Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Многие не игравшие в игру и не знающие английского,в действительности думают,что это советский марш.
Мне больше нравиться эта версия))) https://www.youtube.com/watch?v=tLuo1Q9enEc
_,,,_ Привет,ствую Вас _,,,_
~~~ Сон=КОШМАР ~~~
_ОТ крика РЕАЛЬНО – проснётся ЛЮБОЙ,
Если Вам СОН вот,ПРИСНИТСЯ таКОЙ…
Если КОШМАР Вам – такОЙ вот ПРИСНИТСЯ,
То от СВОЕГО ВОПЛЯ – любОЙ спОХватится…
* Пусть ТАКОЕ – с вами НЕ встретится…!
_Но…МОЖЕТ и ЭТО СЛУЧИТСЯ,
что вот “В-ТАКОЕ” – Жизнь превратится…
Тем-более что “К-ТАКОМУ” – КОЕ-КТО стремится…
Тогда НА-ВЕСЬ-Мир – ЗЛО обрушится…
* Мир тогда – РУИНАМИ “обогатится”…
_”ТАКОЙ-сон” – КОШМАР со-всех сторон…
КРУГОМ – человеческий КРИК,ПЛАЧ и СТОН…
а ведь ЯВЬ страшнее,чем “МНИМЫЙ” сон,,,
А может быть В-ИНЫХ местах – ПЛАНирует`ся ОН…
* КТО Хочет,чтобы В-РЕАЛИИ,стал ОН превращён…
_КОЖАНЫЙ прикид,МАУЗЕР на-вскид…
СТАКАН водки ВЫПИТ и – Человеческий Образ ЗАБЫТ…
“ЧТО-то” НЕчеловеческое – “В-такИХ–КИПИТ”…
А рядом – ПРОВОКАЦИОННЫЙ Гимн ЗВУЧИТ…
* КЛАЦАЕТ-ЗАТВОР-МАУЗЕРА и – Выстрел навскит…
_Летят САМОЛЁТЫ – РАКЕТЫ летят,
и ВСЁ превращается – в КРОМЕШЕЧНЫЙ Ад…
А ведь ЕСТЬ те,КТО всего “ЭТОГО” и Хотят…
ОНИ-то Мир – в СПЛОШНОЙ ПОГОСТ и превратят…
* но СНАЧАЛА в-сознания – СВОЮ “значимость” ВНЕДРЯТ,,,
_СМЕРТЕЛЬНАЮ ордою – В-бой ОНИ поИДУТ…
СМЕРТЬ и РАЗРУШЕНИЯ – с-нИМИ придут…
ВСЁМУ Человечеству ОНИ – приНЕСУТ КАПУТ!
Кроваво-КОРИЧНЕВЫХ – Уже “ВЫРАЩИ(воспиты)ВАЮТ”…
*но ЕСТЬ и Те,кто такИХ – Реально Останавливают…!
[Сторонники И-тех-И-тех...СРЕДИ нас СУЩЕСТВУЮТ...] [46-97]
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 06-3-21.
Уважаемый Бондарик, вы читали книгу Адольфа Гитлера “как проверялась сталь” ?
Там полно интересных мыслей. Ясное изложение.