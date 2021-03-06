Иркутск. Часть 76
Антоша Юродивый на станции Черемхово. 1900
1870. Портрет молодого мужчины
1870. Родители Д. Н. Мамонова с его сестрой
1880. Н.И.Марковская, дочь польского повстанца Иосифа Марковского
1880. Портрет мальчика Леонида в кавказском национальном костюме
1880. Портрет неизвестного с мальчиком, сидящим на велосипеде
1880. Портрет офицера русской армии
1880. Портрет раввина
1890. Две бурятские семьи с женами и детьми
1890. Портрет бродяги в лохмотьях
1890. Портрет мальчика, сидящего на игрушечном коне
1890. Православный священник
1890. Якутский епископ Мелети
1897. Нерчинский и иркутский купец и золотопромышленник Бутин Михаил Дмитриевич
1900-е. Лаврентьева Александра Семеновна, сестра фотографа А.С.Лаврентьева, в балетном костюме
1900-е. Портрет девочек Нины и Жени
1900-е. Портрет девочки с обручем и кукло1
1900-е. Портрет подпоручика А.Степанова
1900-е. Портрет Ф.Ф.Максимова с газетой «Сибирь» в руках
Юнкер Иркутского военного училища
Хорошие фотоснимки.
Понравились портреты: дочь И. Марковского, бродяга с собакой,
сестра фотографа Лаврентьева, девочки Нина и Женя.
Почти как у художников В. Серова или И. Репина.