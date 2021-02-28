Главная » Невероятное в мире, Новые технологии

На мошенническое приложение Google Play клюнули десятки тысяч пользователей

64 1

11111

Вирусная программа, выманивающая у пользователей деньги обнаружена в Google Play специалистами «Лаборатории Касперского». Реклама мошеннического приложения была размещена в одной из популярных мессенджеров.  В ней утверждалось, что, перейдя по указанной ссылке, можно получить бонусную карту. Но для этого надо было оформить платную подписку.

Но это был чистейшей воды обман: «При запуске пользователю показывалась картинка с логотипом магазина и предложением оформить карту, при нажатии запускался процесс покупки. У пользователя снимались деньги, но никакой бонусной карты он не получал».

Специалисты отмечают, что «троян» маскировался под более чем 20 различными программами и брендами, заставками на смартфон. Также им можно было заразиться, зайдя в приложение с читами для популярной мобильной игры.

Средняя цена за подписку составлял 600 рублей в неделю. Можно представить, сколько денег было переведено мошенникам, если только одно из множества таких приложений установили более 10 тысяч пользователей.

Большинству пользователей довольно трудно понять, что их «разводят» на деньги, так как мошенники умело усыпляют их бдительность с помощью использования узнаваемых цветов и логотипов бренда.

Так что стоит сто раз подумать, прежде чем установить неизвестное приложение.

 

 

Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Михаил Задорнов: интервью о здоровье и каббале
Правда и ложь о молоке и молочных продуктах
Сталинские "репрессии": каковы реальные цифры и кто сделал Сталина убийцей своего народа?
ЖКХ – потрошитель. История всероссийского обмана
21 миф о вегетарианстве
Славяне постепенно пробуждаются, но им не хватает сплочённости, безстрашия и «Русского Духа»…
Разрушение сознания на примере популярных блоггеров YouTube
Как получается, что "русские националисты" в большинстве своём — жиды?!
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16994 10184
    Maleos 8 мин. назад

      И кто за дебила будет думать, если при виде блестящей, светящейся и пиликающей балаболки с кнопками, у дебила мозги отключаются напрочь?..

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru