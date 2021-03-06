Главная » История, Творчество

1964. Шандор Бояр в Москве. Часть 1

54 0

01. Проспект Маркса перед ЦДМ
01. Проспект Маркса перед ЦДМ (Центральный Детский Магазин)

03. Проспект Маркса перед ЦДМ
02. Проспект Маркса перед ЦДМ

05. Проспект Маркса перед площадью Свердлова
03. Проспект Маркса перед площадью Свердлова

04. Площадь Свердлова. Телефонные будки у метро
04. Площадь Свердлова. Телефонные будки у метро

06. Площадь Свердлова.
05. Площадь Свердлова вечером

07. Столешников переулок в сторону Советской площади
06. Столешников переулок в сторону Советской площади

08. Столешников переулок в сторону Петровки
07. Столешников переулок в сторону Петровки

09. Столешников переулок в сторону Петровки.
08. Столешников переулок в сторону Петровки

10. Петровка, 5. На заднем плане терраса кафе « Дружба» и Кузнецкий мост
09. Петровка, 5. На заднем плане терраса кафе «Дружба» и Кузнецкий мост

11. Петровка, 5. На заднем плане терраса кафе « Дружба» и Кузнецкий мост

12. Петровка, 5. На заднем плане терраса кафе «Дружба»
12. Петровка, 5. На заднем плане терраса кафе «Дружба»

13. На улице Неглинной, дом №8\10
13. На улице Неглинной, дом №8\10

14. Перед домом по улице Неглинной, дом №9
14. Перед домом по улице Неглинной, дом №9

15. Улица Горького от проезда Художественного театра до улицы Неждановой
15. Улица Горького от проезда Художественного театра до улицы Неждановой

16. Улица Горького, 4. Кафе «Космос»
16. Улица Горького, 4. Кафе «Космос»

17. Улица Горького, 4. Кафе «Космос».

18. Пушкинская площадь
18. Пушкинская площадь

19. Ленинградский проспект от улицы Новая Башиловка до улицы Расковой, напротив гостиницы «Советская»
19. Ленинградский проспект от улицы Новая Башиловка до улицы Расковой, напротив гостиницы «Советская»

20. Ленинградский проспект напротив дома № 34, выходящего на улицу Новая Башиловка
20. Ленинградский проспект напротив дома № 34, выходящего на улицу Новая Башиловка

21. Ленинградский проспект напротив дома № 34, выходящего на улицу Новая Башиловка.

22. Крымский проезд 1-2 (Фрунзенская набережная 2-1) от Комсомольского проспекта, налево от Крымского моста
22. Крымский проезд 1\2 (Фрунзенская набережная 2\1) от Комсомольского проспекта, налево от Крымского моста

23. Крымский проезд 1\2 (Фрунзенская набережная 2\1) от Комсомольского проспекта, налево от Крымского моста

24. Москва. Крымский Вал, главный вход в Парк Горького.
24. Москва. Крымский Вал, главный вход в Парк Горького

25. Станция метро «Белорусская»
25. Станция метро «Белорусская»

26. В вагоне метро
26. В вагоне метро
Источник: https://humus.livejournal.com/7640005.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Райкин и некрофилия
ЦБ РФ умудрился сломать хитрую игру США по удушению России
Советский Союз порочат ради уничтожения России
Ужин в Кремле — дело принципа!
Древние сибирские города-призраки. Градъ Вятка
«Социализм» Ивана Грозного
Диспарантное видео. Об этом способе зомбирования не знает почти никто.
Историческим корням Руси - МИЛЛИОНЫ ЛЕТ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru