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НЕ ФАКТ! Т-60: «неистребимая саранча»

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p7Ogo5y6m2s
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 26880 4378
    Русофил 39 мин. назад

      Мы неоднократно видели в художественных фильмах об обороне Ленинграда, как немецкие танкисты въезжают в пригород, давят и расстреливают трамвай. Фронт был прорван, и впереди них не было никого. В своих мемуарах Фон Лейб и многие другие командиры Германской армии утверждали, что им запрещали брать город, давали приказ отойти с выгодных позиций.

      Следующий интересный момент блокадного Ленинграда:
      Известно, что Кировский завод работал всё время блокады. Второй факт тоже известный – он находился в 3 (трёх!!!) километрах от линии фронта. Для людей, которые не служили в армии, скажу, что на такую дальность может залететь пуля от Мосинской винтовки, если стрельнуть в нужную сторону (про артиллерийские орудия большого калибра я просто молчу).

      Из района Кировского завода эвакуировали жителей , но завод продолжал работать под самым носом у германского командования, и его так и не уничтожили (хотя, с этой задачей мог бы справиться один лейтенант-артиллерист с батареей не самого большого калибра, при правильно поставленной задаче и достаточном количестве боеприпасов).

      Об исторических мифах и реальности блокады Ленинграда
      Кировский завод выпускал различную продукцию: танки КВ-1 , самоходки САУ-152 , к 1943 году освоили производство танков ИС-1 и ИС-2 (на заднем плане собираются САУ-152) . По размещённым в Интернете фотографиям мы можем представить масштаб производства танков (это крупное и серийное производство). Кроме Кировского завода, работали и остальные заводы Ленинграда, выпуская снаряды и другую военную продукцию.

    • 10858 10122
      KT 7 мин. назад

        Кто знает,кто знает.))

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