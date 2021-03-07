1964. Шандор Бояр в Москве. Часть 2
1964. Шандор Бояр в Москве. Часть 1
27. Дети на Красной площади
29. Кремлёвский проезд
30. Красная площадь
31. Красная площадь в районе Никольской улицы, на заднем плане – ГУМ
33. Кремль, Ивановская площадь
34. Манежная площадь
36. Воздвиженка
37. Кафетерий
38. Третьяковская галерея. Работа художника Михаила Васильевича Нестерова, портрет его дочери, написанный в 1905 году
39. Мосфильм. Гримируют Аркадия Райкина
40. Мосфильм. На съемках четырехсерийного фильма «Война и мир». Режиссер фильма Сергей Бондарчук стоит спиной к камере
41. Мосфильм. На съемках четырехсерийного фильма «Война и мир»
42. Мосфильм. На съемках четырехсерийного фильма «Война и мир». В центре в ярком костюме сидит режиссер фильма Сергей Бондарчук
43. Мосфильм. На съемках четырехсерийного фильма «Война и мир». Справа на переднем плане – режиссер фильма Сергей Бондарчук
44. Воротниковский переулок. Солистка Будапештского театра оперетты Мария Тибольди
45. Неустановленне место
Поделиться: