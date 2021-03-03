Сломал ногу – молчи! Олег Комолов // Простые Числа
Ежегодно государство с гордостью рапортует: производственный травматизм в России стремительно снижается и уже достиг лучших европейских показателей. А всё благодаря эффективному государственному надзору и технологическому прорыву. Однако если рассмотреть проблему чуть более пристально, картина становится не столь радужной: официальные показатели травматизма оказываются заниженными в России от 25 до 50 раз.
“Левый” радетель за народ и сильно популярный в американском Ютубе агент Комолый быстренько прошвырнулся по 17 тысячам российским заводам и моментально выявил там ужасающий травматизм, который его шокировал до такой степени, что реальную цифру роста в миллион раз Олежику пришлось снизить до 25-50, иначе не поверит никто. А в 25-50 раз поверят! И миллионы производственных инвалидов, прыгая на костылях и газуя инвалидными коляскам срочно поскачут на майдан свергать “кровавый режым Путина”, доведший лично агента Комолога до жизни до такой…
Ролик не смотрел, – но от себя скажу
Лёгкие, некоторые “средней степени тяжести” … в основном скрываются, по договоренности.
Сам пару раз был в ситуации «лёгкой травмы», на производственную не оформлялся.
Фуфлогон верхучечник собрал все в одну кучу.