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«Конёк-Горбунок»: Не всякий, кого называют «дураком», таковым является

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Чему учит (коротко)

Из содержания киносказки «Конёк-Горбунок» можно понять, что не всякий, кого окружающие называют «дураком», таковым является. Потому что не соответствовать нормам общества (за что чаще всего и награждают подобным прозвищем) можно как в отрицательную сторону, так и в положительную. И лишь практика, как главный критерий истины, показывает, кто дурак на самом деле, а кто – человек, с которого окружающим следовало бы в чём-то брать пример.

Мнение цензора (подробно)

Сегодня часто можно услышать мнение о том, что современные сказки дошли до нас в искажённом виде, утратив значительную часть своих изначальных смыслов. Обычно под этим подразумевается, что они стали менее ценными. Однако, на эту тему есть и иная точка зрения, которая характеризует природу сказки не как некого статичного явления, «высеченного в камне», – а как живого организма, который развивается и изменяется вместе с обществом. Ведь перемены в жизни людей должны определённым образом отражаться и в содержании культуры, чтобы она соответствовала условиям времени.

Когда тот или иной автор записывает или экранизирует дошедшую до него через многие века сказку, то он вполне может внести в неё какие-то изменения, чтобы сделать историю более понятной современникам или дополнить её посыл новыми идеями. При этом автор может вольно или невольно исказить и смысловую или воспитательную составляющие произведения, сделав их как лучше, так и хуже (что зависит в первую очередь от его нравственности).

Фильм-сказка «Конёк-Горбунок» представляет собой как раз результат такой творческой переработки знакомого всем с детства одноимённого сюжета. Многое перешло на экран из оригинала, но многое привнесено и режиссёрами и сценаристами. Тем не менее, сам факт искажения оригинального событийного ряда сказки – ещё не есть что-то плохое, важно, что получилось в итоге. Какой посыл и в какой форме доносит киносказка до зрителя, чему она его может научить? Об этом и порассуждаем.

«Конёк-Горбунок»: Не всякий, кого называют «дураком», таковым является

Итак, в центре повествования по-прежнему младший крестьянский сын по имени Иван. Окружающие часто называют его «дураком» за то, что взгляды главного героя на жизнь сильно отличаются от тех, которые признаны нормой в обществе. В частности, Иван всегда готов поступиться собственными интересами, когда кто-то из окружающих нуждается в помощи. Например, он с лёгкостью отпускает волшебную кобылицу, хотя, казалось бы, что гонялся за ней он, мечтая о шапке золота, которую можно будет за неё получить. В другой ситуации Иван также легко отпускает Жар-птицу, узнав, что она не может жить в неволе. А ведь, чтобы поймать её, герою пришлось немало потрудиться.

Эти действия Ивана, в большинстве своём искренние и даже в чём-то импульсивные, исходят с уровня души и сердца. Он зачастую не раздумывает над тем, что будет дальше, просто чувствует, что такой поступок будет правильным и совершает его. И вопреки ожиданиям «умников», называющих Ивана «дураком», у главного героя всё каким-то удивительным образом складывается хорошо. Птица, улетая оставляет Ивану своё перо, а Кобылица присылает ему на подмогу Конька-Горбунка.

Видя раз за разом удивительные спасения или достижения Ивана, его друзьям только и остаётся, что повторять фразу – «повезло!». Между тем, если следовать принципу «практика – главный критерий истины», то успешный результат Ивана в деле достижения поставленной цели каждый раз свидетельствует о том, что его линия поведения была правильной, несмотря на внешнее отсутствие логики в некоторых поступках. Но ведь не всё в нашем мире измеряется логикой и холодным расчётом.

«Конёк-Горбунок»: Не всякий, кого называют «дураком», таковым является

Таким образом главный герой и сюжетная линия, развивающаяся вокруг него, учат зрителей доброте и человечности – не полагаться только на разум, а обязательно прислушиваться к голосу души и сердца, не быть меркантильным или эгоистичным в своих поступках.

Главному герою также присущи такие качества как смелость, смекалка, щедрость. При этом нельзя сказать, что Иван такой уж идеальный. Нет, ведь из-за его чрезмерной наивности и искренности, другим легко удаётся обмануть главного героя или соблазнить какой-нибудь ерундой. Например, за Жар-птицей он отправляется, мечтая получить красный кафтан из рук царя. Ему кажется это чем-то важным и ценным. Но видя умирающую птицу, он с лёгкостью забывает про кафтан, вероятно осознав всю мелочность цели, на которую он поддался.

