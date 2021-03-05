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Открытым текстом 05.03.2021

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Санкции ЕС и США: нам пытаются насыпать соли на хвост

Против Российской Федерации введена очередная доза рестрикций, то есть ограничений.

Открытым текстом напомню: назвать их санкциями, то есть одобренными, нельзя, ибо одобрить международные ограничения вправе только у Совет безопасности ООН. Значит, мы имеем дело с мелкой пакостью в международных масштабах. Повод тоже «тот ещё» — долгожданная кара для воришки и организатора массовых беспорядков с участием несовершеннолетних.

Европейский Союз обвинил четверых государственных служащих Российской Федерации в нарушении прав Навального. Им запрещён въезд в ЕС, а их имущество там может быть арестовано. Одновременно Соединённые Государства Америки запретили своим правительственным организациям кредитовать РФ, усилили ограничения на экспорт в Россию, включая полный запрет военной помощи.

Представитель одной из почти двух десятков разведслужб СГА сказал о причастности силовиков РФ к якобы отравлению Навального — внимание! — «с высокой степенью уверенности».

Я же открытым текстом «с высокой степенью уверенности» заявляю, что этот самый представитель — на самом деле агент КГБ, завербованный на Лубянке самим Дзержинским. Можно «с высокой степенью уверенности» заявить любую чушь. И воспользоваться ею для решения своих коммерческих вопросов.

Экономика СГА в таком упадке, что им нужно уничтожать всех, кто движется быстрее — в том числе нас. Для нечестной игры подойдёт что угодно. Хоть требование дать гомосексуалистам обоего пола особые права в Чечне, хоть воспаление поджелудочной железы у Навального.

Открытым текстом напоминаю: три года назад британская власть почти теми же словами — «высоко похоже» — обвинила нас в отравлении её бывшего агента, доживающего там после поимки, отсидки и обмена. Суд по тому событию не проведен, ибо предъявить на суде нечего. Ничего похожего на доказательства нет ни тогда, ни сейчас. А пакости против нас введены и работают.

Открытым текстом предупреждаю: нас будут бомбить всё новыми ограничениями под лживыми предлогами в надежде, что мы сдадимся. И призываю отвечать! У них уязвимых мест побольше, чем у нас. Пусть поймут, что давить на нас — давилка сломается! Власть, начинай! Мы поддержим!

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-05-03-2021/
Метки: антироссийские санкции, навальный, открытым текстом
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