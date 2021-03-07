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Протесты в Барселоне. 06.03.2021

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В Испании продолжаются протесты и беспорядки против испанской монархии, которая усадила за критику рэпера Пабло Хаселя.
Люди уже к который раз продолжили выходить, требуя освободить Хаселя, провести судебную реформу и избавиться от монархического атавизма.
Фактически, протесты перешли в еженедельный режим, в духе протестов "желтых жилетов". В результате, посадка Хаселя на 9 месяцев с целью заткнуть рот тем идеям, которые он декламировал, привела к обратному эффекту – теперь эти идеи еженедельно озвучиваются на площадях.




























Испания будет свободной и республиканской страной.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6606752.html
Метки: барселона, ИСПАНИЯ, Каталония, монархия, пабло хасель, протесты
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