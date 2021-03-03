Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Никак она не слагалась… Как прибыли они на Мидгард-Землю около 2 млрд. лет назад, так и жили потом… Если численность начинала превышать 10 000 человек, они снимались и уходили строить новые селения… В течение сотен тысяч лет проживания на Земле людей Расы, начавших активно колонизировать Землю около 800 тысяч лет назад, войн на планете не было! В течение десятков тысяч лет после приёма на Землю людей красных, жёлтых и чёрных народов (не рас), войн на планете тоже не было! Первая война на Земле была развязана тогда, когда пришлые паразиты начали хитрыми способами непосредственно зомбировать вождей и волхвов атлантов, и добились того, что вбили им в головы идею мирового господства! Вот тогда страшная война стала неизбежной…