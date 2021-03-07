Парамаханса Йогананда

Раджарси Джанакананда

Доктор Льюис

Часть 1. Рождество в йоге, Христос, гуру

(Парамаханса Йогананда)

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Как легко мы можем перестать быть сонастроенными с Богом во время медитации.

Мы должны всегда смотреть, во время медитации, на наше духовное стремление, чтобы наш ум не терял сонастроеннности с Богом и не играл с мыслями.

Пожалуйста встаньте, и я дам вам молитву:

Из глубины сна,

Поднимаясь по винтовой лестнице пробуждения

Мы должны шептать:

Бог, Христос, Гуру.

Бог — пища, и когда вы прерываете свой пост

Ночного разделения с Ним,

Вкусите Его и мысленно повторяйте:

Бог, Христос, Гуру.

Не имеет значения, куда вы идете, внимание вашего ума

Всегда должно быть направлено на Бога;

И в сражении активной деятельности пусть вашим боевым кличем

Всегда остаётся:

Бог, Христос, Гуру.

Когда вопят неистовые бури испытаний

И заботы воют на вас,

Топите их шумы в громком воспевании:

Бог, Христос, Гуру.

Когда ваш ум ткёт мечты

Нитями воспоминаний,

Тогда вышивайте на этой волшебной ткани:

Бог, Христос, Гуру.

Каждую ночь, в момент глубочайшего сна,

Когда ваш духовный мир раскрывается и зовёт: Радость, Радость, Радость!

И ваша радость приходит навечно, всё громче звуча,

Всегда внутренне пойте: Бог, Христос, Гуру.

Пробуждаясь, принимая пищу, работая, мечтая, пребывая во сне,

Служа, медитируя, воспевая, божественно любя,

Пусть ваша душа постоянно мурлычет, неслышно для других:

Бог, Христос, Гуру.

Пусть это событие празднования светского дня Рождения Христа, будет великим событием для вас.

Пожалуйста сядьте все теперь и я очень коротко расскажу вам.

Конечно вы узнали меня по голосу. Ещё раз объясню — Парамаханса Йоганада, говорит в уединении из своей комнаты наверху со всеми вами. Я всегда хотел посмотреть, как будут осуществляться дела в моё моё физическое отсутствие. И поэтому я дал Святому Лину поручение, являющееся моими горячим пожеланием, чтобы он осуществил его.

Он прожил образцовую жизнь и выполнил все условия моих духовных идеалов наилучшим образом.

Поэтому я счастлив, хотя моё физическое тело не там, мой дух всегда с вами, и мой голос также сейчас с вами, говорящий вам из моего сердца, моей души, моего духа. Я был счастлив ощутить как чудесно празднование духовного дня рождения Христа было проведено Святым Лином при содействии Доктора Льюиса.

Я счастлив, что все вы присоединились в Едином Духе. Когда я медитировал с вами, мне показалось что прошло всего 3 минуты. Я был очень, очень счастлив. Небесный Отец исполнил все мои желания, касательно организации. Личных желаний у меня нет. Я закончил их давным-давно. Много воплощений назад. Я ценю превыше всего чем владею, только букет душ. Я не забочусь о тех кто приходит и уходит. Как Иисус сказал — Тот кто следует за мною, следует не за мною, но за Тем, кто послал меня. Тот кто будет чтить эго, потеряет Бога. Тот же кто всегда помнит, как Святой Лин постоянно делает и другие истинные ученики ордена, что за вами стоит линия гуру, Христа и Бога. Такие души как Святой Лин и другие, которые будут как он, почувствуют связь Гуру.

Духовность не может быть куплена на рынке.

Когда у вас есть маленькое желание Бога, Бог посылает вам книги и учителей. Когда у вас сильное желание, Бог посылает вам гуру.

И эту линию гуру вы должны уважать, если хотите оказаться там.

