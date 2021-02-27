На 2-й день клоунады с надуванием Невского, Собянин высказался за то, чтобы остановить все это и пока оставить площадь как есть.Так сказать наглядно о том, зачем ОП Москвы проталкивала Невского – чтобы вызвать раскол и конфликт, дабы потом власти чтобы купировать последствия, могли отменить голосование и отложить вопрос.А ведь изначально вопрос стоял не о выборе из двух памятников, а просто о том, чтобы вернуть туда памятник незаконно снесенный в 1991 году.Вот такая нехитрая манипуляция. Дело не в Невском, а в тех, кто им прикрывался, прячась за его широкой исторической спиной.В целом, схема выглядит так.1. Группа товарищей поддерживает старую идею с возвращением памятника (она отнюдь не принадлежит Прилепину или другим подписантам) Дзержинскому, которая актуализируется раз в 2-3 года.2. Власти достаточно нейтрально смотрят на эту инициативу, а силовики одобрительно. В отличие от истории с референдумом КПРФ, в публичном поле инициативе активно не препятствуют.3. Подключаются сислибы и через Венедиктова и ОП Москвы вбрасывают уже использованную на конкурсе "Имя России" схему манипуляции, где для того, чтобы не победил нежелательный кандидат, используют Александра Невского.4. Попутно подменяют вопрос "Вернуть или нет памятник Дзержинскому" на "Вы за папу или маму?" (Невского или Дзержинского), потому что понимают, что в изначальном виде вопрос будет решен положительно без всяких "расколов общества" – для того, чтобы был раскол, Дзержинскому надо было кого-то противопоставить, причем не из "либеральных героев" (представьте например опрос "Вы за Ельцина или за Дзержинского?"), а кого-то из адекватной части отечественной истории.5. Само голосование уже с самого начало отметилось вбросами, ну а вчера вечером и сегодня утром превратилось в забавное надувание Невского (опять же, как и на конкурсе "Имя России") в стиле "Ступеньки Байдена" и выборов в Приморье.6. Попутно счастливым образом дискредитировали идею электронного голосования, ибо происходящее лучше всего демонстрировало все недостатки данного метода.7. Хотя голосование было анонсировано аж до 5 марта, нарастающий вал издержек для власти и общества от развития этого дискурса оказался таков, что власти поспешили все это закруглить.8. В итоге, возвращение Дзержинского на Лубянку вновь отложено. В прошлым раз с референдумом не справилась КПРФ, в этот раз – вы и сами видели эту нехитрую манипуляцию, где князя Александра Невского, цинично использовали.Кто-то скажет, ну и зачем тогда голосовали? Ну как зачем – показали, что запрос на возвращение Дзержинского более чем есть (и это не желание неких маргиналов) и что для того, чтобы купировать этот нарастающий запрос, приходится идти на вышеописанные манипуляции. А сама тема разумеется не закрыта. Памятник Дзержинскому несомненно вернется на место, а памятник Александру Невскому также безусловно будет установлен, только не на Лубянке.Относительно же метода возвращения Дзержинского, то как и ранее придерживаюсь точки зрения, что он должен решаться в рамках дополнительного вопроса на местных выборах, где помимо бюллетеней за партии и депутатов, граждане получают еще одну бумагу с простым вопросом вы за или против восстановления памятника Дзержинскому. Это позволит существенно сэкономить и так или иначе решить вопрос демократическим путем.