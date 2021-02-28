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КНДР эпохи Ким Чен Ына

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Писатель Андрей Дмитриев рассказывает о 10-летии пребывания Ким Чен Ына у власти в Северной Корее.
Шутки шутками, а уже 10 лет прошло, как младший Ким возглавил Северную Корею. В начале пути его иногда ошибочно принимали за северо-корейского Горбачева, который все развалит и уничтожит,  промотав наследие отца и деда. Но младший Ким оказался сделан из другого теста и в итоге, именно при нем, Северная Корея окончательно вошла в ядерный клуб, а уровень жизни в стране несколько вырос даже в условиях серьезного санкционного давления.



Аннотация:

Уже в течение 10 лет – с 2011 года у руля Северной Кореи стоит товарищ Ким Чен Ын, один из самых харизматичных и популярных мировых политиков. Как вышло, что маленькая КНДР существует уже дольше, чем огромный Советский Союз? Как устроена Трудовая партия Кореи, 75-летие которой торжественно отмечалось в минувшем году? Какие решения принял состоявшийся в январе VIII съезд ТПК? Что за новые виды вооружений были продемонстрированы на параде в Пхеньяне? Как в КНДР борются с ковидом и правда ли, что там нет ни одного заболевшего? На эти и другие вопросы о жизни страны чучхе рассказывает историк, писатель и общественный деятель Андрей Дмитриев.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6591267.html
Метки: азия, дмитриев, ким чен ын, Китай, кндр, северная корея, США, чучхэ
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