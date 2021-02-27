После смерти Петра его преемники Екатерина I и Меншиков не имели намерения отменять результаты его деятельности, но создалась такая неопределённая ситуация, что указы Петра перестали исполняться, а полицмейстер Девиер нередко допускал в этом вопросе послабления. С весны 1725 года началось всеобщее бегство лиц из Петербурга, принадлежащих к любому сословию, которые стремились уехать из столицы в Москву или в провинцию.

Успешная деятельность Миниха по устройству судоходства на Неве, прокладке дорог, строительству Балтийского порта, проведению первого обходного Ладожского канала в 1723—1728 годах принесла ему глубокое уважение царя. В 1722 году он был произведен в генерал-лейтенанты, в 1726 году, уже при Екатерине I, — в генерал-аншефы, удостоен ордена святого Александра Невского.

В 1700—1720 годах он служил инженером во французской, гессен-дармштадтской, гессен-кассельской и польско-саксонской армиях. Под знаменами принца Евгения Савойского и герцога Мальборо участвовал в Войне за испанское наследство, в ряде военных походов в Европе, что дало ему боевой опыт. В Германии заслужил чин полковника, в Польше получил от Августа II чин генерал-майора.

Миних родился в Ольденбурге в семье потомственных инженеров, занимавшихся водными сообщениями. Получил основательное образование, овладев инженерным и чертёжным искусствами, освоил латынь и французский язык, а также получил опыт в области гидротехники.

Христофор Антонович Миних имел немецкое происхождение, но его военные и государственные дарования проявились в России, которой он долго и ревностно служил как своей второй родине. Вошёл в русскую историю как выдающийся военный и хозяйственный деятель, непобедимый фельдмаршал, продолжатель дела Петра Великого. Под военным руководством Миниха русская армия всегда одерживала победы, в военную историю фельдмаршал Миних вошёл как победитель турок и крымцев. Минихом была проведена колоссальная работа по качественному совершенствованию русской армии, крепостного хозяйства и тыла, также огромная созидательная деятельность Миниха касалась укрепления государственной системы Российской империи. Многие нововведения Миниха для русской армии стали основополагающими и кардинальными, плоды которых мы пожинаем едва ли не до сих пор.

24 февраля 1728 года молодой император Пётр Второй (12 октября 1715 — 19 января 1730) короновался в Москве, а накануне в неё переехал и двор. Император совершенно перестал интересоваться государственными делами и вёл праздную жизнь. Никому ничего не платили, и каждый воровал столько, сколько мог. Петербург опустел, и был даже поставлен вопрос о том, оставаться ли ему столицей, так как в течение четырёх лет в нём отсутствовал императорский двор.

В 1727 году император Пётр II, переехавший со своим двором в Москву, назначает Миниха правителем Петербурга. с 1728 он — граф, генерал-губернатор Ингерманландии, Карелии и Финляндии (до 1734 года).

В это время он ведёт интенсивное строительство в Петербурге, Выборге и Кронштадте. К этому времени Миних показал себя деятельным, настойчивым и распорядительным администратором с весьма основательными знаниями в области гидротехники и военного дела.



Окончание работ на Ладожском канале, обеспечившем безопасное плавание в обход бурного Ладожского озера имело чрезвычайно большое значение для экономики города, поскольку соединяло его с центральными губерниями России и расширило товарооборот порта. В результате цены на товары первой необходимости сделались приемлемыми для большинства населения.

Положено было начало регулярному морскому сообщению с Европой, а из Кронштадта начали на Любек и Данциг отходить почтовые и пассажирские пакетботы с билетом ценой 3 рубля. В городе было завершено строительство Здания 12 коллегий, постройка каменных бастионов Петропавловской крепости.



Миних начал думать о строительстве моста на Стокгольм. Для оживления общественной жизни в столице и поддержания её столичного статуса он часто организовывал в своём доме балы, торжественные обеды. В торжественные дни — празднества, делал парады и смотры войскам и торжества при спуске судов.

Благодаря его энергии Петербург сохранил свою роль важнейшего российского города до фактического возвращения ему функции столицы государства.

