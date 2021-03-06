1964. Шандор Бояр в Москве. Часть 1
01. Проспект Маркса перед ЦДМ (Центральный Детский Магазин)
02. Проспект Маркса перед ЦДМ
03. Проспект Маркса перед площадью Свердлова
04. Площадь Свердлова. Телефонные будки у метро
05. Площадь Свердлова вечером
06. Столешников переулок в сторону Советской площади
07. Столешников переулок в сторону Петровки
08. Столешников переулок в сторону Петровки
09. Петровка, 5. На заднем плане терраса кафе «Дружба» и Кузнецкий мост
12. Петровка, 5. На заднем плане терраса кафе «Дружба»
13. На улице Неглинной, дом №8\10
14. Перед домом по улице Неглинной, дом №9
15. Улица Горького от проезда Художественного театра до улицы Неждановой
16. Улица Горького, 4. Кафе «Космос»
18. Пушкинская площадь
19. Ленинградский проспект от улицы Новая Башиловка до улицы Расковой, напротив гостиницы «Советская»
20. Ленинградский проспект напротив дома № 34, выходящего на улицу Новая Башиловка
22. Крымский проезд 1\2 (Фрунзенская набережная 2\1) от Комсомольского проспекта, налево от Крымского моста
24. Москва. Крымский Вал, главный вход в Парк Горького
25. Станция метро «Белорусская»
26. В вагоне метро
Поделиться:
Записи на схожие темы