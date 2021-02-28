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Битва за будущее. Россия решила отвоевать назад самое главное

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fvAEOlVlD1s
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 19067 13917
    Владимир 44 мин. назад

      Как так получилось,что за время правления Путина РФ потеряла свою продовольственную безопасность, этот восторженный пропагандон задал правильный вопрос, но оказывается опять во всем виноват СССР, ахренеть. Ельцин и Путин оказывается не причем,это СССР был хреновый.

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