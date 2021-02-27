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США ввели санкции против Саудовской Аравии

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Дело Хашогги снова ударило по МБС и Саудовской Аравии.

1. США официально обвинили наследного принца Мохаммеда бин Салмана в организации убийства Хашогги. Кроме того, МБС обвинили в создании такой атмосферы работы, когда саудовские чиновники и силовики боялись не выполнить даже самые преступные приказы.

2. Также США официально ввели санкции против 76 граждан Саудовской Аравии причастных к убийству с расчленением, а также замеченных в угрозах различным саудовским диссидентам. Трампа в Белом Доме на этот раз не оказалось, чтобы прикрыть МБС.

3. МИД Саудовской Аравии отвергает обвинения (ссылаясь на то, что в отчете ЦРУ слишком много оценочных суждений и предположений), но кому это теперь интересно. США намерены добиваться привлечение к ответственности организаторов убийства и расчленения гражданина США.

Интересно, как скоро, при таких делах, МБС засобирается в Москву или Пекин?

PS. Скачать отчет можно здесь https://www.nytimes.com/interactive/2021/02/26/us/report-jamal-khashoggi-killing.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6586918.html
Метки: госдеп, санкции, саудовская аравия, США, хашогги, цру
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