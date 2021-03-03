А современная экономика слилась бы (и уже слилась!) до степени неразличимости с технологиями мошенничества (хрематистикой).

«Демократизм» прогрессивной силы заключается в том, что она работает на благо народа, улучшает его образованность, технические возможности и быт.

Почему она у многих не загорается – отдельный большой и страшный вопрос из области социопатологии…

Власть бывает прогрессивной и регрессивной . Прогрессивная власть работает над повышением уровня умственного, культурного развития и материального благополучия граждан. В чём, собственно, и заключается её прогрессивность, и чем, собственно, она отличается от регресса. Яркие отличительные черты регрессивной системы – падение умственного и культурного уровня людей, рост их взаимной враждебности и обнищания, вымирание и вырождение нации. Как только мы это видим – у нас в голове должна зажигаться красная лампочка: мы встали на путь деградации!



Власть толп – безумна и бессмысленна. Власть, которую толпа будет дёргать, как марионетку – не только не прогрессивна, но даже и не регрессивна. Это просто отсутствие власти, как таковой, пустое место взамен её!

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Идеалом площадного болтуна, примитивного либерального демагога выступает «власть» – которая покорно уходит в отставку после первого же окрика с площади перед зданием правительства.

Чем заводить такую власть – лучше сразу объявить полную анархию, потому что ничем, кроме анархии и хаоса такая власть не кончится!

Недовольство человека властью далеко не всегда (и даже не часто) связано с низким качеством управления. Наиболее распространённая причина недовольства в том, что человек сам, лично и персонально, не власть.



А хочет ею быть. Переживает этот человек не по поводу коррупции, а по тому поводу, что взятки дают не ему, а кому-то другому. А должны ( в его понимании) – давать не другому, а ему, любимому.

И если власть шатка, бессильна, беспомощна – то огромное количество проходимцев и аферистов пытаются реализовать свой шанс, завалив её, как мамонта.

То есть: коли власть может быть свергнута толпой – она будет свергнута толпой. Никакого отношения к качеству управления это не имеет, толпа всегда недовольна – просто потому, что хочет порулить сама. Когда предоставляется такая возможность – толпа пьянеет и звереет от неё.

Никакие разумные аргументы уже не воспринимаются: каждый ревёт своё, не слушая других, и лезет по головам наверх.

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Поскольку прогресс есть накопление, прибавление улучшений, то он, структурно, состоит из двух частей:

1). Ясного, твёрдого понимания о хорошем и плохом, нужном и вредном.

2). Планированием накопления того, что признано нужным.

Понятно, что без первого пункта не может быть и второго. Мы не можем копить и наращивать неизвестно что.

Если мы не знаем, чего мы хотим – то можно любой рост выдать за «прогресс» – например, рост числа наркоманов или однополых браков (чем и занимаются прозападные либералы).

Изначально (храмовая теория формирования государства и общества) кристаллизация всего человеческого, над-звериного происходила вокруг догматического ядра и потребностей культового служения.

Человек решил, что людям нужно больше хлеба – и стал из поколение в поколение копить агрономические знания, приметы. Так и появляется научная агрономия (или любая другая отрасль культуры, складывающейся вокруг культа).

Если бы человеку нужно было бы больше хлеба одному – то он бы не «дневник природоведения» вёл, а ходил бы в набеги, как гунны и печенеги.

Ведь чтобы стать человеком – нужно обобщить свою потребность до потребности «человека вообще», всякого члена общества (только после этого и может возникнуть общество выше орды, стаи).

Это требует развитого абстрактного мышления и обобщающих идей. Когда их нет – то и человека нет…

Из понимания «хлеб нужен мне» – рождается грабитель, приватизатор. Из понимания «хлеб нужен людям» – рождается учёный, цивилизованный администратор.

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Сумрачное состояние сознания современного человека, его порой трагическая, а порой и комичная неспособность стабильно сформулировать – чего ему больше всего на свете нужно (и ради чего он готов пожертвовать менее нужными вещами) – рождают неспособность либеропатов к прогрессу, как накоплению улучшений.

Если ты не знаешь, чего ты хочешь – то ты не знаешь, чего копить. Без цели, ориентира, измерительной шкалы – накопление невозможно. Или превратится в накопление всякой дряни – вроде стремительно растущего числа деклассированных люмпенов, наркоманов и содомитов…

Мы могли бы двинутся вперёд и вверх – если бы определили для себя, где перед, и где верх. Не определив этого – мы двигаться, конечно, можем, но куда – сами не знаем. Вместо восхождения по лестнице прогресса (на религиозном языке – «лествицы обожения человека») – получатся блуждания во тьме, шараханья и бег по замкнутому кругу.

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Прогрессивная власть – не та, которая слушается каждого окрика из толпы! Такая власть (мечта либералов) – и невозможна и не нужна. Такая власть – пустое место и неодушевлённый предмет.

Прогрессивная власть – это власть, которая делает нужное.

При этом терроризировать тех, кто мешает делать нужное – не только право, но и неотъемлемая обязанность прогрессивной власти, без которой хорошую власть свергнут плохие люди.

Понимаете, как устроен мир?

Если власть плохая, то её пытаются свергнуть хорошие люди.

А если власть хорошая – то её пытаются свергнуть плохие люди.

В любом случае всякую власть всегда пытаются свернуть.

Хотя бы с банальной звериной целью занять её место.

Если власть не подавляет тех, кто пытается её свергнуть – это не «праведность», а наоборот – безответственность, халатность, служебное несоответствие и профессиональная непригодность.

