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Новые санкции против России подъехали

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Свежая порция санкций подъехала.

1. ЕС ввел индивидуальные санкции против РФ по делу Навального. Как ранее уже анонсировали, под санкции попали Калашников, Краснов, Золотов и Бастрыкин. Документ вот тут https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0371&from=EN
2. США ввели санкции также по делу Навального – под санкции попали 7 чиновников и 14 организаций, которые с "высокой долей вероятности были причастны к отравлению Навального Новичком.
3. Также США анонсировали, что будут вводить против РФ новые санкции за "нарушение прав человека". Никакой перезагрузки отношений с РФ администрация Байдена не планирует.

В целом, все ожидаемо. Посмотрим, чем ответит РФ, кроме привычных озабоченностей и жалоб на отсутствие транспарентного подхода в отношениях.
Что можно говорить наверняка, введение санкций создает дополнительную гарантию, что Навальный свой срок отсидит полностью.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6595799.html
Метки: ес, навальный, новичок, Россия, санкции, США
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