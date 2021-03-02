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Австралийский БПЛА ATS “Loyal Wingman”

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Первый полет нового австралийского БПЛА ATS в рамках проекта "Loyal Wingman".
Машина собиралась в Австралии при помощи "Боинга" и предназначена для взаимодействия с текущим парком истребителей австралийских ВВС, где обеспечение действий машины в группе будет возложено на искусственный интеллект.
БПЛА должен помогать истребителям в воздушном бою, а также выполнять другие задачи ударного и разведывательного характера.



















У нас в стране уже несколько лет развивают схожий проект C-70 "Охотник", который должен взаимодействовать с Су-57.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6595214.html
Метки: Австралия, бпла, Видео, технологии, фотографии
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