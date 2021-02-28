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Военная приемка. Национальный центр управления обороной. Межвед

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ae4pTRfoeAM
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 14374 8980
    XAPAOH два часа назад

      В названии явная опечатка не “Ж” а “Д”. Одним словом освобождаем всех от угнетателей, а свой народ освобождаем
      о средств существования.

    • 7509 6394
      Леонид Петрович Плотников час назад

        Похоже. события идут к тому, чтобы вслед за медициной и строительством бразды правления в РФ отдать военным и в других отраслях нашего хозяйства. Гражданское Правительство, по факту, в параличе, и не в силах наладить полноценное производство.

      • 691 447
        Dobbery только что

          А какая разница? Военные воруют точно также. И будут воровать. Такой строй.
          Не жди от яблони апельсинов.

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