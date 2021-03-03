Выступая в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM», официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему для США и ЕС такое важное значение имеют санкции против России. По ее словам, целью этой кампании является отвлечение внимания от «внутренних колоссальных проблем».

Одной из таких проблем является, например, организация массовой вакцинации от коронавируса ­ – страны ЕС так до сих пор и не смогли выработать единый подход для решения этого вопроса. Они не могут реализовать контракты и обязательства в отношении друг друга в контексте поставок вакцин, которые сейчас так необходимы», – добавила Захарова.

Еще один момент, на котором акцентировала внимание Захарова – партнерство ЕС и США. На самом деле никакое это не партнерство, а «квасисоюз», считает она. Настоящий союз подразумевает взаимное решение позитивных задач. А в данном случае объединение происходит лишь на фоне русофобии. Соединенные Штаты и страны Евросоюза борются с ветряными мельницами, «которые они сами же рисуют, придумывают и потом их штурмуют».

Всеми силами пытаясь дискредитировать Россию, США не жалеет сил, чтобы выставить самих себя борцом за справедливость во всем мире, а ЕС – верной своей сообщницей. Но это всего лишь декларации, не имеющие ничего общего с действительностью.

Ранее МИД России назвал антироссийские санкции попыткой Вашингтона культивировать образ врага в лице России.