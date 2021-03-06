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Мадуро укололся вакциной Спутник V

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Президент Венесуэлы Мадуро вместе с женой вакцинировались российской вакциной "Спутник V".
Сын Мадуро привился еще пару месяцев назад.



Еще из новостей по Венесуэле стоит отметить, что местный центрбанк выпустил новую купюру номиналом 1 000 000 боливаров.
Достаточно наглядная иллюстрация сохраняющихся экономических проблем обусловленных санкциями и давлением на Венесуэлу вкупе с коронавирусной эпидемией и ранее имевшимися структурными экономическими проблемами.
Рано или поздно Венесуэле очевидно придется проводить деноминацию, но не раньше стабилизации экономической ситуации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6605697.html
Метки: венесуэла, Видео, коронавирус, мадуро, южная америка
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