28 апреля 1730 года в Москве была коронована Анна Иоанновна (1693—1740), дочь брата Петра Великого Иоанна Алексеевича. Это событие было отпраздновано в Петербурге, где после торжественного обеда в доме Миниха вечером был устроен невиданный даже при жизни Петра фейерверк.



Год спустя Миних был вызван в Москву, где ему было поручено подготовить петербургские дворцы к возвращению двора. Осенью 1731 года в Петербург вернулась гвардия. 15 января 1732 года в город вернулась императрица, официальный въезд которой был организован с чрезвычайной пышностью. При этом Миних на льду Невы организовал инсценировку взятия снежной крепости.

С возвращением двора временное запустение сменилось наплывом населения и в городе даже начался квартирный кризис. Чрезвычайно быстро начали застраиваться городские площади, ранее занятые лишь отдельно стоящими домами.



Пограничная черта прошла по теперешнему Загородному проспекту, но и за ней вплоть до Смольного и Александро-Невской Лавры также велось строительство. Значительную часть этой площади Миних взялся осушить собственными средствами на условиях взаимообразного отпуска денег и вечного права на десятую долю сделанного пригодным для жизни пространства.



В короткое время пригодной под застройку стала обширная площадь на материковой стороне города, ныне занимаемой городским центром.

После восшествия на престол Анны Иоанновны Христофор Антонович в короткое время (1730—1732) был пожалован генерал-фельдцейхмейстером, президентом Военной коллегии, генерал-фельдмаршалом. Ему было поручено принять меры по улучшению бедственного положения русской армии. Взявшись энергично за дело, Миних привёл в порядок армейские финансы, основал при войсках госпитали для раненых и гарнизонные школы.

Оправдывая свои почетные звания, Миних образовал два новых гвардейских полка — Конной гвардии и Измайловский, (названный так по имени подмосковного поселения Измайлово, в котором жила императрица), провел переустройство гвардейских и армейских полков, преобразовал Военную коллегию; основал в Петербурге первый в России Шляхетский кадетский корпус, «дабы в нем от четырех до пяти сот молодых дворян и офицерских детей воспитывать и обучать как телесным и военным упражнениям, так и чужестранным языкам, художествам и наукам».



Поскольку не все ученики имели склонность к военной службе, а государству «не менее нужно политическое и гражданское обучение», в нём полагалось преподавать историю, географию, юриспруденцию, танцы, музыку и «прочия полезныя науки».



Кадеты имели право посещать лекции академических профессоров с тем, чтобы иметь возможность поступить на гражданскую службу, а для их экзаменов привлекались профессора и адмиралы Академии. Миних многие годы опекал Шляхетский корпус, будучи в 1732—1741 годах его начальником.

Миних составил новые штаты для армии, заменившие старую «табель» 1704, ввел в армии корпус (12 полков) тяжелой конницы (кирасир), создал первые полки гусар; сравнял жалованье природных русских офицеров с приглашенными иностранными. Он создал новый для России род войск — сапёрные полки и основал Инженерную школу для офицеров. При нём были модернизированы или построены 50 крепостей. Эти и другие преобразования улучшили состояние русской армии.

Из-за интриг А. И. Остермана генерал-фельдмаршал на время отошел от дел, но в 1734 году по предложению Э. Бирона был направлен осаждать Данциг (нынешний Гданьск), где находился шведский ставленник Станислав Лещинский, претендовавший на титул польского короля.



После кровопролитных боёв Данциг был взят, но Миних получил упреки за долгую осаду и за бегство Лещинского из города.



Оправдываясь за медлительность, он писал: «В Данциге было тридцать тысяч вооруженных войск, я же не располагал и двадцатью тысячами, чтобы вести осаду, а между тем линия окружения крепости простиралась на девять немецких миль». (1 немецкая миля= 10 тысячам шагов, то есть приблизительно 8 километрам). На польский трон был посажен ставленник России курфюрст Август.

В 1735 году было решено объявить войну Турции в ответ крымским татарам за набеги на русские земли. Кипучая энергия Миниха и его желание через военные победы возвысить свой авторитет, превзойти Остермана и Бирона побудили его принять пост главнокомандующего в этой войне.

