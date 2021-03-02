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Протесты в Мьянме

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В Мьянме военные и полиция продолжают попытки подавить протесты против военного переворота.
Попутно 1 марта начался суд над бывшим лидером Мьянмы, которую обвиняют в различных преступлениях, которые по мнению военных, дают им основания пользуясь Конституцией, взять власть в свои руки.
Соответственно, протесты против захвата власти они расценивают как антигосударственную деятельность и поэтому они достаточно последовательно заявляют, что не остановятся перед применением необходимой силы.
На 1 марта сообщалось о 26 убитых (большая часть из них 28 февраля) и десятках раненых с начала протестов. Призывы США и ООН к военным прекратить насилие, военные игнорируют и продолжают гнуть свою линию.















































































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6596243.html
Метки: азия, военный переворот, мьянма, фотографии
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