Первое в мире автоматическое оружие появилось в России ровно 105 лет назад.

Памятника тому, кто первым в мире изобрел автомат у нас до сих пор, увы, нет. Произошло это в 1916 году, а изобретателем был генерал-майор царской армии Владимир Федоров. Изобретатель укоротил ствол на своей же винтовке образца 1913 года и, снабдив её съемным коробчатым магазином на 25 патронов и рукояткой для стрельбы «с руки», получил первый в мире образец оружия, являющийся и по сегодняшний день основой вооружения пехоты любой армии.

Автомат Федорова был короткоствольным оружием с дальностью выстрела порядка 300 метров, массой около 5 кг и скорострельностью примерно 100 выстрелов в минуту. Внешне он выглядел практически так же, как и все сегодняшние автоматы.

Только в 1943 году – 27 лет (!) спустя – знаменитый немец Гуго Шмайссер явил миру (уже как «плод технической мысли передовой Европы») свое штурмовое ружье под укороченный винтовочный патрон с близкими тактико-техническими характеристиками. Хотя первые автоматы в немецкой армии появились в 1940 году, но все равно, гораздо позднее автомата Федорова. Самое забавное, что некоторые и сейчас утверждают, будто наш легендарный Михаил Калашников позаимствовал идею своего автомата у Шмайссера. А ведь на самом деле это немецкого конструктора следовало бы заподозрить в том, что он позаимствовал свой автомат у Федорова. В любом случае, именно русский изобретатель сделал это куда раньше немецкого.

Но это было во времена «проклятого царизма», а потому в СССР его изобретение было прочно забыто да и само имя царского офицера редко упоминалось. Хотя в 1916 году его автомат не только был изобретен, но и запущен в серию на Сестрорецком заводе.

Но тогда обнаружилась проблема — отсутствие боеприпасов. Не было никакой возможности наладить массовое производство патронов Федорова калибра 6,5 мм. А среди иностранного оружия, закупленного Россией, были патроны 6,5 мм для японских винтовок Арисака. Кроме того, производство таких боеприпасов налаживал Петроградский патронный завод. Японский патрон был слабее оригинального патрона Федорова, однако выбора не было. Конструктор приспособил свое оружие под японский боеприпас, вставляя в патронник особый вкладыш.

Летом 1916 года автоматами и автоматическими винтовками Федорова вооружили команду 189-го Измаильского полка, которая 1 декабря того же года была отправлена на Румынский фронт. Ее бойцы и стали первыми в мире автоматчиками.

Отличное оружие!

Как отмечают историки, автомат Федорова сразу получил отличные отзывы: высокая надежность, прочность запирающих затвор деталей, хороша кучность стрельбы – и вместе с тем в нем видели легкий, но все-таки пулемет. Вскоре после Октябрьской революции, в 1918 году, Федорова направили в Ковров для продолжения работ по выпуску автоматов. На заводе, хотя он и был царским генералом, его избрали директором. А заведующим опытной мастерской назначили другого будущего знаменитого конструктора стрелкового оружия Дегтярева. Уже в следующем году автоматы запустили в серийное производство.

Автоматы Федорова использовались во время Гражданской войны, направлялись на Северный и Кавказский фронты.

В начале января 1922 г. лыжный отряд курсантов Интернациональной военной школы численностью 215 человек под командованием начальника школы А.А. Инно совершил лыжный рейд по тылам белофиннов, при этом две роты отряда были вооружены, помимо винтовок, автоматами Федорова.

Кстати, именно автомат Федорова упоминается в повести Михаила Булгакова «Роковые яйца». Там оперативник ОГПУ Полайтис имел «обыкновенный 25-зарядный пулемет» – термин «автомат» тогда ещё широко не использовался. Название «автомат» применительно к этому образцу оружия появилось с лёгкой руки начальника полигона, где испытывался «автомат Федорова», полковника Н.М. Филатова.

Но почему же в СССР массовое производство автоматов не наладили перед нападением Германии? Ведь у нас же был свой автомат раньше, чем у немцев? Нарком вооружений Л. Ванников в «Записках наркома» отмечал, что автомат Федорова лежал на столе у Сталина, когда у него в кабинете оружейники устроили выставку стрелкового оружия. Вождь брал его в руки и несколько раз прилаживал к плечу. А когда обратился к Ванникову с вопросом о налаживании его производства, то тот ответил: «Ну, невозможно нам, товарищ Сталин, наладить выпуск боеприпаса к этому автомату! Придется остановить целую линию на патронном заводе».Значит, все дело в японском патроне? Вряд ли.

Наладить производство патронов, конечно, не представляло большого труда. Похоже, все-таки дело в том, что военачальники того времени не могли по достоинству оценить необходимость для армии автоматов, пока не началась война.

А Сталин принимал решения, основываясь на том, что ему говорили специалисты. И в начале 30-х автомат Федорова был снят с вооружения.

Родом из Питера

Будущий изобретатель автомата родился 15 мая 1874 года в Петербурге в семье смотрителя здания Императорского училища правоведения. Окончив гимназию, поступил в Михайловское артиллерийское училище, а потом в течение двух лет служил командиром взвода в Первой гвардейской артиллерийской бригаде.

В 1897 году поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. Проходил производственную практику на Сестрорецком оружейном заводе, где познакомился с начальником завода, известным конструктором стрелкового оружия, в частности, знаменитой трёхлинейной винтовки образца 1891 года, Сергеем Мосиным. По окончании академии в 1900 году был назначен в артиллерийский комитет Главного артиллерийского управления на должность докладчика оружейного отдела.

