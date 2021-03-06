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SOVIET MARCH

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Новая переделка старой клюквы от "Радио Тапок".
Фактическое начало с 0-50, до этого реклама.



Градус постмодернизма продолжает повышаться – клюквенная пародия на клюквенную пародию.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6604947.html
Метки: red alert, игры, клюква, коммунизм, музыка, холодная война, юмор
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 11003 10239
    KT два часа назад

      Многие не игравшие в игру и не знающие английского,в действительности думают,что это советский марш.
      Мне больше нравиться эта версия))) https://www.youtube.com/watch?v=tLuo1Q9enEc

    • 1000 804
      Valeriy Bondarik час назад

        _,,,_ Привет,ствую Вас _,,,_

        ~~~ Сон=КОШМАР ~~~

        _ОТ крика РЕАЛЬНО – проснётся ЛЮБОЙ,
        Если Вам СОН вот,ПРИСНИТСЯ таКОЙ…
        Если КОШМАР Вам – такОЙ вот ПРИСНИТСЯ,
        То от СВОЕГО ВОПЛЯ – любОЙ спОХватится…
        * Пусть ТАКОЕ – с вами НЕ встретится…!

        _Но…МОЖЕТ и ЭТО СЛУЧИТСЯ,
        что вот “В-ТАКОЕ” – Жизнь превратится…
        Тем-более что “К-ТАКОМУ” – КОЕ-КТО стремится…
        Тогда НА-ВЕСЬ-Мир – ЗЛО обрушится…
        * Мир тогда – РУИНАМИ “обогатится”…

        _”ТАКОЙ-сон” – КОШМАР со-всех сторон…
        КРУГОМ – человеческий КРИК,ПЛАЧ и СТОН…
        а ведь ЯВЬ страшнее,чем “МНИМЫЙ” сон,,,
        А может быть В-ИНЫХ местах – ПЛАНирует`ся ОН…
        * КТО Хочет,чтобы В-РЕАЛИИ,стал ОН превращён…

        _КОЖАНЫЙ прикид,МАУЗЕР на-вскид…
        СТАКАН водки ВЫПИТ и – Человеческий Образ ЗАБЫТ…
        “ЧТО-то” НЕчеловеческое – “В-такИХ–КИПИТ”…
        А рядом – ПРОВОКАЦИОННЫЙ Гимн ЗВУЧИТ…
        * КЛАЦАЕТ-ЗАТВОР-МАУЗЕРА и – Выстрел навскит…

        _Летят САМОЛЁТЫ – РАКЕТЫ летят,
        и ВСЁ превращается – в КРОМЕШЕЧНЫЙ Ад…
        А ведь ЕСТЬ те,КТО всего “ЭТОГО” и Хотят…
        ОНИ-то Мир – в СПЛОШНОЙ ПОГОСТ и превратят…
        * но СНАЧАЛА в-сознания – СВОЮ “значимость” ВНЕДРЯТ,,,

        _СМЕРТЕЛЬНАЮ ордою – В-бой ОНИ поИДУТ…
        СМЕРТЬ и РАЗРУШЕНИЯ – с-нИМИ придут…
        ВСЁМУ Человечеству ОНИ – приНЕСУТ КАПУТ!
        Кроваво-КОРИЧНЕВЫХ – Уже “ВЫРАЩИ(воспиты)ВАЮТ”…
        *но ЕСТЬ и Те,кто такИХ – Реально Останавливают…!
        [Сторонники И-тех-И-тех...СРЕДИ нас СУЩЕСТВУЮТ...] [46-97]
        “““““““““““““`
        Ничего ни к кому личного. Благодарю.
        = = = = =
        С уважением – Валерий Бондарик.
        г. Эдмонтон. Канада. 06-3-21.

        • 7065 4945
          чужойValeriy Bondarik час назад

            Уважаемый Бондарик, вы читали книгу Адольфа Гитлера “как проверялась сталь” ?
            Там полно интересных мыслей. Ясное изложение.

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