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Мошенники крадут данные интернет-пользователей через видеоигры

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Представители Роскачества предостерегли российских пользователей от скачивания компьютерных или мобильных игр с неофициальных ресурсов. Эксперты отмечают, что в последнее время мошенники активизировались в игровой сфере: начиняют сайты вредоносными вирусами, которые при скачивании игр проникают на устройство, воруют личные данные и включая данные платежных карт.

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Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, соблюдая которые можно избежать такой участи. Во-первых, как легко догадаться, специалисты посоветовали пользоваться только официальными площадками.

Во-вторых, не лишним будет завести отдельную дебетовую карту для приобретения игр или внутриигровых покупок и держать на ней небольшое количество средств.

В-третьих, обязательно надо использовать антивирусные программы, в том числе и на телефоне. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов отметил, что обычно пользователи при скачивании игр «руководствуется эмоциями и редко включает голову».

«Поэтому крайне важно не забывать о правилах цифровой безопасности и перед установкой приложения лишний раз себя перепроверять», — добавил он.

 

Метки: видеоигра, игры, Роскачество, хакеры
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