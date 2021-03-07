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1964. Шандор Бояр в Москве. Часть 2

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1964. Шандор Бояр в Москве. Часть 1

27. Дети на Красной площади
27. Дети на Красной площади

28. Дети на Красной площади.

29. Кремлёвский проезд
29. Кремлёвский проезд

30. Красная площадь
30. Красная площадь

31. Красная площадь в районе Никольской улицы, на заднем плане - ГУМ
31. Красная площадь в районе Никольской улицы, на заднем плане – ГУМ

32. Красная площадь в районе Никольской улицы, на заднем плане - ГУМ

33. Кремль, Ивановская площадь
33. Кремль, Ивановская площадь

34. Манежная площадь
34. Манежная площадь

35. Манежная площадь.

36. Воздвиженка
36. Воздвиженка

37. Кафетерий
37. Кафетерий

38. Третьяковская галерея. Работа художника Михаила Васильевича Нестерова, портрет его дочери, написанный в 1905 году.
38. Третьяковская галерея. Работа художника Михаила Васильевича Нестерова, портрет его дочери, написанный в 1905 году

39. Мосфильм. Гримируют Аркадия Райкина
39. Мосфильм. Гримируют Аркадия Райкина

40. Мосфильм. На съемках четырехсерийного фильма «Война и мир». Режиссер фильма Сергей Бондарчук стоит спиной к камере
40. Мосфильм. На съемках четырехсерийного фильма «Война и мир». Режиссер фильма Сергей Бондарчук стоит спиной к камере

41. Мосфильм. На съемках четырехсерийного фильма «Война и мир».
41. Мосфильм. На съемках четырехсерийного фильма «Война и мир»

42. Мосфильм. На съемках четырехсерийного фильма «Война и мир». В центре в ярком костюме сидит режиссер фильма Сергей Бондарчук
42. Мосфильм. На съемках четырехсерийного фильма «Война и мир». В центре в ярком костюме сидит режиссер фильма Сергей Бондарчук

43. Мосфильм. На съемках четырехсерийного фильма «Война и мир». Справа на переднем плане - режиссер фильма Сергей Бондарчук
43. Мосфильм. На съемках четырехсерийного фильма «Война и мир». Справа на переднем плане – режиссер фильма Сергей Бондарчук

44. Воротниковский переулок. Солистка Будапештского театра оперетты Мария Тибольди
44. Воротниковский переулок. Солистка Будапештского театра оперетты Мария Тибольди

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45. Неустановленне место

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Источник: https://humus.livejournal.com/7642051.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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