Организовав в первые недели войны осаду Азова и Очакова, фельдмаршал во главе 50-тысячной армии двинулся к Перекопу для завоевания Крыма. После трудного месячного марша 21 мая его войска штурмом овладели Перекопом и проникли в Крым. В результате тяжелого и изнурительного похода были завоеваны у татар Гезлев (нынешняя Евпатория), Ахмечет и столица Крымского ханства Бахчисарай.

Потери русской армии от вспыхнувшей эпидемии, распространения болезней, нехватки продовольствия и воды были значительными, и фельдмаршалу пришлось повернуть назад, на Украину, но путь в Крым для России всё же был проложен.

Тем временем генерал П. П. Ласси овладел Азовом (июнь 1736 года). В период Крымского похода выбыло из строя около половины всего состава армии Миниха (потери в боях не превысили 2000 человек), и фельдмаршал отклонил предложение Петербурга идти на Крым вторично осенью.

В 1737 году Миних предпринял новый военный поход, на этот раз через Днепр на Очаков. После упорного и кровопролитного штурма крепость была взята (2 июля), после чрезвычайно эффективного действия русской артиллерии.



Причём фельдмаршал подавал пример личной храбрости, командуя в строю батальоном лейб-гвардии Измайловского полка; он собственноручно водрузил гвардейское знамя на главной башне крепости.



В период перехода к Очакову потери армии Миниха были велики (около трети состава) — вновь из-за повальных болезней, тифа, чумы, недостатка продовольствия и фуража.

В следующем году главнокомандующий водил армию к Вендорам, но вернулся на Буг, не дойдя до цели, и снова из-за эпидемий. Огромные потери в армии не смущали ни Миниха, ни Петербург, который требовал от фельдмаршала военных побед.

Чтобы обеспечить взаимодействие с австрийскими войсками, действовавшими в Валахии и Боснии, русский главнокомандующий в начале 1739 года развернул наступление в Молдавию и добился перелома в войне.



В августе русская армия разгромила турецкие войска в сражении под Ставучанами близ Хотина. Здесь турецкое войско численностью до 90 000 тысяч окружило русскую армию. Но Миних применил военную хитрость, имитируя атаку левым флангом, а затем обрушившись на противника главными силами справа.



Турецкая армия в беспорядке отступила за реку Прут, потери русских составили не более 2000 человек убитыми и ранеными. Через два дня капитулировала турецкая крепость Хотин, вскоре была оккупирована большая часть Молдавии. Эта победа была воспета Ломоносовым в его первой оде, которая считается первым поэтическим опытом в русской литературе. [2] Угрожая сжечь столицу Молдовы Яссы, заставил бояр подписать условия «присоединения» Молдовы к России[источник не указан 216 дней].

Угроза нападения со стороны Швеции и выход из войны союзницы России — Австрии вынудили Анну Иоанновну заключить с Турцией Белградский мир.



Это остановило боевой порыв честолюбивого фельдмаршала, готовившегося к новым сражениям. Наградами ему за действия в войне стали орден святого Андрея Первозванного, звание подполковника лейб-гвардии Преображенского полка (звание полковника в этом полку имел право носить только монарх) и золотая шпага, осыпанная бриллиантами.

Роль фельдмаршала графа Миниха в войнах XVIII века да и в военной истории России вообще очень высока.



Под умным и решительным командованием немца по крови но русского по духу фельдмаршала русская армия впервые совершала небывалые подвиги, которых не могли ранее добиться десятки титулованных и именитых русских воевод – предшественников: под командованием Миниха русская армия впервые втроглась в Крым и, успешно и практически без потерь отразив и рассеяв орду крымского хана на его же территории, взяла столицу ханства Бахчисарай и сожгла его.



Великий и ужасный Крым, мощи которго всегда опасалась Москва и Речь Посполитая, был сокрушён и унижен искусством и решительностью Миниха.



Далее, Миних впервые в истории России победил в открытом полевом сражении турецкую армию, которую в Москве очень боялись и уважали особенно после Чигиринских походов.



