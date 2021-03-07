Сегодня в рубрике "Изба-читальня" у нас писатель-фантаст Всеволод Глуховцев.Уважаемые читатели!В прежних своих эссе я затрагивал проблемы, к которым хочу обратиться вновь – но уже основательнее. Речь о возможных геополитических вариациях в обозримом грядущем, ну, точнее, об одном из их аспектов. Именно: мне хотелось бы вбросить в дискуссионное пространство тему о перспективах взаимоотношений России и Германии в свете быстротекущих глобальных модуляций.И русские (россияне), и немцы – народы, прошедшие через становление державного мировоззрения, то есть восприятие мира глазами человека, причастного к грандиозным деяниям государства, правда, как со знаком плюс, так и минус, но это другой поворот дела. При этом я бы отметил, что формирование духовного космоса у этих народов шло существенно разными путями. В России, начиная с Ивана III – постепенное, эволюционное осознание своей страны историческим продолжением Восточной Римской империи, а себя, соответственно, обитателями и покорителями бескрайних просторов; а вот немцы, несмотря на официальную включенность в Священную Римскую империю, наследницу Западной, еще очень долго сохраняли местечковый менталитет, чувствуя себя саксонцами или вестфальцами, но никак не носителями всемирной миссии: Вена далеко, что там творится, тот же саксонец не особо знал, да и знать, видимо, не хотел. К тому же это незадачливое государство-матрешку немилосердно отлупил Наполеон, западную корону отобрал и напялил на себя. С некоторой натяжкой можно сказать, что на протяжении большей части XIX столетия носителями сверхдержавной идеи в Европе были французы.Дело, однако, круто изменилось в 1871 году, когда разбитая Франция формально потеряла титул наследницы Западной империи, уступив его немцам уже под предводительством Пруссии. Новое пангерманское царство разительно отличалось от беззубой архаичной монархии Габсбургов: спаянное, по словам Бисмарка, «железом и кровью», оно самым энергичным образом врубилось в борьбу за мировое первенство, желая настичь «старых» монстров геополитики: Россию, Францию, Англию.Этот чересчур стремительный взлет, должно быть, и сыграл с немецким массовым сознанием злую шутку. Слишком быстрым оказался пробег от патриархально-провинциального простодушия до свирепого «Deutschland über alles», слишком у многих посрывало крыши от того, что они, оказывается, рождены повелевать Вселенной. Мания германского величия начала приобретать уродские формы еще во Втором рейхе, а что случилось в силу исторических обстоятельств при Гитлере, о том и поминать нечего. Пришлось всем миром выбивать дурь из тевтонских голов: били, били, колотили, вроде бы выбили, а потом долго воспитывали под девизом «платите и кайтесь за грехи отцов».В этом есть справедливость, кто бы спорил. Но все течет, все меняется. Глобальные конфигурации переформатировались после распада СССР, а граждан теперь уже единой Германии продолжали усердно учить тому, что они должны быть смиренными младшими партнерами США, несомненного сеньора в системе глобального неофеодализма. Однако однополярный порядок не сросся с новым веком, треснул, перекосился, превратясь в маловразумительного инвалида, иные реалии ворвались в мир – природа геополитики, как всякая другая, не терпит пустоты.И вот здесь возникают гипотезы.Мне очень сдается, что такой гроссмейстер невидимых фронтов, да еще много лет проведший в Германии, как В.В. Путин, не мог пройти мимо того, чтобы в своих целях не разбудить имперские архетипы немцев, полагая их глубоко затоптанными, но живыми. Разумеется, нет и речи о нацистских бреднях, но вот идея «мы не американские промокашки, мы можем сами поучаствовать в Большой Игре…» – почему бы нет. Я вполне готов поверить, что хитроумный В.В. Путин мог счесть полезным экспериментом расшевеливать данную идею в немецком коллективном бессознательном, умело цепляя наиболее чувствительные его места.Разумеется, я сужу об этом лишь по косвенным данным, но очень уж занятен предмет исследования. И по обыкновению хочу подбросить его читателям: как полагаете, насколько реален в доступном будущем континентальный геополитический тандем Москва – Берлин? Есть чем Москве реально заинтересовать в стратегическом смысле некоторые германские политические силы?.. Имеются ли в Германии такие силы, усматривающие в континентальном дуэте перспективы независимой коалиции?.. Да вообще, есть ли в современной немецкой ментальности вот эта жажда великих свершений? Может, немцы давно превратились в нацию скучных обожравшихся мещан, никакой пассионарности в них нет в помине, и я выше толковал о фантомах и химерах?.. Словом, мне, да полагаю, и не только мне хотелось бы увидеть в комментариях полнокровную дискуссию, к чему и призываю.С совершенным почтением, Всеволод Глуховцев.