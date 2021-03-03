Здравствуйте, уважаемые зрители в эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник публицист Анатолий Александрович Вассерман.

Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Анатолий Александрович, по традиции мы с вами обсуждаем то, что прошло в мире и в России за прошедшую неделю. Что вы можете ответить, какие события?

Во общем, ничего особенного с моей точки зрения не случилось, ну разве что, превращение граждан Украины в “подопытных кроликов”, как выразился Владимир Александрович Зеленский. Помните, он говорил, что граждане Украины не подопытные кролики, поэтому не будут на них проверять вакцину из Российской Федерации, которая ещё не все положенные проверки прошла. Ну, естественно он врал, как собственно и полагается “щирому украинцю”, ну “щирый” в переводе “искренний”. Но на самом деле, к тому моменту когда он это заявил, вакцина не просто была признана завершившей все испытания, но ещё и пользовалась бешеным спросом в очень многих странах. Все я не помню, но в тот момент их было десятка два, сейчас уже десятка четыре.

Так вот, почему я об этом вспомнил, потому что сейчас официально начата компания прививок граждан Украины вакциной пока испытанной только на животных. То есть, как раз то, что Зеленский отрицал, а именно использование граждан Украины в качестве подопытных, вот как раз и началось. Вот это, пожалуй, самое заметное для меня событие, ну заметное ещё и потому, что всё-таки как не крути, Украина моя малая Родина, там до сих пор живёт колоссальное количество моих родных, близких, не говоря уже о друзьях и просто знакомых и мне естественно их судьба очень небезразлична. Но сам факт, что действия украинских политиков прямо противоположны их заявлениям, это к сожалению доказано не раз и крайне не приятно лично для меня.