Ты не мешал себя свергнуть – и тебя свергли.

Соответственно, дело, которое ты делал – испорчено, не сделано.

Миссия провалена.

Чего же в этом хорошего?

Только безумец может в свистопляске «регулярной смены властей» видеть нечто желанное! Только тот, кому ничего не нужно и ничего не дорого – может смириться с такой механической, календарной «сменой бригад» – потому что и весь функционал власти сводится в такой схеме к одной задаче: «вовремя» уйти. А что она делает – уже совсем не важно!

В каждом деле есть мастера, виртуозы, а есть неумехи и бездари. И только во власти, по мысли либералов, нет ни тех, ни других: «любой справится, чего там уметь, наливай да пей!»

Либерал вместо исторической миссии прогресса придал власти форму очереди в пивную. Тут не важно, кто стоит – лишь бы без очереди не лезли и тару не задерживали!

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Такое отношение к власти (как к банкету праздных алкашей) – неразрывно связано с отсутствием объективных критериев оценки деятельности.

А что такое объективность? А вот что:

Каким бы плохим ни казался тебе человек – если он «тянет дело», то он на своём месте.

И наоборот, каким бы хорошим тебе ни казался человек – если он не справляется с чётко определёнными обязанностями, то он не на своём месте.

А как же личные симпатии? А никак!

Математика снимает субъективность симпатий.

Для либерала Сталин – «бука», а Горбачёв – «душка». Либерал за этими «буками» и «душками» не видит, кто государство отстоял, приумножил и расширил, поднял и возвеличил. А кто наоборот, «с обаятельной улыбкой» и «без крови на руках (?!)» – государство развалил, угробил, половину населения уморил, другую вверг в спираль безысходности падения…

Пока мы мыслим «буками» и «душками-милашками» в экстазе оценочной вкусовщины – нам недоступны критерии объективной оценки.

Истории не нужны очаровательные улыбки и «галантерейные» манеры румяных ломак либеральной клоунады.

Истории нужно вышибить из земли, выжать из камня то, что ей важно, да побольше.

Кто справляется – тот историческая личность. А кто не справляется – антиисторическая и регрессивная.

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А что истории важно? Вот давайте с этого и начнём учиться «снова думать»! Либералы нас в своём карнавале смерти – отучили думать. Мы в их свистоплясках и гопаках – «хотим чего хотим», а чего хотим – и сами не знаем.

Кристаллизация разума происходит вокруг ясно и недвусмысленно, твёрдо и решительно обозначенной потребности. «Всё для фронта, всё для Победы!».

Когда потребность сформулирована, но не удовлетворена – появляется и работает наука.

Если нам нужны трактора, или квартиры позарез, а их нет – мы спрашиваем у науки: где взять?

И наука нам отвечает (важно отметить, что тоталитарно, в режиме таблицы умножения) – для тракторов нужно вот это, и вон то, а для квартир – то и это.

Выпадая из этой «тоталитарной» схемы, в которой ясность методов выращена, как кристалл, из ясности целей (первичного центра кристаллизации) – мы оказываемся в маразме майданного бурления кала.

И тут, в сумерках мысли, в распаде логики – уже не угадаешь, кому и какая моча в голову ударила, чего ему вдруг приспичило вышибить – с тем, чтобы уже завтра и не вспомнить. Тут снимается представление о профессионализме, компетентности – и начинаются «милашки, обаяшки», погоня за очарованием тупой толпы, болтливый дилетантизм без начала и без конца, без дна и берегов.

Нет дела – нет и профессионала! Закон!

Всякий профессионал всегда профессионален в чём-то, а не просто так.

Для того, чтобы найти профессионалов нужного дела – нужно сперва определиться, какое дело нам нужно.

Либерал, не справляясь с задачей целеполагания (откуда и идёт его ненависть к планированию экономики) – обречён до самой гибели (жалкой и позорной) плавать в мутной воде дилетантизма, лжи и показухи, кривляний и паясничания клоунов-президентов (уже без кавычек, президентами становятся в прямом и буквальном смысле клоуны!).

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Единственная форма реальной демократической власти – это прогрессивная власть. Та, которая ставит целью и добивается от страны повышения умственного уровня и материальной обеспеченности населения. В её заботе – её демократизм. Если не так – то демократизм есть ругательство и глупость.

Тому, кроме решения ясно поставленной задачи желает кривляться и паясничать, отжигать «остроумные» приколы на потеху публике – место в цирке, а не во власти.

Прогресс – это выработанный в штабе план, приводящий к Победе.

Это производство нужного:

- вытекающее из чёткого понимания нужного

- и завершающееся появлением нужного.

А блуждание в либеральных потёмках сводится к рысканью зверя по помойкам непонятной ему человеческой цивилизации – а вдруг вкусненькое попадётся?

И главная проблема тут даже не в том, что не хватает необходимого, а в том, что человек даже толком определиться-то не в силах (умственная недостаточность) – что ему необходимо для счастья.

Ведь отказ от планирования – это следствие неумелости целеполагания, формирования приоритетов, неспособность выделить главное из второстепенного и третьестепенного.

С одной стороны жадному и нетерпеливому человеку хочется всего и сразу. С другой – он всё это мечтает не сделать, а найти, как грибы в лесу. Чтобы не ум и труд, а удача блуждания, успех бессистемного рысканья вывел на гору «ништяков»…

Не стоит, думаю, долго объяснять, что у зоопсихологии нет никакого будущего в рамках цивилизации!

А. Берберов



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