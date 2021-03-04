Высказывание популярного актера Дмитрия Певцова о том, что на телевидении нужно ввести цензуру и оградить зрителей от «грязных новостей» и «потных малаховских передач», наделало много шума. Cвоим мнением на этот счет с Sobesednik.ru поделился и знаменитый интеллектуал Анатолий Вассерман.

Напомним, что в недавнем интервью Дмитрий Певцов предложил создать специальную комиссию из специалистов в области искусства, права, а также служителей церкви. По мнению актера, именно такие люди должны просматривать телевизионный продукт до того, как он попадает в эфир, и отсеивать всю грязь.

Однако Анатолий Вассерман не видит в цензуре большой пользы для общества.

– Нужно воспитывать людей так, чтобы их интересовало что-нибудь посложнее копания в грязном белье, – считает 68-летний эрудит. – Но эту задачу не должно решать только телевидение. Воспитание – важнейшая часть просвещения. Отделение образования от воспитания – преступление против человечества. У нас это поветрие насаждают уже четверть века, а на Западе оно началось около полувека назад, и разрушительные последствия уже вполне очевидны. Чтобы выкарабкаться из последствий всего этого кошмара, нужны совместные действия самых разных структур и организаций, – уверен Вассерман. – Одной цензуры на телевидении явно не хватит! Более того, если ограничиться только цензурой, то по принципу «запретный плод сладок» различные «грязные» ток-шоу будут привлекать только еще большее внимание. Закроешь одну программу, а на ее месте вырастут две новые, которые будут еще противнее!

Сам Вассерман уже давно решил не принимать участия в ток-шоу Андрея Малахова.