Иисус сказал — кто мой Отец и Мать и брат и сестра, но тот кто любит Бога. Я никого не узнаю. Я узнаю их в метафизическом мире, что все являются братьями. Но те кто любят Бога, я знаю, что они мои братья и сестры. Я не интересуюсь теми кто приходит сюда за небольшим волшебством, а затем уходит. Я интересуюсь теми, кто приходит не на пол пути, но на весь путь и ломает дверь Божественного молчания. И это то почему Бог не говорит. И Бог не будет говорить многие года, даже если вы будете честно следовать за Ним. Он мог бы, но только тогда, когда Он убедиться, что вы не ищите его ради волшебства и славы, но ищите его Вечно. Тогда Он отворит дверь. И никто не может сказать, когда он отворит дверь. Даже Иисус Христос сказал — То что отец мой ведает, я не ведаю.

Неуклонно вы должны следовать по пути Самореализации. Этого величайшего Ордена мудрости и реализации, который когда-либо был послан в мир. Он основан на высочайших принципах баланса медитации и активной деятельности.

Бог дал вам чувство голода, вы не можете сидеть без дела. Те кто думают, что пришли сюда только медитировать, они ошибаются. Потому что иначе Бог не дал бы им чувства голода.

Всюду люди работают, но они забывают Бога. Мы работаем в идеальных условиях в наших центрах, с сознанием Бога в нашей лоне. Только работа для Бога. И работайте телом, пока не станете мастером. И затем когда вы будете медитировать, то не будете клевать носом. Если вы овладеете своим телом с помощью практики йоги и Крийя Йоги, тогда ваше тело будет устойчивым и подходящим храмом Бога.

И помните, даже если Бог не отвечает, Он всегда за вашим сознанием. Как Святой Антоний, это отличный пример.

Каждый день думайте об этом примере. В течение десятков и десятков лет и воплощений святой Антоний искал Бога.

Святой Антоний был в гробнице в Египте. И когда он очень сильно развился, он начал видеть, что спутники сатаны стали приходить туда в форме шакалов и собак, чтобы покусать его, они говорили ему, что Бога нет и только злая сила управляла миром.

Он так боялся, и он жил не на витаминах, а на одном куске хлеба с водой, на них он прожил все сто двадцать пять лет. Но он осознал Бога, помните это. Посмотрите, какая у него была решимость. Воплощения он не находил Его, и он сидел в гробнице в течение многих лет. Он закончил свою активную деятельность в предыдущей жизни. Итак он шел за Богом.

И однажды, когда ни одно видение и помеха не смогли отвратить Святого Антония, пришел сам сатана и сказал: «Теперь, я покажу тебе, что я Владыка мира, и я собираюсь уничтожить тебя, и нет ни Бога, ни Христа». И он начал ломать гробницу. И в этот момент, Антоний так боялся и не знал что делать. Он сказал: «Нет, я не оставлю Бога!». Как раз в тот момент появился Христос.

И сатана — не что иное, как испытание Бога.

И так вспомнив, прямо в тот момент, переполненный горем, воплощениями молитвы и тех лет отделения Бога, Антоний воскликнул:

«Господи, Господи, почему ты не пришел раньше. Я прошел через такую великую агонию?». Тогда Христос сказал: «Антоний, я точно так же был с тобой».

И помните это.

Не требуй, чтобы Бог явился вам, потому что вы медитируете десять лет. Он никогда не появится. Он разочаровал многих святых, которые воплощениями медитировали на Него.

Но как только нет требования, кроме безусловной любви и фразы: «Ты знаешь, что я молюсь. Ты знаешь, что я люблю, и не важно, придешь ты ко мне или нет, я буду ждать тебя».

Помните, историю, как человек страдал от жажды. Он хотел выпить целое озеро, но обнаружил что не может выпить более трёх стаканов воды. И что было бы с вами, если бы Бог пришел? Вы бы не были способны принять Его.

Ваше тело и ум должны быть готовы и расширены как океан Бога. Чаша вашего сознания должна быть как Христос, тогда Бога можно воспринять. Тогда Бог автоматически войдет в вас.

Поэтому те кто нетерпелив, приходят на несколько месяцев и уходят. Я ими не интересуюсь. Это то почему святые и мастера создают понятие внутреннего круга и внешнего круга. Люди внешнего круга приходят и уходят, едят, когда у нас праздненство посмотрите как много людей приходит, потом они уходят. У нас было 15 сотен на последнем праздненстве. Но как многие из них снова вернулись?

