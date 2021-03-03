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Национальный долг США достиг 28 трлн. долларов

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Национальный долг США достиг 28 трлн. долларов.
Отдавать его они конечно же не будут.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6596887.html
Метки: долги, доллар, капитализм, США, экономика
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