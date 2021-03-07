Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Наконец-то свои подшипники! Россия строит первый завод

174 1

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pnKxyQtKCvU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Уникальный сверхмалый газотурбинный двигатель создали в России
Формула русского триумфа. Имея колоссальные возможности, Россия в состоянии стать мировым лидером
Конкуренты Росатома: Westinghouse. Строительство АЭС по-американски
Из советской публицистики. Павел Корчагин. О значении великого романа
Бэкграунд, выпуск-262 за 23 июня 2012
"Иосиф Сталин" - обогнавший время
Мычание ягнят
Космос, который мы потеряли
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 19259 14077
    Владимир час назад

      Скоро будет актуально выражение ” врет как истинный патриот”
      «ЕПК-БРЕНКО ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ»
      Основной номинальный акционер компании — Orionbay Trading Corp. (Британские Виргинские острова) — 79 %. Бенефициарами компании являются — депутат Государственной думы России Олег Савченко и Александр Москаленко. В конце февраля 2008 года стало известно, что 50 % акций компании были проданы Савченко и Москаленко структурам Романа Абрамовича, но позже вернули их обратно.
      РЖД переводит решительно весь свой грузовой состав с обычных роликовых подшипников на т.н. кассетные. А это 90% всего сегодняшнего парка.То есть РЖД — госкомпания, между прочим, на ровном месте затевает полномасштабную трату государственных денег, большая часть из которых уйдет западным “партнерам”, которые чуть ли не официально объявлены нашими потенциальными противниками.

      2
      2

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru