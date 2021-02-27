Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Мы неоднократно видели в художественных фильмах об обороне Ленинграда, как немецкие танкисты въезжают в пригород, давят и расстреливают трамвай. Фронт был прорван, и впереди них не было никого. В своих мемуарах Фон Лейб и многие другие командиры Германской армии утверждали, что им запрещали брать город, давали приказ отойти с выгодных позиций.
Следующий интересный момент блокадного Ленинграда:
Известно, что Кировский завод работал всё время блокады. Второй факт тоже известный – он находился в 3 (трёх!!!) километрах от линии фронта. Для людей, которые не служили в армии, скажу, что на такую дальность может залететь пуля от Мосинской винтовки, если стрельнуть в нужную сторону (про артиллерийские орудия большого калибра я просто молчу).
Из района Кировского завода эвакуировали жителей , но завод продолжал работать под самым носом у германского командования, и его так и не уничтожили (хотя, с этой задачей мог бы справиться один лейтенант-артиллерист с батареей не самого большого калибра, при правильно поставленной задаче и достаточном количестве боеприпасов).
Об исторических мифах и реальности блокады Ленинграда
Кировский завод выпускал различную продукцию: танки КВ-1 , самоходки САУ-152 , к 1943 году освоили производство танков ИС-1 и ИС-2 (на заднем плане собираются САУ-152) . По размещённым в Интернете фотографиям мы можем представить масштаб производства танков (это крупное и серийное производство). Кроме Кировского завода, работали и остальные заводы Ленинграда, выпуская снаряды и другую военную продукцию.
Та вы шо!?Таки не однократно?)))
Этот город никто не воюют по эзотерической причине.
Город был германский стал славянский.
Не завоёван?
Купили?
А эзотерика для кретинов.
Кто знает,кто знает.))