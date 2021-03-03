Почему русские в западной поп-культуре – злодеи?
Замечали ли вы, что в американских фильмах, сериалах и компьютерных играх в роли злодеев выступают русские персонажи? Многие не видят в этом ничего плохого, другие же считают, что это все тайный план ЦРУ и правительства США, которые заплатили разработчикам за антироссийскую пропаганду. Давайте попробуем разобраться, насколько это серьёзная проблема и почему вообще русские в западной поп-культуре практически всегда злодеи.
Западное поп-сумасшествие не имеет никакого отношения к культуре…