Другим недостатком Ивана является его вера в авторитеты. Он долгое время не может понять, что Царь, к которому главный герой незаслуженно испытывает тёплые чувства, явно далёк от того идеального правителя, которого он себе представляет. И за эту свою ошибку Ивану тоже предстоит пройти немало испытаний. Однако, как показывают события сказки, отсутствие необходимых знаний до поры до времени можно компенсировать высоким уровнем нравственности.

«Конёк-Горбунок»: Не всякий, кого называют «дураком», таковым является

Кстати, стоит отметить, что авторы киносказки царя и бояр показали в самом неприглядном свете: и жадными, и глупыми, и подлыми, и внешне отталкивающими (Михаил Ефремов в роли царя здесь получился как раз кстати).

Учитывая, что в январе-феврале этого года определённые силы пытались спровоцировать в России гражданские столкновения и запустить революционный сценарий, то не исключено, что выход фильма именно в это время имел и политический подтекст. Однако к середине февраля, все попытки провокаторов вывести людей на улицы с треском провалились, и поэтому фильм вышел уже в относительно спокойной обстановке, из-за чего сказочные аналогии с деградировавшим государственным управлением если и имеют эффект, то скорее отложенного действия – и могут работать как на революционный, так и на эволюционный сценарий развития России, действительно нуждающейся в серьёзном обновлении управленческого корпуса.

Отмечу ещё ряд особенностей.

В фильме нет глупого юмора, сцен с алкоголем (хотя упоминается «медовуха») или пошлости – авторы даже оставили за кадром поцелуй Ивана и Царь-Девицы, хотя их романтическая история раскрыта достаточно подробно. Шутки в основном добрые и будут понятны детям.

«Конёк-Горбунок»: Не всякий, кого называют «дураком», таковым является

Если в оригинальной сказке родные братья Ивана обманывают его и крадут у него коней, то в фильме предательства в семье не происходит, события развиваются по другому алгоритму. И это правильно – зачем лишний раз транслировать негативные примеры родственных отношений?

В положительную сторону изменён и финал. Царь, прыгнув в котёл с кипящей водой, не сварился там заживо (согласитесь, это были бы довольно жестокие кадры для детского фильма), а улетает из него в неком подобии мыльного пузыря, будучи осмеян окружающими и потеряв весь свой авторитет.

Есть и пару негативных моментов

В одной из сцен звучит пародия на клип и песню группы Литл Биг «Скибиди». Конечно, эта композиция сегодня знакома практически каждому, и возможно некоторым было приятно услышать её в фильме, но творчество группы Литл Биг в целом (имидж участников, посыл текстов песен и клипов) носит ярко выраженный дегенеративный характер и содержит обилие пропаганды пошлости, извращений, садизма и прочего. Отсылать детей к таким музыкальным исполнителям недопустимо.

Кроме того, не в самом лучшем виде в фильме показан образ народа. С одной стороны, простые люди видят в Иване хорошего парня и поддерживают его, но с другой стороны – население царства изображено достаточно пассивной массой, которая любит всякие зрелища и увеселения и попустительски относится к состоянию дел в государстве.

«Конёк-Горбунок»: Не всякий, кого называют «дураком», таковым является

В итоге Иван, конечно, приходит на трон, заменив собой плохого царя, и у зрителя может сложиться впечатление, что теперь-то жизнь наладится. Но в современных условиях для налаживания жизни такого сказочного алгоритма явно недостаточно, и было бы хорошо, если бы авторы фильма показали и процесс пробуждения народных масс, чтобы они из пассивной внемлющей силы становились активными участниками общественных и государственных процессов.

Ведь из продемонстрированного на экране вытекает вывод, что бояре, судя по всему, у Ивана останутся те же самые. А историю про «хорошего царя и плохих бояр» вероятно каждый современный житель России отлично знает, и скорее всего, не очень доволен результатами работы такого управленческого аппарата. Вот только для того, чтобы появились другие «бояре», широким слоям населения нужно проявлять инициативу и входить в управление государственными процессами – соответствуя при этом задачам развития общества как по уровню профессиональных навыков, так и по уровню нравственности.

И хорошо бы доносить эту мысль до людей и через сказки.

«Конёк-Горбунок»: Не всякий, кого называют «дураком», таковым является

Источник: Рецензия на сайте КиноЦензор

Источник: https://whatisgood.ru/tv/films/konyok-gorbunok/
Метки: новинки кино, российские, фильмы, хорошие фильмы
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