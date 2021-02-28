Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
В названии явная опечатка не “Ж” а “Д”. Одним словом освобождаем всех от угнетателей, а свой народ освобождаем
о средств существования.
Похоже. события идут к тому, чтобы вслед за медициной и строительством бразды правления в РФ отдать военным и в других отраслях нашего хозяйства. Гражданское Правительство, по факту, в параличе, и не в силах наладить полноценное производство.
Все правильно. Похоже что медицына должна взять бразды Гражданского Павительства.
А какая разница? Военные воруют точно также. И будут воровать. Такой строй.
Не жди от яблони апельсинов.