Миф о непобедимости турок особенно сильно засел после неудачного Прутского похода Петра – победителя грозных шведов. Миних же бесстрашно искал сражения с ними и в битве при Ставучанах он искусством и храбростью разбил и обратил в бегство превосходящую его армию сераскера Бендерского Вели-паши.



Это была первая настоящая победа русских над турками, положившая началу победоносных войн России с Портой, и именно фельдмаршал Миних первый положил началу этой странце русской славы, продолженной Румянцевым, Суворовым, Дибичем, Паскевичем, Скобелевым, Юденичем.

В 1740 году после смерти Анны Иоанновны в жизни Миниха начались крупные перемены. Ему удалось отстранить от власти фаворита умершей императрицы — герцога Э. И.фон Бирона, который в 1731 году возглавил новый совещательный орган при императрице — Кабинет министров, и в который вошли кроме него Миних и А. И. Остерман[источник не указан 53 дня].



Последних Пётр I очень ценил и жаловал, но к ключевым постам не допускал. Бирон был назначен регентом при малолетнем императоре Иоанне Антоновиче (1740—1764), сыне Анны Леопольдовны, принцессы Брауншвайгской и принца Антона Ульриха Браугшвейгского.

Бирон известен как жестокий правитель, демонстративно показывающий своё пренебрежение к народным обычаям, порядкам и вере. Свою репрессивную политику он проводил от имени императрицы, однако масштабы проведённых им репрессий относительно массы населения были по современным меркам ничтожными (около 0,1 %) — общее число ссыльных не превосходило 20 000, в то время как по приблизительным подсчётам население государства в тех границах превышало 20 000 000 человек.

Тем не менее недовольство временщиком в государстве было чрезвычайно велико. В ночь на 8 ноября 1740 года Миних, заставший в своё время Анну Леопольдовну в слезах по причине притеснений со стороны Бирона и обещавший ей поддержку, приказал своему адъютанту Манштейну во главе команды из 20 солдат арестовать последнего в его спальне. Бирон был судим, приговорён к смертной казни, заменённой ссылкой в Пелым в Сибири. Его заменил Остерман.

Анна Леопольдовна не возражала против пожалования Христофору Антоновичу чина генералиссимуса, но тот уступил этот титул отцу императора — А. Браунгшвейскому, получив взамен пост первого министра по военным, гражданским и дипломатическим делам.



Однако вскоре в результате интриг Остермана Миних вынужден был уйти в отставку, а в 1741 году, с воцарением Елизаветы Петровны, был предан суду (вместе с Остерманом) и приговорен к смертной казни по ложным обвинениям в государственной измене, приведшей к бегству Лещинского, пособничестве Бирону, а также мздоимстве и казнокрадстве. Однако все обвинения Миних отклонил.

Идя из крепости к месту казни, приговоренный сохранял бодрость духа, разговаривал с офицерами, его сопровождавшими, вспоминал о войне и привычной для военного человека готовности к смерти.



Уже на эшафоте он услышал новый приговор: казнь была заменена ссылкой в Сибирь. Там, в деревне Пелым, Миних провел 20 долгих лет; не сдаваясь годам, он занимался физическим и умственным трудом, занимаясь овощеводством, обучал детей, сочинял различные инженерные и военные проекты, остававшиеся без всякого применения. Время от времени он направлял в столицу предложения назначить его сибирским губернатором.

Через 20 лет в 1762 году Пётр III возвратил 78-летнего Миниха в Петербург, вернув ему все чины и награды. Из чувства благодарности к своему освободителю престарелый фельдмаршал пытался помочь императору бежать в Ревель, когда начался переворот в пользу Екатерины II, затем был прощен Екатериной и принес ей присягу.

Став генерал-губернатором и получив под свое начальство Ревельский, Кронштадтский, Балтийский и другие порты, а также Ладожский канал, Христофор Антонович ревностно продолжил свои труды.

В своих письмах Екатерине Миних неоднократно советовал ей начать новую войну против турок и крымских татар, чтобы довершить начатое им 30 лет назад, но не дожил до исполнения этого совета один год.

В последние годы он всё же был назначен губернатором Сибири с проживанием в Петербурге.

Скончался в трудах в возрасте 84 лет.



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