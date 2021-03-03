Коротко о разном.1. МИД КНР официально поддержал Россию, заявив, что посадка Навального (которого давеча отвезли на зону, пишут, что будет шить трусы для силовиков), это внутреннее дело России, отреагировав на введенные вчера санкции США и ЕС. Объективно, санкционное давление на РФ и Китай, будет подталкивать наши страны друг к другу в стиле "возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке", хотя о полноценном военно-политическом союзе речь пока еще не идет. Это не худший вариант развития событий, тем более, что некоторые круги в США всерьез рассматривали вариант использования РФ против Китая.2. Лев Пономарев закрыл организацию "За права человека" из-за того, что не мог соответствовать законодательству об "иностранных агентах". После чего заявил, что в РФ последовательно уничтожают "правозащитное движение". Хотелось бы верить Пономареву, что курс на ликвидацию подобных "правозащитных организаций" действительно проводится, но он уже столько раз обманывал…."Мемориал" до сих пор не закрыт.3. Джо Байден, когда шел на выборы президента, заявлял, что если бы он был президентом, то он бы ввел санкции против Мохаммеди бин Салмана за убийство Хашогги. Когда Джо Байден незаконно стал президентом, его администрация заявляет, что нельзя вводить санкции против руководства других государств. Ну вот, опять обманул.4. Военные ДНР получили официальную отмашку на открытие огня по ВСУ. Огонь конечно открывался и ранее, просто теперь это дело легализовали в условиях интенсификации обстрелов со стороны ВСУ. Попытки пинать труп Минских соглашений ни к чему не привели. Ввиду чего активизировались разговоры о возможной весенней кампании с масштабными боевыми действиями, хотя пока все как обычно развивается в позиционном ключе.5. Глава Госдепа США провел встречу с Гуайдо, где снова назвал его "временным президентом Венесуэлы". Наглядный пример жизни в собственной реальности. Сама назначали свою же марионетку президентом другой страны и продолжают делать вид, что собственная марионетка представляет чужую страну, хотя де-факто она там ничем не управляла и не управляет.6. Бывший глава ЦРУ Бреннан заявил, что ему немного стыдно быть белым мужчиной. Это серьезная проблема – белой цисгендерной мрази трудно подстроится под прогрессивную повесточку, даже с учетом заслуг в деле очернения Трампа.7. В рамках продолжающейся ответки за удары по сарайчикам под Абу-Кемалем, произошли новые нападения на американские логистические конвои в центральном Ираке, а вчера поздно вечером неизвестные герои обстреляли американскую базу Айн аль-Ассад неуправляемыми 122-мм ракетами с кустарной РСЗО на без грузовичка. Серьезного ущерба нет, но напоминание есть.8. Вчера у Горбачева был юбилей. 90 лет. Тот случай, когда можно лишь пожелать суда или мучительной смерти. В любом порядке. Наиболее омерзительный персонаж отечественной истории.