США откажутся от агрессий и будут подавать пример
США откажутся от агрессий и будут подавать пример
Соединённые Штаты больше не намерены продвигать демократию в мире методом силового свержения режимов и военных интервенций — эта тактика была использована в прошлом, и она не сработала. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления на тему внешней политики США.
«Вопрос не в том, будем ли мы поддерживать демократию по всему миру, а в том, как мы будем это делать. Мы будем подавать пример», — сказал дипломат.
Вашингтон намерен воодушевлять другие страны «проводить реформы, отменять плохие законы, бороться с коррупцией и прекращать несправедливость», заявил Блинкен.
«Однако мы не будем продвигать демократию с помощью дорогостоящих военных интервенций и попыток свержения авторитарных режимов силой. Мы уже попробовали эти тактики в прошлом, и, какими бы ни были их намерения, это не сработало», — сказал госсекретарь.
Он подчеркнул, что такая внешняя политика испортила репутацию «продвижения демократии». «Мы будет делать всё иначе», — сказал глава Госдепа.
https://russian.rt.com/world/news/838687-ssha-vneshnyaya-politika – цинк
Улыбнуло, что некоторые принимают все это за чистую монету.
1. Данное заявление исходит от представителя команды, которая как раз и ответственна за целую серию агрессивных войн и цветных революций по насаждению "демократиb" (не путать с демократией). Блинкен делает вид, что за внешнюю политику, которая "испортила репутацию Америки", отвечают какие-то другие люди, в то время, как большую часть внешнеполитической команды Байдена составляют люди, которые были ответственны за нее при администрации Обамы (в основном, в период 2-й администрации). Многие из них ответственны за Арабскую весну или Украину, развязав целую серию гражданских и региональных войн. Де-факто, это неосужденные военные преступники, которые сейчас рассказывают, что они заботятся о репутации и сейчас будут делать все иначе.
2. Данные заявления калькируют заявление Трампа в период после выборов, который также заявлял, что США откажутся от агрессий и свержений режимов. Что не помешало США продолжать оккупацию чужих стран и попытки свергать неугодные режимы (Боливия, Венесуэла и т.д.). Причины этих заявлений со стороны демократов – предыдущая политика действительно стала слишком токсичной и они пытаются от нее дистанцироваться, проводя идеологический ребрендинг в духе смены названия "Ан-Нусрой" на "Хайят Тахрир-аш-Шам". Суть политики конечно не поменяется. Террористы остаются террористами, а спонсирующие их неолиберальные гегемонисты остаются неолиберальными гегемонистами.
3. Почему политика не поменяется? При администрации Байдена США продолжают оккупацию Сирии, Ирака и Афганистана, более того, наращивая там свои военные контингенты. США уже при Байдене продолжили линию на свержение Мадуро в Венесуэле, снова признав Гуайдо "президентом Венесуэлы". Также США поддерживают мероприятия направленные на ослабление политических режимов в Китае и РФ, наращивая усилия в этом направлении, что не трудно заметить по инвестициям в пропаганду и другие мероприятия на территории Восточной Европы и бывших республик СССР, а также в окружающих Китай странах.
4. Акцент на то, что "мы не будем насаждать демократию силой" означает лишь то, что акцент "насаждения демократии" будет смещен в сторону непрямых действий и различных разновидностей подрывной деятельности, направленных на внутреннюю политическую и идеологическую деструкцию глобальных и региональных оппонентов США, что в значительной мере будет повторять подходы администрации Обамы с той разницей, что мир с 2016-го года сильно изменился и то, что даже тогда работало через раз, в нынешних реалиях будет наталкиваться на еще более серьезное противодействие. Что разумеется не отменяет просто факта, что попытки исправить ухудшившуюся стратегическую обстановку путем различных "цветных операций" будут продолжены и интенсифицированы.
5. При этом, в отличие от Трампа, который лишь продолжал старые, но так и не начал полноценных новых войн, почти все предшествующие президенты-демократы так или иначе начинали новые войны. И как представляется, Байден тут не станет исключением, особенно если быть знакомым с послужным списком преступлений против мира и человечества совершенных рядом представителей его внешнеполитической команды.
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“США откажутся от агрессий…” Верю всякому зверю… А этому ежу ещё погожу… Им верить – себя не уважать…
Ну, виртуозы манипуляции дебильским сознанием, ничего не скажешь! Делают топорный вброс, заранее зная, что даже дебилы в это не поверят, зато на этом фоне спокойно можно вертеть дебилами на фуфле “Путинслил”. Дебилы с наслаждением вертятся – и куйсними. Не надо им мешать..