Чему учит (коротко)

Из содержания киносказки «Конёк-Горбунок» можно понять, что не всякий, кого окружающие называют «дураком», таковым является. Потому что не соответствовать нормам общества (за что чаще всего и награждают подобным прозвищем) можно как в отрицательную сторону, так и в положительную. И лишь практика, как главный критерий истины, показывает, кто дурак на самом деле, а кто – человек, с которого окружающим следовало бы в чём-то брать пример.

Мнение цензора (подробно)

Сегодня часто можно услышать мнение о том, что современные сказки дошли до нас в искажённом виде, утратив значительную часть своих изначальных смыслов. Обычно под этим подразумевается, что они стали менее ценными. Однако, на эту тему есть и иная точка зрения, которая характеризует природу сказки не как некого статичного явления, «высеченного в камне», – а как живого организма, который развивается и изменяется вместе с обществом. Ведь перемены в жизни людей должны определённым образом отражаться и в содержании культуры, чтобы она соответствовала условиям времени.

Когда тот или иной автор записывает или экранизирует дошедшую до него через многие века сказку, то он вполне может внести в неё какие-то изменения, чтобы сделать историю более понятной современникам или дополнить её посыл новыми идеями. При этом автор может вольно или невольно исказить и смысловую или воспитательную составляющие произведения, сделав их как лучше, так и хуже (что зависит в первую очередь от его нравственности).

Фильм-сказка «Конёк-Горбунок» представляет собой как раз результат такой творческой переработки знакомого всем с детства одноимённого сюжета. Многое перешло на экран из оригинала, но многое привнесено и режиссёрами и сценаристами. Тем не менее, сам факт искажения оригинального событийного ряда сказки – ещё не есть что-то плохое, важно, что получилось в итоге. Какой посыл и в какой форме доносит киносказка до зрителя, чему она его может научить? Об этом и порассуждаем.

Итак, в центре повествования по-прежнему младший крестьянский сын по имени Иван. Окружающие часто называют его «дураком» за то, что взгляды главного героя на жизнь сильно отличаются от тех, которые признаны нормой в обществе. В частности, Иван всегда готов поступиться собственными интересами, когда кто-то из окружающих нуждается в помощи. Например, он с лёгкостью отпускает волшебную кобылицу, хотя, казалось бы, что гонялся за ней он, мечтая о шапке золота, которую можно будет за неё получить. В другой ситуации Иван также легко отпускает Жар-птицу, узнав, что она не может жить в неволе. А ведь, чтобы поймать её, герою пришлось немало потрудиться.

Эти действия Ивана, в большинстве своём искренние и даже в чём-то импульсивные, исходят с уровня души и сердца. Он зачастую не раздумывает над тем, что будет дальше, просто чувствует, что такой поступок будет правильным и совершает его. И вопреки ожиданиям «умников», называющих Ивана «дураком», у главного героя всё каким-то удивительным образом складывается хорошо. Птица, улетая оставляет Ивану своё перо, а Кобылица присылает ему на подмогу Конька-Горбунка.

Видя раз за разом удивительные спасения или достижения Ивана, его друзьям только и остаётся, что повторять фразу – «повезло!». Между тем, если следовать принципу «практика – главный критерий истины», то успешный результат Ивана в деле достижения поставленной цели каждый раз свидетельствует о том, что его линия поведения была правильной, несмотря на внешнее отсутствие логики в некоторых поступках. Но ведь не всё в нашем мире измеряется логикой и холодным расчётом.

Таким образом главный герой и сюжетная линия, развивающаяся вокруг него, учат зрителей доброте и человечности – не полагаться только на разум, а обязательно прислушиваться к голосу души и сердца, не быть меркантильным или эгоистичным в своих поступках.

Главному герою также присущи такие качества как смелость, смекалка, щедрость. При этом нельзя сказать, что Иван такой уж идеальный. Нет, ведь из-за его чрезмерной наивности и искренности, другим легко удаётся обмануть главного героя или соблазнить какой-нибудь ерундой. Например, за Жар-птицей он отправляется, мечтая получить красный кафтан из рук царя. Ему кажется это чем-то важным и ценным. Но видя умирающую птицу, он с лёгкостью забывает про кафтан, вероятно осознав всю мелочность цели, на которую он поддался.