Касательно внешнего круга — мастера вообще не обращают на него внимание исключая тех, как я говорю: я предпочитаю душу толпе и я люблю толпы душ. И вы не должны смотреть на тех кто приходит и уходит. Не интересуйтесь ими. Выбросите их из головы. Смотрите только на такие душу как Святой Лин, он в течении 19 лет следовал всему что я говорил, и он не следит и не ожидает результата. Вы тоже можете так.

Часть 2 Как работать и медитировать

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И в это социальное празднование Рождества Христова, то к чему я вас призываю — проводите свои медитации ночью, не важно насколько усердно вы работали, никогда не ложитесь спать, без того чтобы уделить Богу глубочайшее внимание. Вы не умрёте, Святой Антоний не умер. Так почему вы должны умереть? Умрите за Бога если это нужно. Выглядел ли я когда-либо за все эти годы с тех пор, как приехал, с 1920 года, обеспокоенным телом? Нет, я работал для Бога. Ничего другого я не знал. Я никогда не общался с теми кто колебался, с теми кто пытался потратить моё время, но общался с теми которые являлись величайшими преданными Бога. Итак, вы должны смотреть на пример Святого Лина, доктора Льюиса и некоторых других, которые давно участвуют в этой работе, и обладают чувством присутствия Бога. Итак я говорю — те кто были последними станут первыми. Касательно слов Кришны, что только один из тысячи ищет меня, и только один из тысячи ищущих знает меня. Последний будет первым. Нас намного больше. Процент далеко, далеко впереди. Намного выше. Но проблема с мальчиками в основном в том, что у них слишком много искушений и они поддаются искушению, нет сопротивления. Леди в большей безопасности. Хотя периодически они падают, искушенные другими. Но главное в том, самое главное — иметь это решительное желание. У нас его нет. Мастер всегда говорит: «Врата всегда открыты, когда ты хочешь идти, иди». Такой великий Мастер, и я видел, как они оставили его, потому что он не льстил им. Он не устраивал их воображение. Я единственный кто остался с ним и три маленьких мальчика, которые ничего не значили. Но посмотрите что он сделал — сделал мне. Он не хотел учеников. освобожденные Мастера не хотят ничего кроме Бога. Они не поклоняются своим эго. Но посмотрите, что он сделал, обратив меня, он обратил миллионы людей в этом мире. Так же и вы должны. Те, кто истинны, не уступают сексуальному искушению, не искушайтесь вином или желанием денег и развивайте любовь к Богу, чтобы я видел в ваших глазах, что вы пьяны Богом. И не говорите «Вот когда у меня будет Бог», когда вы говорите — «Вот когда у меня будет Бог» — вы не преданный. Горите «Он есть у меня, Он есть у меня, Он слушает меня. Мой Возлюбленный всегда со мной. Он двигает моими руками. Он переваривает пищу через меня. Он дует ветром вокруг меня. Без Него вы бы не могли прожить ни одной секунды. Бог ласкает вас ветром, даёт Вам жизнь через солнце. Он в пище, которую вы собираетесь съесть. Он в радости и лицах всех людей вокруг вас. Он Единый, Один Единственный во всех, ваших так называемых родственниках, которых вы считаете своими. Он Единственный, кто воспитывал вас как отец, мать и ваши родные. Он единственный родственник. Все вокруг — только марионетки. Вот почему Иисус сказал: «Тот, кто оставляет отца, мать, друзей, мужа, жену — все, ради меня, у него будет во сто крат и гонения, и потом жизнь вечная. Потому что люди скажут: миллионы людей … вы говорите им, а они будут смеяться над вами. Но когда призывает смерть, забирая мужей, забирая жен, все деньги потеряны, где тогда их собственность? Где все те, кто говорили им «О я буду вечно любить тебя». Луна смеётся над ними и говорит: «Вы лжете, потому что никто никому не принадлежит». Мы все пришли от Бога. Мы странники. И только когда мы любим Бога, мы становимся братьями и сестрами, потому что это отношение имеет место в будущей жизни. Человеческие отношения не имеют места. И так как вы сегодня празднуете социальное день Рождения Христа, и я передаю проведение этого праздника