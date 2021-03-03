Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Экономика

Сломал ногу – молчи! Олег Комолов // Простые Числа

85 3

Ежегодно государство с гордостью рапортует: производственный травматизм в России стремительно снижается и уже достиг лучших европейских показателей. А всё благодаря эффективному государственному надзору и технологическому прорыву. Однако если рассмотреть проблему чуть более пристально, картина становится не столь радужной: официальные показатели травматизма оказываются заниженными в России от 25 до 50 раз.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sMevin1MCPk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 13 марта 2016
Плюсы и минусы многодетной семьи
Мафия зарабатывает на запретах
Головокружение от резервов. Олег Комолов // Простые числа
Контакт с Высшим Разумом .Перестройка.2 (Алтай )
Про платное образование
Урка
Герой России Рамзан Кадыров возглавит МВД РФ ???
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 17038 10224
    Maleos час назад

      “Левый” радетель за народ и сильно популярный в американском Ютубе агент Комолый быстренько прошвырнулся по 17 тысячам российским заводам и моментально выявил там ужасающий травматизм, который его шокировал до такой степени, что реальную цифру роста в миллион раз Олежику пришлось снизить до 25-50, иначе не поверит никто. А в 25-50 раз поверят! И миллионы производственных инвалидов, прыгая на костылях и газуя инвалидными коляскам срочно поскачут на майдан свергать “кровавый режым Путина”, доведший лично агента Комолога до жизни до такой…

    • 3378 3098
      Виктор 46 мин. назад

        Ролик не смотрел, – но от себя скажу
        Лёгкие, некоторые “средней степени тяжести” … в основном скрываются, по договоренности.
        Сам пару раз был в ситуации «лёгкой травмы», на производственную не оформлялся.

        1
        1
      • 18884 14336
        Sergeev 40 мин. назад

          Фуфлогон верхучечник собрал все в одну кучу.

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
        Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru