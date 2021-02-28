Вирусная программа, выманивающая у пользователей деньги обнаружена в Google Play специалистами «Лаборатории Касперского». Реклама мошеннического приложения была размещена в одной из популярных мессенджеров. В ней утверждалось, что, перейдя по указанной ссылке, можно получить бонусную карту. Но для этого надо было оформить платную подписку.

Но это был чистейшей воды обман: «При запуске пользователю показывалась картинка с логотипом магазина и предложением оформить карту, при нажатии запускался процесс покупки. У пользователя снимались деньги, но никакой бонусной карты он не получал».

Специалисты отмечают, что «троян» маскировался под более чем 20 различными программами и брендами, заставками на смартфон. Также им можно было заразиться, зайдя в приложение с читами для популярной мобильной игры.

Средняя цена за подписку составлял 600 рублей в неделю. Можно представить, сколько денег было переведено мошенникам, если только одно из множества таких приложений установили более 10 тысяч пользователей.

Большинству пользователей довольно трудно понять, что их «разводят» на деньги, так как мошенники умело усыпляют их бдительность с помощью использования узнаваемых цветов и логотипов бренда.

Так что стоит сто раз подумать, прежде чем установить неизвестное приложение.