В 1906 году Федоров спроектировал свою первую автоматическую винтовку на базе трехлинейной винтовки Мосина. Выбрана именно она была не случайно. К тому времени в России имелось свыше четырех миллионов винтовок Мосина. Их переделка в автоматические показалась более перспективной, чем создание совершенно новой конструкции. Представленный в 1906 году в Артиллерийский комитет проект этой винтовки получил одобрение, но дальнейшая работа над её конструкцией обнаружила все же бесперспективность переделки.

В 1911-1913 годах Федоров сконструировал автоматические винтовки под штатный патрон калибра 7,62 мм и под 6,5 мм патрон собственной конструкции, предвосхитив тем самым идею использования промежуточного патрона для автоматического оружия. В 1913 году Сестрорецкому заводу были заказаны 150 винтовок калибра 7,62 мм и 20 калибра 6,5 мм, однако с началом Первой мировой войны работы были прекращены.

В 1916 году Федоров переделал автоматические винтовки калибра 7,62 и 6,5 мм для ведения непрерывной стрельбы. Винтовка калибра 6,5 мм с измененным спусковым механизмом и приставным магазином емкостью 25 патронов получила название «ружье-пулемет», поскольку слова «автомат» тогда в применении к такому оружия ещё не использовалось. Это ружье-пулемет и получило впоследствии название «Автомат Федорова».

Рота царских автоматчиков

В июле-сентябре 1916 года 50 автоматических винтовок и 8 автоматов Федорова прошли войсковые испытания в Ораниенбауме. Рота 189-го Измаильского пехотного полка провела стрельбы на полигоне и в тире, после чего 1 декабря 1916 года была отправлена из Ораниенбаума на Румынский фронт.

В сентябре 1916 года Главное артиллерийское управление разместило заказ Сестрорецкому заводу на изготовление 25 тысяч автоматов системы Федорова, но в дальнейшем из-за трудностей военного времени заказ вначале был уменьшен до 9 тысяч, а позднее и вовсе снят.

Высшее начальство уже тогда скептически относилось к его работам. Сам Николай II, случайно оказавшись на лекции в Михайловском артиллерийском училище, назвал автомат оружием неперспективным.

Однако, учитывая выдающиеся достижения Федорова в деле проектирования и создания автоматического оружия, в 1916 году ему было присвоено звание генерал-майора.

Когда грянула революция и многие выдающиеся конструкторы, как например, Игорь Сикорский, бежали из России, Федоров остался. Он надеялся, что как специалист он будет полезен на Родине.

В январе 1918 года Федоров был направлен главным инженером на Ковровский пулеметный завод для организации производства автоматического оружия. До этого его автомат производился на Сестрорецком оружейном заводе под Петроградом, где был построен специальный цех. Но в начале 20-х годов эта территория стала, по сути, прифронтовой зоной, и нахождение там военных предприятий было уже невозможным.

Под подозрением

В тяжелейших условиях Федоров сумел наладить разработку и производство новых видов автоматического оружия. Но какими бы ни были его успехи и достижения, над бывшим царским генералом в СССР постоянно висела тень подозрений. 10 июля 1919 года на Ковровском заводе вспыхнул пожар, пострадала часть станков и помещений. Владимир Григорьевич был арестован по подозрению в умышленном поджоге.Однако практически сразу освобожден, во многом благодаря своему ученику и верному другу Василию Дегтяреву. Но в июле 1921 года заводское правление распустили, Федоров был отстранен от должности и назначен главным консультантом завода.

До 1925 года конструктор упорно боролся за принятие на вооружение своих разработок. Федорова тогда поддерживал нарком по военным и морским делам Михаил Фрунзе, который неоднократно вызывал его и Дегтярева в Москву по вопросам создания нового вооружения.

Но после загадочной смерти Фрунзе в 1925 году к сменившему его Ворошилову уже стал вызываться только один Дегтярев, хотя Федоров оставался руководителем всех работ. Бывшему слесарю Ворошилову, конечно, ближе был слесарь, а не бывший царский генерал, против присутствия в Красной Армии которых Ворошилов всегда яростно выступал. Да и вообще, Федоров, образованнейший и интеллигентный человек, любивший даже в обычный рабочий день надеть белоснежную сорочку и галстук-бабочку, был чужим для советского общества того времени.

В 1928 году автомат Федорова вообще сняли с вооружения, а в 1931 году его конструктора отозвали в Москву. Никакой штатной должности он там не получил. Поселился на окраине города, где сейчас метро «Сокол», и привлекался к работам лишь на общественных началах в качестве консультанта. В таких условиях выдающемуся конструктору оставалось лишь одно – заниматься историей создания огнестрельного оружия в России.

Владимир Григорьевич – автор первого теоретического труда «Автоматическое оружие» с приложением «Атласа чертежей к автоматическому оружию», долгое время остававшимся единственным исследованием в этой области. Вышла его книга «К вопросу о дате появления артиллерии на Руси». Кроме того, Федоров написал две книги о «Слове о полку Игореве», в которых он анализирует содержание произведения с военной точки зрения.

Перед Второй мировой войной Федоров выдвинул целый ряд предложений по повышению обороноспособности государства, но ни одно из них, увы, не было принято.

Главное артиллерийское управление, возглавлявшееся маршалом Куликом, упорно выступало против автоматов, противотанковых ружей, пушек семьдесят шестого калибра, которые в будущей войне сыграют важнейшую роль.

«В таких условиях легче отыскать истоки древней реки Каялы, нежели обнаружить смысл в мозгах наших головотяпов», – с досадой говорил Федоров.

Выдающийся изобретатель вышел в отставку в 1953 году. Умер он в 1966-м, в Москве. Хотя в столице памятника ему до сих пор нет, зато в Петербурге одна из улиц в центре города носит название «Улица оружейника Федорова».