Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Ну, значит, опять – махорка, водка, патроны в цене…
Ещё бы выяснить, кому это они такому крутому должны, который позволяет им беспредельничать…
судя по количеству баз и развязанных конфликтов – почти всему миру, за исключением племён амазонии и людоедов микронезии.