал. И это то как глубоко каждый может проникнуть, восприняв реализованное состояние Мастера. И Мастер не просто вкладывает в наше сознание своё сознание Мастера. Что он делает? Он приехал с Востока. Он признает Иисуса как Мастера и помогает нам увидеть, что у Иисуса есть кое-что для нас, такое, что, если бы мы только знали, как следовать за ним, как принять его, мы могли быть собой, как Иисус обещал — чтобы сын человеческий стал сыном Бога и могли бы возрадоваться царству Небесному.
Мастер принес нам это понимание этого сознания. Я думаю, что это очень важно для западного мира. Толкование Мастера нашей собственной Библии о Втором пришествии Христа будет одним из величайших откровений для западного мира и всех кто на этом пути. Я говорю это, не потому что я близок к Мастеру, я говорю это как факт. Потому что я знаю вечность из своего собственного опыта единства с этим. Я знаю, что это значит для западного мира. И я думаю, что это приблизит много, много душ к Богу. Вы, кто обучает учению Мастера и является священниками, я желаю, чтобы вы чувствовали этот Дух, эту Жизнь и больше, чем слова, больше, чем любые эмоции, которые могут быть затронуты любым словом, которое вы можете произнести, я хотел бы, чтобы вы, и я знаю, что я говорю с Мастером, чтобы вы чувствовали вибрации, волны Света Христова Сознания, которые текут к вам от Мастера в этом луче Света, питаемом вашей преданностью.