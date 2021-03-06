Скоро российские самолеты получат новейшее оружие
Россия вкладывает значительные средства в разработку авиации будущего, применяя перспективные технологии. Одной из них является оружие, основанное на электромагнитном импульсе — ЭМИ-пушка, которая, вероятно, будет устанавливаться на различные платформы.
Подрыв ядерного заряда является основным источником мощного электромагнитного импульса, однако ряд стран тестирует ЭМИ-оружие на основе микроволнового генератора. Оно имеет меньшую дальность действия, но способно вывести из строя всю электронику — от простых компьютеров до оборудования воздушных судов. При достаточной силе оно может нанести ущерб и различным наземным объектам.
Информация об испытании Россией ЭМИ-пушки появилась в июле 2020 года. Она потенциально может быть использована против широкого спектра целей — от самолетов до радиолокационных установок.
— Такое оружие будет особенно полезно при использовании в ближнем космосе самолетами, предназначенными для полетов за пределы атмосферы — такими как МиГ-41. В отличие от традиционных пушек или ракет энергетическое оружие не имеет отдачи, — пишет издание.
ЭМИ-пушка с меньшей мощностью может быть использована, как средство обороны от различных дронов. Электромагнитные залпы хорошо подходят для нейтрализации беспилотных самолетов, что приобретает большое значение, когда разные страны стремятся разработать новое поколение беспилотных истребителей и других дистанционно управляемых типов оружия.
В целом, делает выводв MW, с большой вероятностью перспективное российское оружие может быть интегрировано на широкий спектр платформ, включая ПВО малой дальности и даже истребители пятого и четвертого поколения.
140 тыщ сотрудников БОИНГ в 2018 собрали 900 самолей
100 тыщ сотрудников ОАК РФ в 2018 собрали 20 самолей.
Но ведь в СССР летали Тушки, Илы и немножко Аны.Что такое Боинг, вообще ни кто не знал.
Но, ввиду событий конца 80-х, сдуру свернули производство своих пепелацей, и начали поднимать Западный авиапром.
Кстати, от Гайдара с Чубайсом пошла мысль, что заграница нам поможет, и продав им ГСМ можно купить у них ВСЕ, от трусов до самолетов.
Пока ещё снаряды не довели до ума, в которых энергия взрыва преобразуется в электромагнитный импульс. Пушек “стреляющих” электромагнитным импульсом ещё нет, ещё даже не придумали что они будут. Исходя из моих школьных знаний о распространении электромагнитных волн, думаю она убъёт не столько вражескую, сколько свою электронику во время выстрела. Микроволновые наземные пушки есть, не очень перспективное и эфективное оружие, от них отказались: если ракета догонит самолёт и за горизонтом и даже за
десятки и сотни километров, то эта пушка действует только в зоне прямой видимости, соответственно обнаружить и уничтожить её легко.