Источник проблем, которые преследует российских космонавтов на орбите, похоже, находится в кабинетах руководства «Роскосмоса»

В минувшие выходные российские космонавты на МКС заметили, что давление в переходном отсеке модуля «Звезда» понизилось в 1,5 раза. Скорее всего, это связано с трещинами в обшивке модуля. Ранее такие трещины выявили с помощью чайных пакетиков — их разорвали, и чаинки стали собираться вокруг подозрительных мест в бортах. Конечно, причину утечки воздуха пытались выявить с помощью специальных приборов, но это не помогло.

Из-за того, что одна из трещин находится в труднодоступном месте, её не смогли правильно заклеить особой заплаткой. Недавно на МКС доставили специальный микроскоп, с помощью которого российские космонавты стали собирать данные о трещинах и отправлять их в ЦУП, с целью, чтобы ученые посоветовали, как исправить ситуацию.

Количество предполагаемых трещин на самом деле меньше, чем считалось. После проверки выяснилось, что две прорехи из трех найденных — всего лишь царапины, то есть просто дефекты обшивки. Но даже без трещин на российском модуле «Звезда» МКС в течение последних лет наблюдались утечки воздуха. Скорее всего, это связано с чрезмерно длительной эксплуатацией российского сегмента МКС. Длительность эксплуатации составляет около 20 лет.

По иронии, новые проблемы с трещинами в российским модуле МКС и утечкой воздуха обнаружились в разгар обсуждения российской прессой странного поведения руководителя отечественной космонавтики. Судите сами: пока американский «SpaceX» запускает частные ракеты с экипажем, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предлагает раскрашивать ракеты в хохлому. Когда у обитателей американского сегмента МКС полет проходит без сюрпризов, российские космонавты испытывают стресс от постоянных утечек воздуха и пониженного давления. А еще вынуждены справлять нужду в американском модуле станции, так как в отечественном туалет сломался. Американцы высаживают робота на Марс — Рогозин делает фотожабу со своим лицом на экране камеры робота.

Чтобы понять, насколько все плохо, достаточно вспомнить случай с кораблем «Союз» в 2018 году, когда после его разгерметизации обнаружили дырки от сверла. Глава «Роскосмоса» заявлял, что «действие было проведено неуверенными руками». Из-за этого давление на корабле упало. Зная, что сейчас давление падает на одном из модулей МКС, можно заявить, что вероятно то же самое «действие неуверенными руками» было произведено и там. Причем, к сожалению, приходится констатировать, что в «неуверенные руки» попала все авиакосмическая отрасль.

Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев считает, что трещины в корпесе российского модуля МКС — это следствие её возраста.

— Это бывает, ну старая — ну что ж, вот старые «Жигули», что возьмешь от старых «Жигулей»? Будут чинить и чинить. Всему свое время, срок. Мавр сделал свое дело.

«СП»: — Насколько опасны утечки воздуха на МКС?

— Ничего опасного: запасов хватает. Там утечка — ну, два килограмма в сутки. Запасам ничего не угрожает абсолютно. Также мы общаемся с американцами — если у нас не хватает — нам дадут, если у них не хватает — мы дадим.

«СП»: — Насколько Россия отстает в космонавтике от США?

— Навсегда. Мы не Советский Союз. Космонавтика России отстала от Штатов навсегда. Её не догонишь и не перегонишь уже никогда. Мы знаем тонкости, но не можем говорить об этом. Но я могу дать общеполитическую оценку — космонавтика России отстала от США навсегда.

Мы дружим с NASA, они тоже дружат, несмотря на политиков. Как спецслужбы России и Америки дружат с друг другом, так и мы дружим. В соответствии с мировыми стандартами в освоении космоса мы отстали от Америки навсегда. Никогда мы не сравнимся с ними, ни по финансовым возможностям, ни по экономическим, ни по технологическим. У нас идет уничтожение авиации, космоса, а у них идет возрождение. Посмотрите суммы — они вложили триллион двести миллиардов рублей в развитие космоса, а мы — какие-то двести пятьдесят миллионов. У нас нет таких денег. Я Путину говорил, он отвечает — «ну нет денег, что я могу сделать». Мы все сделать ничего не можем. Поэтому в космосе мы отстали навсегда.

Можем хорохориться, можем делать вид — мы такие-сякие. Нам бы обеспечить обороноспособность России, орбитальную группировку развивать, хотя бы это удержать. А в перспективах — полет на Марс, на Луну — все это сказки, обыкновенные сказки про белого бычка. Я в последнее время слушал пять представителей руководителей «Роскосмоса». И все они говорили одно и то же — «мы через три-четыре года, через пять лет…» Они свое дело сделали, деньги получили, отмыли и исчезли. А кто будет отвечать — никто? А у царя Ивана IV они бы ответили головами. Но у нас сейчас все хорошие, все добрые, все умные. А Россия стоит на мертвой точке...