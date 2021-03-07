Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Скоро будет актуально выражение ” врет как истинный патриот”
«ЕПК-БРЕНКО ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ»
Основной номинальный акционер компании — Orionbay Trading Corp. (Британские Виргинские острова) — 79 %. Бенефициарами компании являются — депутат Государственной думы России Олег Савченко и Александр Москаленко. В конце февраля 2008 года стало известно, что 50 % акций компании были проданы Савченко и Москаленко структурам Романа Абрамовича, но позже вернули их обратно.
РЖД переводит решительно весь свой грузовой состав с обычных роликовых подшипников на т.н. кассетные. А это 90% всего сегодняшнего парка.То есть РЖД — госкомпания, между прочим, на ровном месте затевает полномасштабную трату государственных денег, большая часть из которых уйдет западным “партнерам”, которые чуть ли не официально объявлены нашими потенциальными противниками.