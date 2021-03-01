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Дело о массовых казнях в лесу Риивли в 1941-1942 годах

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Занятный документ 1967 года, в котором мотивируется приостановка уголовного дела по факту массовых расстрелов на оккупированных территориях Эстонской ССР совершенных нацистами и их эстонскими пособниками.

Докладная записка Э. Удрас по делу массовых казней советских патриотов немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1942 годах в лесу Риивли, вблизи г. Пылтсамаа ЭССР. 6 мая 1967 г.










ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 36. Д. 926. Л. 1-7

http://istmat.info/node/63981 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6591731.html
Метки: 1941, 1942, 1967, великая отечественная война, документы, каратели, кгб, оккупация, расстрелы, спецслужбы, ссср, эстония
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 18859 14319
    Sergeev четыре часа назад

      Только чего ждали больше двадцати лет?

      • 26931 4417
        РусофилSergeev два часа назад

          Срок давности.
          Их сразу навозбуждали а потом начали закрывать по которым нет движения.
          Очередная новость НИОЧЁМ.

          • 18859 14319
            SergeevРусофил два часа назад

              По этим преступлениям нет срока давности. Да и закрываются такие дела только с невозможность привлечения к ответственности, тоесть установленный факт смерти ответчика. Ещё в 90х таких рыбёшек вылавливали. А дело почему возбуждено не в 1945, а 26 октября 1966 года? Ждали когда свидетели вымрут, или когда при эсгумации уже дату смерти не установить?

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        • 4037 3669
          Хан_Уман 49 мин. назад

            Вот честно, от слова история последнее время как-то напрягаюсь.
            Может чувствую, интуитивно подвох, может есть недоверие…
            Мир меняется, и очень быстро смею заверить, мы Люди, не успеваем мало живущие, понять глубину процессов изменений…

          • 4037 3669
            Хан_Уман 26 мин. назад

              И возникает закономерный вопрос, а кто стрелял?
              Кто отдавал приказ?
              Кто, из кого идеолог приказа?

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