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Почему русские в западной поп-культуре – злодеи?

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Замечали ли вы, что в американских фильмах, сериалах и компьютерных играх в роли злодеев выступают русские персонажи? Многие не видят в этом ничего плохого, другие же считают, что это все тайный план ЦРУ и правительства США, которые заплатили разработчикам за антироссийскую пропаганду. Давайте попробуем разобраться, насколько это серьёзная проблема и почему вообще русские в западной поп-культуре практически всегда злодеи.

Источник: https://whatisgood.ru/raznoe/games/pochemu-russkie/
Метки: компьютерные игры, технологии
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