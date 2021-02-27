Гарант нарушения конституции

Ещё когда президент Украины с подачи Совета национальной безопасности и обороны — чисто консультативного и не имеющего права ничего никому приказывать — ввёл бессудные ограничения прав гражданина, пребывающего в пределах укроюрисдикции, просто за то, что его телеканалы отражают позицию не партии Зеленского, а оппозиционной платформы “За жизнь”, я открытым текстом предсказал: следующий — глава платформы. Вычислил верно.

Девятнадцатого февраля указом Владимира Александровича Зеленского руководитель оппозиционной платформы “За жизнь” Виктор Владимирович Медведчук и его жена телеведущая Оксана Михайловна Марченко подвергнуты внезаконным санкциям. Арестованы счета их и принадлежащих им организаций. Лицензии на работу организаций отозваны.

Открытым текстом напоминаю: механизм внесудебных ограничений придуман для тех, кого судить невозможно — иностранцев и эмигрантов. Это даже в украинском законе прописано. Так ведь по закону и государственные перевороты 2004 и 2014 годов невозможны, и запреты русского языка — в украинской конституции есть особая защита для него…

Но и тогда, и сейчас Соединённые Государства Америки, а вслед за ними Европейский Союз объявили: всё в порядке, на Украине всё соответствует нынешней западной трактовке демократических ценностей. Правда, в СГА нынче Трампа, не особо интересовавшегося Украиной, сменил Байден, ещё в роли вице-президента при Обаме успевший наворовать многие миллионы долларов с помощью команды Порошенко. Вот Зеленский и боится, что Байден вновь вытащит былого кормильца на верхушку Киева. Благо популярность Зеленского уже меньше, чем была у Порошенко перед президентскими выборами.

Потому Зеленский в надежде выслужиться перед главным спонсором террора — СГА — возрождает полномасштабную войну против Донбасса. Несмотря на весь опыт поражений украинских карателей и на все предостережения нашего президента. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.

Европейский Союз дождался хозяина

Традиционная мюнхенская конференция по безопасности прошла по Интернету. Для безопасности. Правда, искры всё равно летели.

Президент Байден выступил на секции, посвящённой взаимоотношениям Соединённых Государств Америки с Европейским Союзом. Он объявил, что СГА вернулись в мировую политику и вновь намерены тесно взаимодействовать с Европой. Он счёл неизбежной борьбу с Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией. В частности, Байден сказал: «Кремль атакует демократию, чтобы разрушить её… Россия стремится ослабить европейский проект и наш союз с НАТО… Потому что ей проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с единым трансатлантическим сообществом… Угрозы, связанные с Россией, отличаются от угроз, исходящих от Китая. Однако все эти угрозы — реальны».

Открытым текстом перевожу: если кто-то действует самостоятельно, без оглядки на заокеанские приказы — СГА считают его нашим пособником. И ключевые политики ЕС согласились объединить усилия против нас.

Глава правительства Германии объявила: «Россия постоянно втягивает страны Евросоюза в гибридные конфликты. И поэтому для нас крайне важно выработать общую трансатлантическую повестку дня в отношении России, которая, с одной стороны, конечно, будет предусматривать предложения о сотрудничестве, но, с другой — чётко будет указывать на разногласия».

Президент Франции умереннее: «Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией. Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе».

Открытым текстом объясняю: все наши уступки примут, но в ответ будут давить ещё сильнее. В частности, уже после конференции министры иностранных дел государств ЕС подготовили очередную порцию ограничений против наших политиков — мол, за то, что знаменитому организатору массовых беспорядков заменили наконец условную отсидку на реальную.

Понятно, Навального и вернули в РФ именно ради повода для новых санкций. Поскольку Западу проще и удобнее списывать все свои провалы на хитрые русские происки, нежели поискать причины своих осложнений у себя же. И пока Западу плохо, давить на нас он будет как раз ради самооправдания.