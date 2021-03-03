Людмила Павличенко о снайперах Великой Отечественной Войны
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Людмила Павличенко в интервью 1973-го года со знанием дела рассказывает о снайперах Великой Отечественной Войны, в годы которой она лично убила 309 солдат и офицеров вермахта.
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Историческая запись. Серьезная женщина. Чувствуется, что
Людмила Павличенко перенесла все ужасы войны, рассказывает нам
как она и другие красноармейцы, не жалея жизни, мужественно сражались
с сильным и опасным врагом. Вечная память им и низкий поклон.