Главная » Новости Ближнего востока

Коротко по ситуации в Армении. 27.02.2021

113 3


1. Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна.
2. Пашинян потребовал отставки главы Генштаба.
3. Президент Армении отказался подписывать документ на увольнение главы Генштаба.
4. Глава Генштаба вновь потребовал отставки Пашиняна.
5. Пашинян снова отправил президенту Армении документ на увольнение главы Генштаба.
6. Вооруженные силы Армении поддержали главу Генштаба.
7. Сообщают, что "Альфа" отказалась арестовывать главу Генштаба, а полиция не хочет разгонять митинг в Ереване.


Хитрый президент Армении не хочет выбирать, потому что если выбрать неправильно, он может отправиться следом за проигравшей стороной. Но его настойчиво просят выбрать в рамках затягивающегося противостояния. Причем обе стороны.

PS. Что можно сказать, товарищам армянам хотелось бы пожелать встретить 8 марта (на худой конец – 9 мая) с новым, более адекватным политическим руководством, с которым они могли бы начать выползать из той ямы, в которую загнал Армению Пашинян и армянские соросята. Доводите уже "Революцию искандеров" до конца.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6589082.html
Метки: армения, ереван, кавказ, пашинян, протесты
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Коротко по Карабаху. 21.10.2020
Армения – первые капли крови на бархате революции
Коротко по Карабаху. 05.10.2020
Коротко по Карабаху. 16.10.2020
Серж Саргсян отдает Армению в руки Запада
РУКИ ПРОЧЬ ОТ АРМЕНИИ!
Ситуация в Египте. Новости о крушении самолёта
Коротко по Карабаху. 06.10.2020
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 16981 10171
    Maleos час назад

      На самом деле, возня мудаков, “руководящих” бывшими республиками СССР, которые, если называть вещи своими именами, тупо являются сепаратистами и государственными преступниками, – не имеет никакого значения. И представляют интерес исключительно для жыдосаков, которым выгодно беззаконие, возникшее после роспуска Горбачёвым органов власти Советского Союза, для отвлечения внимания россиян от сути вопроса. А суть вопроса проста: беззаконие следует немедленно устранить и адекватные граждане на этом уже сосредоточились…

      1
      1
    • 4033 3665
      Хан_Уман час назад

        Об Армении можно только каротко.
        Дб.

      • 595 559
        Володя Колымволк три минуты назад

          Сели в селении за стол добры молодцы да красны девицы. Выпили по стаканчику, выпили по второму, потом по третьему-и обернулись красными молодцами да добрыми девицами.

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
        Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru