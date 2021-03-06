Россия вкладывает значительные средства в разработку авиации будущего, применяя перспективные технологии. Одной из них является оружие, основанное на электромагнитном импульсе — ЭМИ-пушка, которая, вероятно, будет устанавливаться на различные платформы.

Подрыв ядерного заряда является основным источником мощного электромагнитного импульса, однако ряд стран тестирует ЭМИ-оружие на основе микроволнового генератора. Оно имеет меньшую дальность действия, но способно вывести из строя всю электронику — от простых компьютеров до оборудования воздушных судов. При достаточной силе оно может нанести ущерб и различным наземным объектам.

Информация об испытании Россией ЭМИ-пушки появилась в июле 2020 года. Она потенциально может быть использована против широкого спектра целей — от самолетов до радиолокационных установок.

— Такое оружие будет особенно полезно при использовании в ближнем космосе самолетами, предназначенными для полетов за пределы атмосферы — такими как МиГ-41. В отличие от традиционных пушек или ракет энергетическое оружие не имеет отдачи, — пишет издание.

ЭМИ-пушка с меньшей мощностью может быть использована, как средство обороны от различных дронов. Электромагнитные залпы хорошо подходят для нейтрализации беспилотных самолетов, что приобретает большое значение, когда разные страны стремятся разработать новое поколение беспилотных истребителей и других дистанционно управляемых типов оружия.

В целом, делает выводв MW, с большой вероятностью перспективное российское оружие может быть интегрировано на широкий спектр платформ, включая ПВО малой дальности и даже истребители пятого и четвертого поколения.