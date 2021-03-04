Еще помните то странное сообщение от ФБР, в котором американские органы разведки предлагали награду в 250 тысяч долларов за информацию о местонахождении бизнесмена Евгения Пригожина? Американцев продолжают троллить – на этот раз награду запросил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Как написал Кадыров у себя в телеграм-канале, до него новость о награде ФБР за информацию о бизнесмене дошла только сегодня, чему он очень рад – ведь теперь он может разбогатеть на четверть миллиона долларов. Пригожин, по его словам, как раз находится у него в гостях в Грозном.

Кадыров простебал американские спецслужбы, «раскрыв» местонахождение предпринимателя и потребовав за это награду кэшем.

«Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном. С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но с одним условием - возьму только наличными. Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте - не смогу забрать.» - написал он в своем телеграм-канале.

То есть он простебал не только абсурдное сообщение ФБР, но и тот факт, что новые санкции заблокировали его иностранные счета. А в качестве доказательства приложил совместную фотографию с «разыскиваемым» бизнесменом.

Ох уж эта «секретная» и «недоступная» информация о местонахождении Пригожина! Уже и его собственная компания «Конкорд» опубликовала его адрес, и Кадыров вот готов раскрыть «тайну», и только сотрудники ФБР настолько неспособны найти информацию, которую никто не скрывает, что предлагают вознаграждение. Ну что я могу сказать? Спасибо сотрудникам американских спецслужб за очередное цирковое представление, у нас все оценили.