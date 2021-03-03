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Что это за люди такие?

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Простая мысль о том, что у народа немного другие интересы и приоритеты, лежащие за пределами медийных кампаний в интернете, до мадам Лариной не доходит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6597853.html
Метки: демшиза, идиоты, навальный, Путин, Россия, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2215 1307
    Моль час назад

      Потому что бесплатные каналы российского телевидения смотрят, а не платный канал Дождь.

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