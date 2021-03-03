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Людмила Павличенко о снайперах Великой Отечественной Войны

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Раньше не видел этого интервью.
Людмила Павличенко в интервью 1973-го года со знанием дела рассказывает о снайперах Великой Отечественной Войны, в годы которой она лично убила 309 солдат и офицеров вермахта.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6598435.html
Метки: великая отечественная война, герои, павличенко., снайперы
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 14763 13281
    Руса два часа назад

      Историческая запись. Серьезная женщина. Чувствуется, что
      Людмила Павличенко перенесла все ужасы войны, рассказывает нам
      как она и другие красноармейцы, не жалея жизни, мужественно сражались
      с сильным и опасным врагом. Вечная память им и низкий поклон.

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