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Иркутск. Часть 76

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Антоша Юродивый на станции Черемхово. 1900
Антоша Юродивый на станции Черемхово. 1900

1870. Портрет молодого мужчины
1870. Портрет молодого мужчины

1870. Родители Д. Н. Мамонова с его сестрой.
1870. Родители Д. Н. Мамонова с его сестрой

1880. Н.И.Марковская, дочь польского повстанца Иосифа Марковского.
1880. Н.И.Марковская, дочь польского повстанца Иосифа Марковского

1880. Портрет мальчика Леонида в кавказском национальном костюме.
1880. Портрет мальчика Леонида в кавказском национальном костюме

1880. Портрет неизвестного с мальчиком, сидящим на велосипеде.
1880. Портрет неизвестного с мальчиком, сидящим на велосипеде

1880. Портрет офицера русской армии
1880. Портрет офицера русской армии

1880. Портрет раввина
1880. Портрет раввина

1890. Две бурятские семьи с женами и детьми
1890. Две бурятские семьи с женами и детьми

1890. Портрет бродяги в лохмотьях
1890. Портрет бродяги в лохмотьях

1890. Портрет мальчика, сидящего на игрушечном коне.
1890. Портрет мальчика, сидящего на игрушечном коне

1890. Православный священник
1890. Православный священник

1890. Якутский епископ Мелетий
1890. Якутский епископ Мелети

1897. Нерчинский и иркутский купец и золотопромышленник Бутин Михаил Дмитриевич
1897. Нерчинский и иркутский купец и золотопромышленник Бутин Михаил Дмитриевич

1900-е. Лаврентьева Александра Семеновна, сестра фотографа А.С.Лаврентьева, в балетном костюме
1900-е. Лаврентьева Александра Семеновна, сестра фотографа А.С.Лаврентьева, в балетном костюме

1900-е. Портрет девочек Нины и Жени
1900-е. Портрет девочек Нины и Жени

1900-е. Портрет девочки с обручем и куклой
1900-е. Портрет девочки с обручем и кукло1

1900-е. Портрет подпоручика А.Степанова
1900-е. Портрет подпоручика А.Степанова

1900-е. Портрет Ф.Ф.Максимова с газетой «Сибирь» в руках
1900-е. Портрет Ф.Ф.Максимова с газетой «Сибирь» в руках

Юнкер Иркутского военного училища
Юнкер Иркутского военного училища

Источник: https://humus.livejournal.com/7638708.html
Метки: иркутск, иркутская губерния, история, Россия, фото
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 14797 13315
    Руса час назад

      Хорошие фотоснимки.
      Понравились портреты: дочь И. Марковского, бродяга с собакой,
      сестра фотографа Лаврентьева, девочки Нина и Женя.
      Почти как у художников В. Серова или И. Репина.

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