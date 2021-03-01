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УПОР Ноосфера. Советский Союз и Вторая Мировая Война. Часть 6. Цена малой крови

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AiZCdfXurAY
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 14667 13185
    Руса час назад

      Автор правильно сказал, что главная причина поражения в войне
      гитлеровской Германии и ее сателлитов в том, что они не смогли
      сломить дух советских людей и прежде всего- русского народа.

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