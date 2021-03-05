Маршал Блюхер оказался в числе тех, кого в годы «Большой чистки» ждала Высшая мера наказания. Арестован он был 22 октября 1938 года на даче у Ворошилова после неудачных боёв у озера Хасан. Интересно только то, что его арест был определён ещё в 1936, но произошли неожиданные обстоятельства.

1936 год — военная тревога в РККА.

Слухи о близком смещении Блюхера проникли за границу, в русское зарубежье, уже в августе 1936 г.

По свидетельству работника дальневосточного НКВД Г. Люшкова, сбежавшего в 1938 г. В Японию, как-то в подвыпившем состоянии

Блюхер ругал НКВД за проводимые аресты, а также ругал Ворошилова, Лазаря Кагановича и др. Блюхер признался, что до устранения Рыкова он был связан с ним и часто получал от того письма, что «правые» хотят видеть его, Блюхера, во главе Красной Армии. Его не удовлетворяет уже та роль, которую он играет на Дальнем Востоке, он хочет большего. Он считает себя выше Ворошилова.

То, что Блюхер симпатизировал «правым» — не секрет. Но не это предопределило его арест, а целая интрига, о которой говорить в СМИ не принято.

Дальневосточная интрига.

«И вот начинается кампания, очень серьезная кампания, — возмущался Сталин, защищая Блюхера на заседании Военного совета 2 июня 1937 г. — Хотят Блюхера снять. Агитацию ведет Гамарник, ведет Аронштам. Так они ловко ведут, что подняли почти все окружение Блюхера против него. Более того, они убедили руководящий состав военного центра, что надо снять. Почему, спрашивается, объясните, в чем дело? Вот он выпивает. Вот он рано утром не встает, не ходит по войскам. Устарел, новых методов работы не понимает. Путна бомбардирует. Аронштам бомбардирует нас в Москве, бомбардирует Гамарник».

Значительная часть критических замечаний в адрес Блюхера была обоснована. Действительно, по воспоминаниям генерала А. Хрулева,

«Блюхер последние годы очень много пил и обосновывал это тем, что его страшно мучила экзема кожи, и он, якобы желая избавиться от болей этой экземы, употреблял очень много спиртных напитков».

И маршал И.С. Конев отмечал, что «в последнее время он (Блюхер) вообще был в тяжелом моральном состоянии, сильно пил, опустился».

Маршалы СССР 1935 года

Впрочем, эти упреки скорее были внешним поводом для более серьезных замечаний. Наиболее веским аргументом в пользу отставки Блюхера было укоренившееся мнение об оперативно-тактической отсталости маршала и его несостоятельности как командующего, а также то, что постоянно болеющий и лечащийся Блюхер в общей сложности приблизительно полгода находится вне ОКДВА, на лечении, и фактически в это время армией не командует.

Но главный интерес представляет группа тех, кто выступал за снятие Блюхера с его поста. Путна, Горбачев, Федько, Грязнов, Аронштам, Гамарник и, вероятно, Тухачевский. Что ждало этих военных? В течение 1937 был вскрыт заговор, в котором они участвовали.

В одной из статей я писал о том, что в августе 1936 Гамарник, Уборевич, Якир и Тухачевский уже пытались снять с поста Наркома обороны Клима Ворошилова и заменить его на Тухачевского. После неудачи они взялись за Блюхера, который, вопреки показаниям маршала Егорова, в заговоре военных не состоял(он за другие заслуги получил).

В сентябре Ворошилов принимает решение о снятии Блюхера. Не только из-за неудачной деятельности Блюхера, но и из-за активности группы заговорщиков. В это же время в НКВД появляется сообщение о «заговорщике Блюхере», а за рубежом обсуждают его «опалу». Видимо, готовился арест. На Дальний Восток поехал Гамарник, которому и было поручено объяснить ситуацию Блюхеру. Но почему ареста не произошло?

В ноябре Гамарник приезжает в Москву вместе с Блюхером. После их прибытия с Дальнего Востока состоялось совещание у Ворошилова, в котором приняли участие Гамарник, Егоров, Тухачевский, Уборевич, Якир и Буденный. Обсуждалось снятие Блюхера.

«И вот начинается кампания, очень серьезная кампания. Хотят Блюхера снять. И там же есть кандидатура. Ну уж, конечно, Тухачевский. Если не он, так кого же».

На этом совещании, со слова Сталина, «ругали Гамарника, а Тухачевский его защищал». Сталин верно подметил — это сговор. Судя по всему, вся интрига против Блюхера затевалась с одной целью — чтобы Тухачевский возглавил ОКДВА и у заговорщиков появился ещё одни военный округ. Стоит заметить, что Тухачевский каким-либо опытом на Дальневосточном фронте не обладал, а концентрировался на западном фронте. С чего бы это он вдруг решил отправится на фактически не знакомый ему военный округ?

Трое не пережили 1937-1938

К слову, напомню также то, что в апреле 1937 у чекистов появилось сообщение о том, что Тухачевский установил контакт с Японией, с которой ему вообще-то предстояло воевать, если бы он стал командующим ОКДВА.

Об установлении связи с видным советским деятелем. 12 апреля 1937 года. Военный атташе в Польше Саваду Сигеру. По вопросу, указанному в заголовке, удалось установить связь с тайным посланцем маршала Красной Армии Тухачевского. Суть беседы заключалась в том, чтобы обсудить (2 иероглифа и один знак не понятны – плохое качество фото) относительно известного вам тайного посланца от Красной Армии.

Арест Блюхера не состоялся потому, что Сталин за него заступился. Вождь понимал, что целая группа военных в августе пыталась снять Ворошилова, а теперь они взялись за Блюхера. Дальний Восток далеко от Москвы и контролировать там интригана Тухачевского — не возможно. Учитывая то, что уже в 1936 у НКВД были подозрения на лояльность Маршала.

Список литературы: Сергей Минаков «Заговор Красных маршалов» А. Колпакиди, Е. Прудникова «Двойной заговор» Печенкин А. А. «Разгром военного совета».

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