Другим недостатком Ивана является его вера в авторитеты. Он долгое время не может понять, что Царь, к которому главный герой незаслуженно испытывает тёплые чувства, явно далёк от того идеального правителя, которого он себе представляет. И за эту свою ошибку Ивану тоже предстоит пройти немало испытаний. Однако, как показывают события сказки, отсутствие необходимых знаний до поры до времени можно компенсировать высоким уровнем нравственности.

Кстати, стоит отметить, что авторы киносказки царя и бояр показали в самом неприглядном свете: и жадными, и глупыми, и подлыми, и внешне отталкивающими (Михаил Ефремов в роли царя здесь получился как раз кстати).

Учитывая, что в январе-феврале этого года определённые силы пытались спровоцировать в России гражданские столкновения и запустить революционный сценарий, то не исключено, что выход фильма именно в это время имел и политический подтекст. Однако к середине февраля, все попытки провокаторов вывести людей на улицы с треском провалились, и поэтому фильм вышел уже в относительно спокойной обстановке, из-за чего сказочные аналогии с деградировавшим государственным управлением если и имеют эффект, то скорее отложенного действия – и могут работать как на революционный, так и на эволюционный сценарий развития России, действительно нуждающейся в серьёзном обновлении управленческого корпуса.

Отмечу ещё ряд особенностей.

В фильме нет глупого юмора, сцен с алкоголем (хотя упоминается «медовуха») или пошлости – авторы даже оставили за кадром поцелуй Ивана и Царь-Девицы, хотя их романтическая история раскрыта достаточно подробно. Шутки в основном добрые и будут понятны детям.

Если в оригинальной сказке родные братья Ивана обманывают его и крадут у него коней, то в фильме предательства в семье не происходит, события развиваются по другому алгоритму. И это правильно – зачем лишний раз транслировать негативные примеры родственных отношений?

В положительную сторону изменён и финал. Царь, прыгнув в котёл с кипящей водой, не сварился там заживо (согласитесь, это были бы довольно жестокие кадры для детского фильма), а улетает из него в неком подобии мыльного пузыря, будучи осмеян окружающими и потеряв весь свой авторитет.

Есть и пару негативных моментов

В одной из сцен звучит пародия на клип и песню группы Литл Биг «Скибиди». Конечно, эта композиция сегодня знакома практически каждому, и возможно некоторым было приятно услышать её в фильме, но творчество группы Литл Биг в целом (имидж участников, посыл текстов песен и клипов) носит ярко выраженный дегенеративный характер и содержит обилие пропаганды пошлости, извращений, садизма и прочего. Отсылать детей к таким музыкальным исполнителям недопустимо.

Кроме того, не в самом лучшем виде в фильме показан образ народа. С одной стороны, простые люди видят в Иване хорошего парня и поддерживают его, но с другой стороны – население царства изображено достаточно пассивной массой, которая любит всякие зрелища и увеселения и попустительски относится к состоянию дел в государстве.

В итоге Иван, конечно, приходит на трон, заменив собой плохого царя, и у зрителя может сложиться впечатление, что теперь-то жизнь наладится. Но в современных условиях для налаживания жизни такого сказочного алгоритма явно недостаточно, и было бы хорошо, если бы авторы фильма показали и процесс пробуждения народных масс, чтобы они из пассивной внемлющей силы становились активными участниками общественных и государственных процессов.

Ведь из продемонстрированного на экране вытекает вывод, что бояре, судя по всему, у Ивана останутся те же самые. А историю про «хорошего царя и плохих бояр» вероятно каждый современный житель России отлично знает, и скорее всего, не очень доволен результатами работы такого управленческого аппарата. Вот только для того, чтобы появились другие «бояре», широким слоям населения нужно проявлять инициативу и входить в управление государственными процессами – соответствуя при этом задачам развития общества как по уровню профессиональных навыков, так и по уровню нравственности.

И хорошо бы доносить эту мысль до людей и через сказки.

Источник: Рецензия на сайте КиноЦензор