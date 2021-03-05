Очередной образчик вроде бы современного оружия США не прошёл испытания реальным боем. Причём совсем, полностью провалив свою миссию – защищать американскую базу в Ираке от ракетных обстрелов.

3 марта базу ВС США Айн аль-Асад в Ираке обстреляли из реактивной артиллерии. Командование утверждает, что объект подвергся массированному обстрелу. Защищают эту базу новые зенитные пушечные комплексы C-RAM, которые многие эксперты называют отдалённым аналогом российского «Панциря С».

По идее, эта разновидность ПВО должна хорошо защищать военный объект от миномётных и артиллерийских снарядов, уничтожая их на подлёте. Во всяком случае так заявлено в характеристиках. Естественно, о стопроцентной эффективности речи не идёт. Поэтому американские ПВО всё-таки пропустили десяток ракет, в результате попадания которых были разрушены некоторые укрепления и даже погиб один военный, правда, от сердечного приступа.

Командование базы инициировало расследование и вот тут-то обнаружились неприятные и даже опасные для американских военных странности. Рейнджеры с базы прочесали местность и в восьми километрах нашли сгоревший пикап с остатками кустарной пусковой установки, рассчитанной на десять выстрелов. Других следов нападавших не обнаружилось. Вполне возможно, что других-то и не было, отчего общая картина атаки меняется радикально. Миф о массированном обстреле могли придумать представители командования базы, чтобы не позориться. И если Айн аль-Асад была атакована только из одной установки, получается, что C-RAM не сработали вовсе. Тут уже речь идёт о стопроцентной неэффективности. Естественно, такой провал Пентагон постарается тщательно прикрыть.

Картинка, однако, вырисовывается крайне неприятная особенно для вояк ВС США, отбывающих службу в Ираке, и на Ближнем Востоке в целом. Ведь оказалось, что их хвалёное, разрекламированное на многих выставках оружие не может справиться даже с десятком кустарных ракет. Даже ребята, обстрелявшие Аль-Асад, обязательно вернутся уже с десятком дешёвых установок и просто сотрут базу с лица земли, как только узнают, что все их ракеты достигли цели. То же самое может произойти и везде, где размещены сейчас заморские базы США, оказавшиеся полностью беззащитными. Спасал их, по факту, древний миф о сверхэффективности американского оружия столь бережно охраняемый Пентагоном.