Святому Лину при поддержке доктора Льюиса. Я очень очень счастлив напомнить вам, что наша Самореализация обладает одной мыслью: культивировать Бога в сердце в уединении и медитации, и пока вы работаете. Если вы думаете, что усердно трудитесь: вы не годитесь. Если вы работаете для Возлюбленного, Бога и Мастеров, и гуру, вы не никогда не заметите времени, как я. Все эти года которые я работал, я никогда не жаловался. Я сказал: да, как я радуюсь и как я рад работать для Него. Я не мог работать для себя. И Если бы Он дал мне весь мир, я не мог бы работать для себя. И я работаю для вас всех, для тех кто держится за моего Бога, за моего Отца и за моих гуру. И пусть в эти дни, вы следуете примеру Христа и гуру, как если бы вы не знали, никого кроме Отца, примеру кого вы будете следовать, и которые скажут — избегайте этого мира и сперва обретите главное. Молоко не может плавать на воде оно смешается. Сперва обретите Бога. «Ищите же прежде Царство Божие». Когда вы пропитаетесь Богом. Когда ваши глаза будут насыщены Им, вы не скажете: «Когда у меня будет Бог?». Любить его Он никогда не отвергает. Мы отвергаем Его. Вы находитесь на чертовом колесе иллюзии и постоянно вращаетесь, спрыгните с него. Способ сделать это — работать для Бога. И ранее у вас небыли такой возможности, которую общество Самореализации вам даёт. Вы живете намного лучше чем средней жизнью. У вас очень великая, хорошая карма. Бог не допустил бы здесь паразитов, которые ненадолго пришли ради волшебства. Он выбросит их. Я не выбрасываю их. Божественная Мать говорит мне. Но те, кто верны. Те, кто любит Бога, те, кто доходит до конца не за то, чтобы показать свою значимость, а за любовь Бога; они обретут Его. Следуй примеру Христа. Как он удалился на гору, и затем всегда работал для людей, проповедуя Бога. И по этому случаю, я желаю вам очень благословенного Рождества. Полного благословенного присутствия Бога. И пока у вас не будет такого сознания, помните — не спите слишком много — ночь, это единственное время которое у вас есть в этом мире, чтобы создать любовь к Богу. И ночь вы должны посвящать вашей Крийя йоге и углублению медитации, чтобы весь рабочий день, вы были пьяны Богом. Это то как я провожу свою жизнь. Мои ум и тело усердно работают, но я не знаю об этом, так как опьянен Богом. Тогда всё в удовольствие. Но без работы, божественного служения, вы никогда там не окажитесь. Как вы не окажитесь там и без медитации. Медитация означает, что вы медитируете на Бога в уединении, и так же медитируете на Бога во время активной деятельности. Потому что это тоже медитация. Если вы делаете что-то без мыслей о Боге — это не хорошо. Если вы работаете ради денег, это не работа для Бога. Когда вы работаете не за деньги, то работаете ради Бога, гуру и Христа. Когда вы работаете с мыслями о Боге. Я был так взволнован, когда строил эти здания, и Бог посещал меня. Великий свет приходил, даже пока здания ещё строились. Вы не представляете через какую радость я прошел. И та маленькая работа, которую, я выполнил для моего Господа, моего Отца, моего Бога и моих гуру, я очень благодарен за всё. Я никогда не жаловался. Думать о Боге во время дел, так же хорошо, как медитировать. И вы должны глубоко медитировать вне деятельности, ночью. Не спите слишком много. В Рождество Христово желаю И в этот день светского Рождества Христова, я желаю, чтобы вы духовно медитировали в обеих стадиях — вы духовно медитровали несколько часов только на Христа и Бога — эта духовная фаза вашей жизни. И затем в светское Рождество — думайте о Нём, это будет фаза с мыслями о Боге во время дел. Вот почему эти две фазы представляют высший путь существования. Деятельность для Бога, и медитация на Бога без деятельности. И теперь я передаю проведение этого события самому достойному из моих учеников, святому Линну при поддержке доктора Льюиса. Да благословит вас всех Господь, на очень, и очень благословенное Рождество, чтобы вы каждый день чувствовали Христа внутри себя. Часть 3. Самое большое благословение