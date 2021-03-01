Дело о массовых казнях в лесу Риивли в 1941-1942 годах
Занятный документ 1967 года, в котором мотивируется приостановка уголовного дела по факту массовых расстрелов на оккупированных территориях Эстонской ССР совершенных нацистами и их эстонскими пособниками.
Докладная записка Э. Удрас по делу массовых казней советских патриотов немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1942 годах в лесу Риивли, вблизи г. Пылтсамаа ЭССР. 6 мая 1967 г.
ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 36. Д. 926. Л. 1-7
http://istmat.info/node/63981 – цинк
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Только чего ждали больше двадцати лет?
Срок давности.
Их сразу навозбуждали а потом начали закрывать по которым нет движения.
Очередная новость НИОЧЁМ.
По этим преступлениям нет срока давности. Да и закрываются такие дела только с невозможность привлечения к ответственности, тоесть установленный факт смерти ответчика. Ещё в 90х таких рыбёшек вылавливали. А дело почему возбуждено не в 1945, а 26 октября 1966 года? Ждали когда свидетели вымрут, или когда при эсгумации уже дату смерти не установить?
Вот честно, от слова история последнее время как-то напрягаюсь.
Может чувствую, интуитивно подвох, может есть недоверие…
Мир меняется, и очень быстро смею заверить, мы Люди, не успеваем мало живущие, понять глубину процессов изменений…
И возникает закономерный вопрос, а кто стрелял?
Кто отдавал приказ?
Кто, из кого идеолог приказа?